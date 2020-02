Eindelijk fatsoenlijk internet op de boerderij

Het trage internet in de boerderij van Hugo Bens werd pas echt een probleem toen zijn kinderen gingen studeren, in 2012. Ze moesten uit huis omdat de verbinding te slecht was: even iets googlen lukte haast niet. Genoeg was genoeg, vond Bens. Inmiddels is hij voorzitter van Lvcnet, een burgerinitiatief dat de aanleg van glasvezel mogelijk heeft gemaakt in het Land van Cuijk, ten zuiden van Nijmegen.

Binnenkort bereikt de paarse glaskabel waar signalen supersnel doorheen razen ook zijn eigen voordeur. Dan schiet de internetverbinding op zijn kippenbedrijf omhoog van 2 MB naar 250 MB per seconde. Dan kan de robot die eieren stapelt in de stal verbinding maken met de cloud. Dan kan Bens videobeelden uploaden en de kippen in de gaten houden als hij weg is. Dat probeerde hij laatst toen hij voor een ontwikkelingsproject in Zuid-Soedan was. Het lukte niet. Dat lag niet aan de wifi in Zuid-Soedan, maar aan de upload-snelheid thuis.

Snel internet wordt ook voor het boerenbedrijf steeds belangrijker. Op telecombedrijf KPN en kabelaar Ziggo wilde de regio niet langer wachten, zegt Bens, want die investeerden maar niet. “Sint Anthonis heeft een groot buitengebied. Daar was alleen KPN actief met het klassieke koperen kabeltje. Ziggo ­bedient wel de dorpskernen, maar had de tv-kabel buitenaf nooit aangelegd.” Hij denkt wel te weten waarom. “Ze wilden eerst geld verdienen met het oude netwerk en dan pas iets nieuws aanleggen.”

Veel saamhorigheid

Dorpskernen, buitengebied: dat klinkt alsof het om een paar duizend woningen gaat. Maar de schaal is veel groter. “We hebben 33 kerkdorpen en de stad Grave”, zegt Frans van Schayik, voorzitter van de industriële kring en mede-oprichter en bestuurder van de coöperatie Lvcnet. “Je praat over ruim 41.000 aansluitingen, bedrijven en huishoudens opgeteld. Als ondernemingsplan heeft dit een waarde van 45 miljoen euro.”

In 2015 gingen vijf buurgemeentes samenwerken: Sint Anthonis, Boxmeer, Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert. Ze gaven Lvcnet groen licht voor een glasvezelcampagne. Vrijwilligers begonnen handtekeningen te verzamelen van klanten. Bens: “Binnen enkele maanden hadden we een leger van vierhonderd vrijwilligers. Er was veel saamhorigheid. Ook omdat iedereen in de dorpen wel familie of kennissen had in het buitengebied.”

Bens en Van Schayik weten ­inmiddels alles van glasvezel en spreken dus professioneel over ‘vraagbundeling’, de fase waarin klanten worden gevonden. Om er vooraf zeker van te zijn dat de kosten worden terugverdiend.

Max Verstappen

Bens: “In de praktijk betekent dat honderden informatieavonden ­organiseren in alle kerkdorpen. Uitleggen hoeveel sneller het internet wordt. En dat klanten van ons glasvezelnetwerk straks niet langer bij KPN of Ziggo zitten, maar bij een ­andere aanbieder van internet, telefonie en tv.” KPN en Ziggo leveren namelijk geen diensten over glasvezel van derden. In plaats daarvan kijk je bijvoorbeeld via TriNed of Plinq.

Van Schayik: “Ook bij deze providers kun je trouwens Max Verstappen zien, een vraag die nogal eens voorbijkwam op informatieavonden. Je kunt Ziggo Sport toevoegen aan het zenderpakket.” Bens: “Veel jongeren hebben overigens genoeg aan internet. Die hoeven geen klassiek tv-abonnement meer.”

Lvcnet kwam uit op 32 procent marktaandeel. Minder dan gehoopt, zegt Bens. “De grote kernen bleken moeilijker te overtuigen, omdat Ziggo en KPN het daar vrij goed voor ­elkaar hebben.” Nu de aanleg daadwerkelijk plaatsvindt, loopt dat percentage nog op, zeggen ze.

Inmiddels werkt Lvcnet samen met netwerkbeheerder E-Fiber. ­E-Fiber gaat van huis naar huis, ook buiten de dorpskernen. Elke woning krijgt sowieso een kabeltje in huis. Wie een contract tekent, krijgt een werkende aansluiting. Bijzonder om te zien hoe dat gaat, zegt Bens: “Honderd meter kabel wordt ineens onder de grond doorgeschoten, dankzij een inventief boorsysteem.”

Stedelijke gebieden

Binnen deze regio was Sint Anthonis als eerste klaar. KPN berekende vervolgens dat het daar 43 procent van z’n klanten was kwijtgeraakt aan Lvcnet. In een interne analyse waarschuwde KPN vervolgens voor de aanleg van glasvezel door derde partijen. KPN moest snel reageren, aldus deze analyse, en met agressieve acties voorkomen dat derde partijen voldoende marktaandeel zouden behalen. KPN zegt flink te investeren in glasvezel en te werken aan ‘het beste netwerk van Nederland’. Het bedrijf bevestigt dat het zich bij de aanleg van ­glasvezel op de stedelijke gebieden concentreert.

“Genegeerd worden was heel frustrerend”, zegt Bens over de jaren voordat Lvcnet op gang kwam. “Je kon wel klagen over de internetverbinding, maar er gebeurde niets. Het grote probleem was het gebrek aan concurrentie. Dat is de grootste winst van ons glasvezel: er is nu geen monopolie meer.”

