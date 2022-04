Eindelijk weer vrijmarkt in Utrecht. ‘Koningsnacht is hier veel leuker dan in Amsterdam, al jaren’

Met vrienden en familie zit Wendy van Riet in een grote kring achter een kraam in de Utrechtse volksbuurt Wijk C. Ze heeft het gemist, de Koningsdagen van de afgelopen twee jaar. Ze kletst met mensen die voorbij komen, drinkt een wijntje en heeft het ontzettend naar haar zin. “We zijn ontzettend blij dat het weer kan, we snakten er enorm naar, we doen het al veertig jaar zo,” zegt ze opgewekt.

Van Riet is niet de enige die er zin in heeft. We hebben iets in te halen, lijkt door de hoofden van bezoekers te spelen. De blazers van dweilband De Domkoppen, blazen ze nu net iets harder? Zijn de mensen vrolijker dan op een andere Koningsdag?

Het lijkt er op, zien Johan Zondag en Jantine Bakker uit Amersfoort. “We lopen elk weekend wel een markt af,” zegt Zondag. “Dit is wel echt anders. Mensen hebben er veel zin in, dat zie je.” Bakker: “Net riep iemand ‘Ik heb drie jaar gespaard!’ Helaas waren het niet bepaald spullen die wij leuk vinden.” Maar verderop scoorde ze wel. Trots laat ze een blauwe jurk zien, met het prijskaartje er nog aan. “Die kost normaal zo 150 euro in de winkel. Ik heb 20 euro betaald. Toch mooi meegenomen.”

Beeld Werry Crone

Lange geschiedenis

Utrecht heeft een lange geschiedenis met Koningsdag. Sterker nog: de traditie begon zelfs in Wijk C. De oranjegezinde bewoners van de oude wijk vieren al 140 jaar de verjaardag van Oranjes. Eerst officieus en vanaf 1885 officieel, toen heette het feest nog ‘Prinsessedag’ heette, omdat de latere koningin Wilhelmina toen vijf jaar oud werd.

Er valt Wendy van Riet wel iets op: “De mensen zijn wat later. Normaal gesproken staan ze al vanaf vier uur de dingen uit je handen te trekken. Terwijl het officieel pas om zes uur begint. Nu was dat niet zo.” Daarbij zag ze nog iets geks: “En er zijn echt minder mensen die spullen verkopen. Meestal hebben we ‘s ochtends aan de overkant van de straat mensen die ruzie maken om een plekje. Nu totaal niet!” Sterker nog: er zijn nog volop plekken als de markt al aan de gang is.

Utrecht is leuker

Niet alleen aan de Waterstraat, ook verderop aan de normaal overvolle Hopakker. Daar loopt de zesjarige Pelle om zijn Space-grabbelton te promoten: ‘20 cent voor een grabbel’. Hij is er druk mee. Twintig cent is tenslotte toch echt twintig cent. Voor hem is het de eerste Koningsdag. Tenminste, in zijn hoofd. Van de voorgaande edities ‘weet hij niets meer,’ zegt hij. Zijn vader, Marijn Huijbers, staat met een rood-wit-blauw-oranje zonnebril en een biertje achter de kraam. “De studenten die hier wonen, hebben Koningsdag nog nooit in Utrecht meegemaakt. Ze denken allemaal: het gebeurt in Amsterdam, maar de koningsnacht is hier veel leuker, al jaren.”

Voor veel kinderen stopt de vrijmarkt deze avond om een uur of tien. Dat komt goed uit, want rond die tijd verandert de Utrechtse binnenstad in soort enorme feestlocatie met tien podia waar mensen in oranje kleding muziek luisteren, lol hebben, en meestal ook langzaam, of wat sneller, dronken worden.

Beeld Werry Crone

Lees ook:

Vergeet het volk op Koningsdag de corona-uitglijders van de Oranjes weer?

De populariteit van het koningshuis heeft in de coronatijd zwaar te lijden gehad onder misstappen van het koninklijke gezin. Zullen ze het tij deze Koningsdag weer keren? Een republikein en een monarchist over de houdbaarheidsdatum van het koningshuis.