Eigenaar hotel Albergen wil onder verkoop uit, Coa stapt naar rechter

‘De enorme druk op de capaciteit van het Coa maakt dat elke plek telt. Het Coa heeft daarom een kort geding aangespannen bij de rechtbank Overijssel om de koop door te zetten’, staat in een kort statement van het Centraal orgaan opvang asielzoekers.

In de koopovereenkomst was geregeld dat Hotel ’t Elshuys komende maandag, 29 augustus, wordt overgedragen. Maar woensdag ontving het Coa een brief van de eigenaresse waarin ze liet weten ‘de koopovereenkomst te vernietigen onder verwijzing naar een beroep op bedrog c.q. dwaling’.

De eigenaresse stelt dat haar vooraf niet duidelijk was verteld dat 150 tot 300 asielzoekers en of statushouders in het hotel worden ondergebracht. Volgens het Coa is van meet af aan duidelijk geweest dat dit het plan was: maximaal 200 mensen in het verbouwde hotel en nog eens 100 in te bouwen onderkomens op het terrein.

Hotel al drie jaar in verkoop

Begin april deed de makelaar van de eigenaresse zelf een voorstel aan het Coa om het hotel te verkopen. Op dat moment stond ’t Elshuys al drie jaar te koop. Eerdere verkoopplannen waren gestrand, omdat de gemeente de bestemming niet wilde aanpassen. Uiteindelijk kocht het Coa het hotel.

Staatssecretaris Eric van der Burg (asiel) heeft de vergunningsverlening naar zich toe getrokken en passeert daarmee de gemeente Tubbergen en omwonenden. Zij zien de komst van de vluchtelingen niet zitten. Van der Burg spreekt van een noodoplossing omdat te veel gemeenten nog altijd weigeren asielzoekers op te vangen.

De verkopende partij van het Hotel in Tubbergen dat @COAnl recent heeft aangekocht, heeft aangegeven van de verkoop af te willen. — Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) - pers (@COA_pers) 26 augustus 2022

