Eindelijk wordt een mondkapje nu volledig in Nederland gemaakt, in een nieuwe Limburgse fabriek

Het nieuwe goud. Zo werd de hoogwaardige kunststof meltblown polypropyleen vorig jaar ook wel genoemd. Wie een rol van deze synthetische stof op de kop wilde tikken, begaf zich op een wildwestmarkt; de tekorten waren groot. De reden? Meltblown polypropyleen is het cruciale filtermateriaal in medische mondkapjes, zoals een FFP2-masker, dat virussen kan tegenhouden. Tot voor kort was er in Nederland geen fabriek die dat kon maken.

Nu staat in het Limburgse Geleen een fabriek die de filterstof wel kan produceren. Multinationals DSM en VDL zijn beide voor de helft eigenaar van het zogeheten Dutch PPE Solutions, zij hebben daarmee de primeur. Tot nu toe moest meltblown polypropyleen uit verre oorden worden geïmporteerd, met deze nieuwe fabriek is die beperking verleden tijd.

Digitale lintjesknipceremonie

Vrijdag werd de fabriek officieel geopend door directeur Mark Bakemans en Pieter Wolters, vicepresident innovatie bij DSM. Noodgedwongen werd het lint dit keer in een digitale bijeenkomst doorgeknipt. Wolters benadrukte het belang van de nieuwe fabriek. “Nu hebben we de hele keten van een medisch mondkapje in Nederland compleet.”

Dutch PPE Solutions maakte al mondkapjes met stof uit het buitenland, maar straks is het product helemaal van eigen bodem. Jaarlijks kan het bedrijf tien tot twaalf miljoen kapjes maken en er is ruimte om dat aantal nog fors op te krikken. VDL en DSM hebben allebei enkele miljoenen euro’s in de fabriek geïnvesteerd, zegt Wolters. Dat betekent dat de bedrijven een markt zien weggelegd voor het product, hoewel het hoogtepunt van de pandemie door vaccinaties misschien wel achter ons ligt.

“Wat we hier doen, is absoluut geen mosterd na de maaltijd”, stelt Wolters. Hij constateert dat de coronapandemie wereldwijd nog niet op zijn retour is en er dus medische mondkapjes nodig zijn. Ook levert het bedrijf de komende tijd nieuwe mondkapjes aan de Nederlandse overheid. Daarbij, zegt Wolters, is de fabriek er ook voor een volgende pandemie.

Betere filtercapaciteit

Meltblown polypropyleen is een filterdoek dat niet wordt geweven, maar wordt smeltgeblazen. Doordat de stof elektrostatisch is geladen, kan het virusdeeltjes aan zich binden. Meer laagjes betekent een betere filtercapaciteit. FFP2-maskers, die worden gedragen op de intensive care van ziekenhuizen, maar bijvoorbeeld ook in de industrie, hebben meerdere lagen meltblown polypropyleen. De eenvoudiger blauwe chirurgische maskers hebben één zo’n laag.

Het product wordt gemaakt van kleine plastic korrels, polypropyleen. Dutch PPE Solutions gebruikt korrels van een Nederlands bedrijf, gemaakt van gebruikte frituurolie. De schaarste zat hem vorig jaar niet in die korrels, maar in de machines die nodig zijn om het doek te maken. Nu de meltblown-fabriek is geopend, kan de productie beginnen. In eerste instantie voor mondmaskers, maar de stof wordt ook gebruikt in bijvoorbeeld luchtfilters en schoonmaakattributen.

Lees ook:

Made in Holland: de moeizame weg van het zelf produceren van mondkapjes

Vorig jaar was er een groot tekort aan medische mondmaskers. Nederlandse bedrijven wilden ze wel maken, maar hadden daarvoor hulp nodig van het ministerie. Dat was nog niet zo eenvoudig, blijkt uit deze reconstructie.