Eigenaren asbestdaken dagen staat voor de rechter om ‘schaduwschade’

Woningeigenaren hebben ten onrechte hoge kosten gemaakt om hun asbestdak te vervangen of hebben de waarde van hun woning zien dalen als gevolg van het wetsvoorstel om asbestdaken te verbieden. Dat betoogt de Stichting Eigenaren Asbestwoningen (SEAW) die de belangen van bewoners behartigt. Om het ministerie van infrastructuur en waterstaat (I&W) tot een compensatieregeling te bewegen daagt de stichting de staat nu voor de rechter.

In 2015 kondigde toenmalig staatssecretaris Wilma Mansveld aan dat per 1 januari 2024 asbestdaken zouden worden verboden. Eigenaren, zowel particulieren als bedrijven en boeren konden in de tussentijd hun dak laten saneren. Dat gebeurde massaal: tussen 2015 en 2019 werd ruim 50 miljoen vierkante meter asbestdak verwijderd of vervangen.

Saneren van daken werd ook aangemoedigd door de toenmalige regering die een subsidie van 75 miljoen euro vrijmaakte voor particulieren en bedrijven. Maar halverwege 2019 schoot de Eerste Kamer de wet alsnog af.

Volgens de stichting hebben particulieren schade geleden door het wetsvoorstel. SEAW behartigt de belangen van 762 woningeigenaren, tien van hen representeren de leden als partij in de bodemprocedure.

Schaduwschade

Lex de Jager, advocaat van SEAW, zegt dat er sprake is van een bijzondere casus. “Eigenlijk vraag je om compensatie van schaduwschade. Er hing een wet boven de markt waarop mensen hebben geanticipeerd en dat is aan de staat te wijten. Daarnaast hebben mensen de waarde van hun woning zien dalen doordat de regering met het wetsvoorstel deed alsof het hebben van een asbestdak een probleem is. Dus ook mensen die nog niet hebben gesaneerd, hebben schade geleden.”

De stichting stelt in haar eis dat er in aanloop naar het wetsvoorstel om asbestdaken te verbieden onvoldoende wetenschappelijk onderzoek heeft plaatsgevonden en gezondheidsrisico’s sec door de aanwezigheid van asbest in een dak nooit wetenschappelijk zijn aangetoond. Er is daarom sprake van onzorgvuldige voorbereiding door het ministerie, aldus de eisers.

Rob Ekkers, voorzitter van SEAW: “We weten dat omwonenden van Tata Steel vaker kanker hebben of dat mensen gezondheidsrisico’s lopen als ze naast een snelweg wonen. Maar er is nooit onderzocht of bewoners of omwonenden van een woning met een asbesthoudend dak vaker ziek worden. Het enige wat we weten is dat asbestvezels kankerverwekkend zijn en asbestdaken de grootste bron van asbestvezels zijn. Dat weerleggen wij ook niet.”

Doekje voor het bloeden

De gevolgen van het wetsvoorstel waren echter ingrijpend, stellen de eisers, en de genoemde subsidie was hooguit een doekje voor het bloeden gezien de snel toegenomen prijzen. De stichting voelt zich gesteund door het feit dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel wegstemde, voornamelijk met het argument dat de kosten voor particulieren te hoog zouden worden.

Een verbod op asbestdaken zou daarom niet haalbaar en disproportioneel zijn. Eerdere pogingen van SEAW om met het ministerie van I&W tot een regeling te komen strandden echter, bevestigt ook het ministerie. Dat laat weten dat in deze zaak geen vergoeding kan worden aangeboden.

Overigens lag er in 2015 wel een onderzoek van twee adviesbureaus in opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel waarin werd geconcludeerd dat er sprake was van forse verontreiniging van de bodem naast gebouwen met een asbestdak. In 45 procent van de gevallen was er sprake van ‘onaanvaardbare risico’s’. De onderzoekers reppen niet over schade voor de volksgezondheid.

Volgens de toenmalige regering was het verbod op asbestdaken nodig om ‘mens en milieu te beschermen tegen de blootstelling aan asbest’. Niet alleen verweren daken, stelde staatssecretaris Mansveld, maar bij branden komen ook asbestdeeltjes in woonwijken terecht, en dus zou een verbod noodzakelijk zijn.

Hard hoofd

Hoogleraar privaatrecht Ivo Giesen is expert op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en burgerlijk procesrecht. Hij heeft er een hard hoofd in dat deze bodemprocedure tot een compensatie leidt. “Dat het ministerie een nieuwe wet niet door het parlement krijgt, gebeurt vaker. Politiek bedrijven wordt wel heel ingewikkeld als je alleen een voorstel kunt invoeren dat zeker weten wordt aangenomen omdat er anders claims kunnen komen.”

Giesen wil niet op de stoel van de rechter gaan zitten. Als het gaat om milieuzaken heeft de rechter hem vaker verrast, zegt hij. Specifiek als het gaat om asbest is dat een terrein waarin het recht zich in de afgelopen decennia flink heeft ontwikkeld.

Maar een eventuele waardedaling van woningen met een asbestdak vanwege de politieke discussie hierover is lastig hard te maken denkt Giesen. “Als nou nog niemand had gehoord van asbest en deze mensen totaal verrast werden door nieuwe wetgeving, oké. Maar van asbest is al decennia bekend dat het slecht is.”

