‘Eindtoets’ in groep 8 is deze week voor het laatst

Het is weer een stapje op weg naar verbetering van de kansengelijkheid, vindt onderwijsminister Dennis Wiersma, dat de eindtoets in het basisonderwijs vanaf 2024 wordt omgevormd tot een ‘doorstroomtoets’. Dinsdag, woensdag en op veel scholen ook donderdag worden de eindtoetsen afgenomen die het niveau van rekenen, taal en wereldoriëntatie van Nederlandse achtstegroepers meten. Tachtigduizend leerlingen op 2700 basisscholen doen mee, iets minder dan helft van de Nederlandse scholen.

Leerlingen hebben hun advies al op zak, de toelatingsbewijzen voor een middelbare school zijn al ontvangen. De toets kan een advies nooit negatief beïnvloeden. Daarom voelt die voor veel leerlingen een beetje als mosterd na de maaltijd. Maar er zijn er ook die hopen met een goede toets hun schooladvies toch nog een beetje op te krikken. Zij zullen dinsdag toch met spanning in het lijf aanschuiven.

Een probleem ontstaat als voor deze leerlingen straks geen plek meer is op een hoger onderwijsniveau. Als de uitslag van de eindtoets op 16 mei op de mat valt, en de basisschool het advies daarna wil aanpassen, zitten veel middelbare scholen al ‘dicht’. Van de gemiddeld 14.000 leerlingen met een aangepast advies, kunnen er zo’n 2000 niet meer terecht op de school van hun voorkeur.

Gelijktijdig aanmelden voor een middelbare school

Vanaf volgend jaar ontvangen leerlingen hun advies in januari. In de eerste twee weken van februari vindt dan de doorstroomtoets plaats, waarvan de leerlingen de uitslag uiterlijk 15 maart terugkrijgen. Een week later krijgt iedereen zijn definitieve schooladvies, waarna alle achtstegroepers zich eind maart gelijktijdig voor een middelbare school kunnen aanmelden.

Vooral meisjes zullen naar verwachting profiteren: hun adviezen zijn de afgelopen twee jaar iets weggezakt ten opzichte van die van jongens. Die worden ook vaker bijgesteld, zeker bij meisjes die alsnog naar vmbo g/t of havo kunnen.

Dat de naam van de eindtoets wordt veranderd in doorstroomtoets, wil volgens minister Wiersma zeggen dat de ontwikkeling van leerlingen ‘niet stilstaat’ na de toets. Langer dan nu het geval is, zal het lesaanbod in groep 8 ook na de toets uitdagend moeten blijven. Het ministerie houdt hierover verschillende informatiebijeenkomsten met scholen.

