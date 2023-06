Eindelijk: voor de zusjes Lente en Mijs kan de vlag uit

Op de ene middelbare school was het duimen dat je níet werd gebeld, want alleen de leerlingen die een herkansing hadden of gezakt waren, kregen een telefoontje van school.

Op de andere school werd juist elke leerling gebeld, geslaagd of niet. Het waren woensdag hoe dan ook stressvolle uren, waarbij er continu op de telefoonschermpjes werd gestaard door de eindexamenleerlingen. En hun ouders.

Toch nog zenuwslopend

De zussen Lente (17) en Mijs (15) uit Helmond wisten vooraf vrij zeker dat ze geslaagd waren. Lente voor de havo, Mijs voor het vmbo. Toch blijft zo’n dag behoorlijk zenuwslopend. “We zijn samen gaan lunchen, voor de afleiding.”

Mijs werd het eerst gebeld door haar school: goed nieuws. Terwijl overal de vlaggen met schooltassen verschenen, zat Lente nog in spanning. Pas om drie uur belde haar school, en wist ze het zeker: ook geslaagd.

Toen in de ochtend de n-termen bekend werden gemaakt, was Mijs nog wel even geschrokken. “Die waren vrij laag, waardoor het examencijfer wat naar beneden zou worden bijgesteld, terwijl ik bijvoorbeeld Engels niet goed had gemaakt.”

Het bleek toch genoeg om te slagen. Nu kan de vlag echt uit. “Ik moest eigenlijk werken”, zegt Mijs. “Maar ik heb me toch maar afgemeld, zodat ik met een vriendin kan gaan eten.”

Geplande vakantie

In de vriendinnengroep van Lente zijn er helaas ook meiden die minder goed bericht kregen. “Het kwam nogal onverwacht, maar een vriendin is gezakt en twee anderen hebben herexamens. Dan voelt het toch een beetje dubbel om helemaal los te gaan.”

De geplande vakantie met de vriendinnen vindt gelukkig pas plaats na de herexamens. Want zo is de realiteit ook. Er is veel te vieren vandaag, maar een deel van de leerlingen moet ook nog hard aan het werk.

