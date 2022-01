Elektrische auto’s blijken relatief veel minder in brand te vliegen

Een kleine zestig branden met elektrische auto’s telde het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) vorig jaar, goed voor slechts 1,3 procent van de 4753 autobranden die in totaal gemeld werden. Om precies te zijn waren het er 55, maar IFV verwacht nog een kleine correctie. Ter vergelijking: van alle auto’s die in Nederland rondrijden is inmiddels 4 procent elektrisch aangedreven.

Betekent dit dat elektrische auto’s brandveiliger zijn? Voor die stelling is het nog wat vroeg. Kennisinstituut Dekra liet na onderzoek in 2012 al weten dat elektrische auto’s net zo brandveilig zijn als auto’s die op fossiele brandstof rijden. Toch zijn er wel degelijk verschillen. “Het brandverloop is anders en dus spelen er andere risico’s”, aldus Nils Rosmuller, lector energie- en transportveiligheid van het IFV.

Autobranden kunnen, los van brandstichting, verschillende oorzaken hebben. Bij het opwekken van energie komt warmte vrij en in combinatie met technische gebreken kan dit leiden tot brand. Bij conventionele auto’s is het de verbrandingsmotor die warm wordt, bij elektrische auto’s is de accu hier verantwoordelijk voor.

Kettingreactie

Oftewel: elektrische auto’s vliegen om andere redenen in brand dan auto’s die rijden op fossiele brandstoffen. De afzonderlijke accucellen in een elektrische auto kunnen oververhit raken en een kettingreactie veroorzaken bij aangrenzende cellen, meldt de ANWB. Dit vertraagt de brandverloop: bij het blussen kan het lijken alsof het vuur uit is, maar in werkelijkheid kan de auto tot wel 24 uur later vanzelf weer in brand vliegen. Rosmuller: “De batterij zit in een kast die juist gemaakt is om weer en wind te weerstaan. Hierdoor kan het koelwater niet direct de batterijcellen bereiken en duurt het blussen langer.”

De brandweer kan niet een etmaal lang blussen en dus maken ze gebruik van bluscontainers. “De temperatuur moet naar beneden, dat kan op twee manieren. We dompelen de auto in een container gevuld met water en laten hem voor langere tijd staan. Of we plaatsen de auto in een dichte container en onttrekken die aan zuurstof,” vertelt een woordvoerder van brandweer Zuid-Holland. De brandweer komt via bergingsbedrijven aan de containers en brengt die ter plekke naar de brandende auto.

Brandveilige laadpalen

Het moment waarop brand ontstaat is ook anders. Voor conventionele auto’s is dit vaak tijdens of net na het rijden. Een elektrische auto wordt daarentegen ook tijdens het opladen verwarmd. De brandweer stelt daarom allerlei eisen aan de plekken voor laadpalen, bijvoorbeeld dat ze dicht bij een uitgang staan of dat er een automatisch blussysteem is. Veel parkeergarages onder oude gebouwen kunnen hier niet aan voldoen. Gevolg: mensen kunnen hun elektrische auto niet op hun plek in de parkeergarage opladen.

Bij nieuwbouw is dit geen probleem; veiligheidsmaatregelen voor laadpalen zijn goed te implementeren. “De complexiteit ligt bij moeilijk te bereiken plekken zoals ondergrondse parkeergarages of tunnels”, vertelt Rosmuller. “Daarom zijn we ook begonnen met het verzamelen van gegevens. We hopen zo te begrijpen wat er gebeurt bij een elektrische autobrand en hoe de brandweer het beste kan handelen.”

