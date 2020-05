Eindelijk weer bezoek in het Reinaldahuis: ‘Oh, zo fijn om elkaar weer te zien!’

In de afgelopen weken is Jolanda Kanters (59) zelfs in een hoogwerker naar het raam van de eerste verdieping van het verpleeghuis gegaan om naar haar moeder te zien. Maar vandaag kon ze dan eindelijk weer tegenover de 89-jarige dame plaatsnemen. “We waren geëmotioneerd, maar op een heel blije manier.”

Kanters staat voor de ingang van verpleeghuis het Reinaldahuis in Haarlem. “Bellen was de afgelopen tijd niet echt een oplossing, want mijn moeder is nogal doof. Daarom was het extra fijn om elkaar weer in het echt te zien.” Dat dat kon, mag bijzonder heten, want het Reinaldahuis staat niet op de lijst met vijfentwintig verpleeghuizen die deze week beginnen met het ontvangen van bezoek.

Testfase met mantelzorgers

Toch begint hier in Haarlem ook een testfase waarbij achttien bewoners van het verpleeghuis een mantelzorger mogen ontvangen. Als dat bevalt, wil het verpleeghuis vanaf 20 mei meer bezoek verwelkomen. Het verpleeghuis heeft wel contact gehad met de GGD Kennemerland. Die waren te spreken over de ideeën die er waren, zegt teammanager en bestuurssecretaris Michelle van der Raad van Zorggroep Reinalda waar het verpleeghuis bijhoort.

“De GGD heeft vastgesteld dat we prima verder konden op de ingeslagen weg.” Het was daarom ‘niet nodig’ om ook nog mee te doen aan de proef van het ministerie. Het verpleeghuis is begin maart al dichtgegaan, een week voor het landelijke bezoekersverbod. Misschien dat het Reinaldahuis daarom nu ook eerder weer een beetje open kan, denkt Van der Raad.

Hoeveel van dit soort bezoekersregelingen er in het land zijn ontstaan is onduidelijk, zegt een woordvoerder van de GGD/Ghor-Nederland, het samenwerkingsverband voor geneeskundige diensten. Volgens het ministerie kan de bezoekersregeling van het Reinaldahuis doorgaan buiten de proef om, omdat het bezoek bijvoorbeeld wordt ontvangen in het speciaal tot ontmoetingsruimte omgebouwde restaurant dat over een eigen ingang beschikt. Dat is in de vijfentwintig andere geopende verpleeghuizen niet het geval; daar loopt het bezoek wel door het verpleeghuis heen.

Of dat nu een groot verschil uitmaakt, moet de tijd leren. De GGD Kennemerland zegt in ieder geval blij te zijn met de bezoekersregeling in het Reinaldahuis. “We kunnen zo de verschillende situaties met elkaar vergelijken”, aldus een woordvoerder.

Nul besmettingen hier

Teammanager Van der Raad is optimistisch over de toekomst van het experiment. “We hebben nul besmettingen hier, en over de hele procedure is goed nagedacht.” Het Reinaldahuis stelt veel vertrouwen in de bezoekers. Hier geen vragenlijsten of temperatuurmetingen, zegt Van der Raad. “We geloven dat bezoekers de verantwoordelijkheid aankunnen om met klachten niet te komen.”

Op deze eerste dag beviel het in ieder geval goed. “Fijn, oh zo fijn om elkaar weer te zien!”, straalt Angèle de Roos (72) voor de ingang van het verpleeghuis. Zij is hier vandaag voor haar honderdjarige moeder. Normaal gesproken zien de twee elkaar ‘tenminste om de dag’, zegt De Roos. Dat er een bezoekverbod kwam, was dus zeker schrikken. “Alle hulde voor het tehuis dat ik nu toch weer op bezoek kan.”

Ook Jan Treep, wiens 82-jarige vrouw in het Reinaldahuis woont, is te spreken over de organisatie van het bezoek dat hij zojuist bracht. “Het glas water stond al klaar voor als je een droge mond kreeg van het praten.” Het is een bijzondere dag voor hem: naast de verjaardag van zijn vrouw is het paar vandaag ook zestig jaar getrouwd. Later wordt de emotie hem een beetje te veel: hij krijgt tranen in zijn ogen als hij over de situatie vertelt. “Morgen moet het maar weer wat rustiger zijn.”

