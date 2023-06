Egypte weert Leidse onderzoekers bij opgravingen om tentoonstelling

Vol ongeloof kreeg museumdirecteur Wim Weijland van het Leidse Rijksmuseum van Oudheden enkele dagen geleden het bericht vanuit Egypte. Zijn onderzoekers zijn voorlopig niet welkom, en dat terwijl ze al een halve eeuw opgravingen doen in het land. De reden? De tentoonstelling Kemet. Egypte in hiphop, jazz, soul & funk die vanaf 22 april te zien is. Daarin is te zien hoe artiesten met Afrikaanse roots zich laten inspireren door het oude Egypte en Nubië, met onder meer Beyoncé en Rihanna die zich afbeelden als de Egyptische koningin Nefertiti.

Het museum zou zich daarmee, volgens de Egyptische oudheidkundige dienst, schuldig maken aan ‘afrocentrische manipulatie’ en ‘geschiedvervalsing’. Na een stortvloed van online haat, vooral uit het buitenland, kwam er een e-mail van de dienst met de boodschap dat de Leidse onderzoekers voorlopig niet welkom zijn op de archeologische hotspot.

Foto's zonder context

Museumdirecteur Weijland vindt de reacties ‘erg kort door de bocht’. Het doel van de tentoonstelling is om te vertellen over de betekenis van het oude Egypte en Nubië in het werk van de artiesten uit de Afrikaanse diaspora. Dat doel gaat volgens hem verloren foto’s van voorwerpen in de tentoonstelling die online zijn gaan zwerven zonder context. “Twee weken geleden stond er in een Egyptische krant dat ons museum claimt dat Toetanchamon en Cleopatra zwart waren. Ook kregen we duizend keer een 1 ster recensie op Google review.”

Weijland is niet van plan iets te veranderen aan de tentoonstelling. “Ik zou best wat toe willen voegen, maar dan moet de Egyptische Oudheidkundige dienst de zienswijze wel op papier zetten. Ze zijn niet eens langsgeweest. De discussie op sociale media is overgeslagen naar het ministerie. Men blijft reageren op enkele beelden die zogenaamd aanstootgevend zijn.”

Hoe zwaar de Egyptenaren aan de huidskleur van iconen uit het verleden tillen bleek al na het verschijnen van de Netflix-serie African Queens, waarin Cleopatra een zwarte koningin is.

Daar waren de Egyptenaren, die in tijden van economische malaise veel belang hechten aan hun indrukwekkende geschiedenis, niet blij mee. Het ministerie van oudheden bracht een uitgebreid statement naar buiten waaruit zou moeten blijken dat Cleopatra niet zwart was.

