Eindelijk een coronatestlocatie in Den Haag

Maud Boreel heeft de vaart er goed inzitten. In plastic cape met transparant gezichtsmasker zoeft ze door een met buisjes en wattenstaafjes gevulde tent. De co-assistent die zich voorstelt als ‘bemonsteraar’ neemt potentiële Haagse coronalijders keel- en neusslijm af – medische monsters dus. “Wilt u eerst uw neus snuiten?” Een dun staafje verdwijnt in een reukorgaan. “Mond open, tong naar buiten.” Hetzelfde proces herhaalt zich een verdieping lager. De buisjes waarin het afgetapte slijm verdwijnt, zullen binnen twee uur om de hoek bij het Haags Medisch Centrum (HMC) locatie Westeinde liggen.

Vorige week leidde de slagboom voor het medische minicentrum waar Boreel slijm verzamelt, nog naar een parkeerplaats. Den Haag had welgeteld nul testlocaties voor mogelijke coronapatiënten. Zieke Hagenaars moesten voor coronacontrole naar Nootdorp, Leidschendam of Naaldwijk. Het leidde tot kritiek van deskundigen: niet iedereen heeft een auto, en de bus in met coronaverschijnselen is geen goed idee. Om te voorkomen dat potentiële virusverspreiders ongetest blijven rondlopen moeten GGD’s meer testlocaties dicht bij huis openen, zoals deze in het centrum van Den Haag.

Scootmobiels en taxi's

Zo heel veel te laat is de opening van een Haagse testlocatie ook weer niet, nuanceert directeur Annette de Boer van GGD Haaglanden. De vraag naar grootschalig testen bestaat pas een paar weken. Haagse fietsers en berijders van scootmobiels heeft de GGD in Nootdorp ruim voldoende langs zien komen. En lukte het een zieke echt niet om vervoer te regelen, dan belde de GGD een taxi.

Toch heeft het ontbreken van een testlocatie stadsbewoners tegengehouden zich te laten testen. Julia van Ommen bijvoorbeeld. De student verpleegkunde staat na een test klaar om op de pedalen van haar fiets te springen, de koptelefoon al op de oren. “Ik heb verstopte neusholten. Mijn eten smaakt me niet meer, dat vind ik het ergst.” Was het een optie eerder naar Nootdorp te gaan? “Ik woon hier dicht in de buurt. Ik heb geen auto. Dit is veel makkelijker.”

Voor het eerst vertraging

Waarom lukt het de derde stad van Nederland pas deze week een tent uit te rusten als testlocatie? Niet de tent is de uitdaging, maar alles eromheen, legt De Boer uit. In Den Haag is uiteraard minder ruimte dan in Nootdorp. Maar er is meer: “Staat de locatie dicht genoeg bij het laboratorium? Hoe bereikbaar is de locatie echt? Hebben we genoeg equipment, genoeg mensen? Sluiten de ICT-systemen op elkaar aan?”, zegt De Boer. Dat laatste is nodig omdat de GGD de testen uitvoert, maar het HMC de resultaten analyseert.

Wat de directeur van GGD Haaglanden betreft is de nieuwe testlocatie net op tijd open. “Eind vorige week nam de toeloop snel toe. In het weekend hadden we voor het eerst vertraging. Cliënten konden niet binnen 24 uur terecht.” Op de parkeerplaats bij het HMC nemen medici nu 250 testen per dag af. In totaal tapt de regio – van Wassenaar en Zoetermeer tot aan het Westland – dagelijks 1500 setjes slijm af. Of dat genoeg is? “We breiden uit aan de hand van de vraag. Er zijn al plannen voor een tweede locatie in Den Haag”, zegt De Boer.

