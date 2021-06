Eindelijk kunnen Marokkaanse Nederlanders weer naar Marokko. ‘Voor familie en voor vrijheid’

Ruim vier uur voor vertrek arriveert Achraf Bekaki (26) op Rotterdam The Hague Airport. Hij is de allereerste, hij sliep vannacht in het hotel naast de luchthaven. Bekaki - baardje, zwarte jas - zal zijn vlucht hoe dan ook niet missen. Zijn bestemming: Nador, Marokko. Het land van zijn vader, die hij al drie jaar niet heeft gezien.

Dat de incheckbalie van vlucht HV2595 pas twee uur later zal openen, ontdekt Bekaki pas bij aankomst. Het doet niets af aan zijn rustige, nonchalante houding. “Joh, ik neem gewoon een drankje en wacht af”, zegt hij zeker. Hij is graag op tijd. “Je weet het nooit met de vliegtuigen, zeker in tijden van corona.”

Bekaki is allang gelukkig dat hij straks in het vliegtuig mag stappen. Vandaag heropent Marokko haar grenzen, na maandenlang op slot te zijn geweest. Sinds zondagavond is sprake van een ware stormloop op tickets, toen Koning Mohamed VI vliegtuigmaatschappijen opriep korting te geven aan Marokkaanse buitenlanders. 120.000 mensen reserveerden een ticket bij Royal Air Maroc, waarna de website crashte.

Tot augustus zijn de tickets zo goed als uitverkocht, bij Marokkaanse reisbureaus staan rijen tot om de hoek. “We worden de hele tijd gebeld”, zegt het Rotterdamse reisbureau Salsabil. “Op dit moment kunnen we weinig doen omdat de website eruit ligt. Maar misschien vanavond weer.” Bij Rifreizen in de Haagsche Schildersbuurt is het hectisch, beaamt ook eigenaar Mustapha Barbouch. En op de Facebookpagina Loket Marokko plaatsen gebruikers dagelijks tientallen berichten over het boeken van een ticket.

Felbegeerde ticket

Van die hectiek krijgen de meeste reizigers op het Rotterdamse vliegveld weinig mee. De meesten boekten hun felbegeerde ticket vóórdat de koning zijn oproep deed. Hun tickets mogen dan wel duurder zijn, zij vliegen straks wel naar het beloofde land. Alleen een negatieve PCR-test van maximaal 48 oud was nodig.

Een uurtje na de aankomst van Bekaki raakt de vertrekbalie voller en voller. Stapels koffers, gele, roze en groene, rijden de hal binnen, vergezeld door Action- en Albert Heijn-tassen. Om de zoveel tijd loopt iemand naar een bord om te checken of de check-in al open is, maar voorlopig tevergeefs.

De sfeer is ietwat afwachtend: het heeft maanden geduurd, de vraag is of het vandaag zal lukken om veilig in Marokko te landen én of de grenzen van Marokko bij terugkeer openblijven. Vorig jaar maart sloot Marokko immers zonder aankondiging de grenzen: sommige Marokkaanse Nederlanders zaten een half jaar vast. “Het is lastig te voorspellen of dat weer gebeurt", zegt Nawel Bosha (43), die in vlinderjurk en met grote zonnebril wacht op haar vlucht. Wie terugkeert naar Nederland, moet vooralsnog wél in quarantaine, omdat voor Marokko nog code oranje geldt.

Maar twijfel om het vliegtuig te pakken, dat heeft geen reiziger op dit vliegveld. De reden? Familie, unaniem. “Om te zorgen voor mijn 90-jarige moeder”, zegt de 59-jarige Mohamed Luch, die buiten op een bankje zit. De zus van Rini Abdelmonaim (35) gaat volgende week trouwen. En de moeder van Fatima Albadi (51) is erg ziek, vertelt ze in de vertrekhal. “Mijn moeder zit al negen maanden vast in Marokko vanwege de coronamaatregelen.” Zodra twee weken geleden bleek dat Marokko weer open ging, boekten kinderen en kleinkinderen direct een ticket. “We gaan direct naar haar toe, al is het midden in de nacht.”

Nawel Bosha miste óók de vrijheid die Marokko biedt. “In Nederland leidt ieder zijn eigen leven. In Marokko raak je aan de praat met een zwerver op straat en heb je de interessantste gesprekken.” Bang dat ze weer vast komt te zitten in het land, is ze niet. “Ook in Marokko is brood om te eten. Ik red me wel”, lacht ze.

Dan roept een vliegveldmedewerker om dat de reizigers éindelijk mogen inchecken. Bekaki is een van de eersten. Hij is er klaar voor. Eén ding vindt hij wel spannend: zijn ietwat snotterige neus. Zijn PCR-test van gisterochtend was “helemaal” negatief. “Maar ik hoorde dat je ze bij de balie alsnog kunnen afwijzen. Maar even goed mijn neus snuiten", lacht hij.”

Wanneer Bekaki teruggaat? Hij weet het nog niet: hij boekte slechts een enkeltje. Eenmaal in Marokko wacht hem zijn vader. En hij gaat rolstoelen uitdelen aan hulpbehoevenden, met zijn stichting Heart For Charity. Die rolstoelen zijn al in Marokko, nu hij nog.

