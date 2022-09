Eindhovense flexwoningen blijven vooral een tijdelijke oplossing. ‘Het motiveert niet om het netjes te houden’

Met 32 vierkante meter kun je het onderkomen van Charlotte Smids en haar vriend Yeiner niet heel ruim noemen. Dan staan er ook nog hekjes in de ruimte die ervoor moeten zorgen dat de twee katten binnen blijven. Verder ligt de vloer bezaaid met spullen. Smids (22) verontschuldigt zich. De worsteling met haar depressiviteit verloopt met pieken en dalen. Gaat het even wat minder, dan zie je dat terug in de chaos in de woning. “Bovendien moeten we hier in november uit. Dat motiveert niet om het nog netjes te houden.”

Ondanks alles vindt ze het “geweldig” op haar stekkie in de Eindhovense wijk Tongelre. Begin 2020 zette woningcorporatie Trudo hier 43 flexwoningen neer voor een periode van tien jaar, om mensen met ‘woonurgentie’ tijdelijk onderdak te kunnen bieden. “Het voelt als een vakantiepark. Veel bewoners hier zitten in hetzelfde schuitje. Zelf leefde ik veel op straat, mijn vriend ook. Een heel gezond leven hadden we niet. Nu is het allemaal wat stabieler. Alleen krijgen mensen hier maar een huurcontract voor twee jaar. Daarom zijn we druk aan het zoeken naar iets nieuws, maar dat valt niet mee.”

Veel saamhorigheid is er ook niet

Zo rommelig als het bij Smids binnen is, zo ordentelijk is de buitenruimte in de twee hofjes met flexwoningen. De gebouwtjes zijn opgetrokken uit hout, er zijn bankjes waar bewoners bij elkaar kunnen zitten en de hoeveelheid groen springt in het oog. Maar de bankjes worden nauwelijks gebruikt en wie in de hoeken van de binnentuin kijkt, ziet een hoop achtergelaten troep. Veel saamhorigheid is er ook niet op de complexen, vertellen de bewoners. Dat iedereen weet dat hij na maximaal twee jaar weg moet, helpt niet.

Lily Hendriks was lang de bekendste dakloze van Eindhoven, maar woont nu voor twee jaar in het hofje aan de Quinten Matsyslaan. Beeld Maikel Samuels

Toch heeft Trudo bewust voor deze constructie gekozen, zegt bestuurder Theo van Kroonenburg. “De flexwoningen zijn bedoeld voor personen die echt met spoed een woning nodig hebben. Daar zitten zwakkeren bij, maar bijvoorbeeld ook mensen die door een echtscheiding op straat staan. Ze hebben twee jaar de tijd om een definitieve woning te zoeken. Dan moeten ze eruit om de doorstroming van nieuwe spoedzoekers mogelijk te maken. Het gaat nadrukkelijk om tijdelijke huisvesting.”

‘Er wonen allemaal mensen met een deukje’

Sinds enkele maanden heeft ook Lily Hendriks hier een eigen plek. Jarenlang was ze misschien wel de bekendste dakloze in Eindhoven, mede door haar inzet voor lotgenoten in de stad. Toen ze een camper voor zichzelf had geregeld om in te slapen, brandde deze vorig jaar af. Als tijdelijke oplossing is ze na bemiddeling van de gemeente met haar hond Lava in de flexwoningen in de wijk Tongelre terecht gekomen.

Lily mist de eenheid op haar hofje. “Normaal maak ik makkelijk contact met mensen, hier is dat lastig. Er wonen allemaal mensen met een deukje, iedereen heeft zijn eigen problematiek. Hier wonen verslaafden, mensen met psychische problemen of zijn anderszins in nood. De groep moet de kracht zijn bij dit soort projecten. Daarvoor moet je goede matches maken en verbinden. Dat mis ik hier een beetje.”

Beeld Maikel Samuels

Starters op de woningmarkt zouden wellicht meer balans kunnen brengen, maar voor hen zijn deze flexwoningen niet bedoeld. Van Kroonenburg: “Voor starters bestaan alternatieven, hoewel ik moet erkennen dat met de enorme woningnood de slaagkans voor jonge mensen klein is. Al met al zijn wij tevreden met hoe het de eerste tweeëneenhalf jaar gaat met de flexwoningen.”

Een definitieve woonoplossing vinden, is echter nog geen sinecure. Smids vreest dat ze over twee maanden toch weer terug naar een kamer bij haar zieke moeder moet, een situatie die ze juist is ontvlucht. Ook haar vriend belandde door een onprettige thuissituatie op straat. “We reageren op elke geschikte woning, maar nog zonder resultaat. Ergens zie ik er tegenop als die twee jaar hier voorbij zijn. We moeten ook iets achterlaten, dit is ons eerste huisje. Maar het is in elk geval fijn dat we een periode hebben kunnen overbruggen.”

