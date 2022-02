Effect van lockdown op kankerdiagnoses lijkt mee te vallen, maar dat kan veranderen

Meermaals werd in 2020 de noodklok geluid: het aantal kankerdiagnoses daalde en dat was geen goed nieuws. Door de uitgebroken pandemie meden mensen hun arts of het ziekenhuis waardoor werd gevreesd dat diagnoses werden gemist en de kans op uitzaaiingen zou toenemen. Dat lijkt nu toch mee te vallen.

Uit nieuwe cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) blijkt dat er in 2020 niet meer patiënten met uitzaaiingen zijn gediagnosticeerd, zoals werd gevreesd. “Je zou kunnen veronderstellen dat vertraging van diagnoses tijdens de eerste lockdown heeft gezorgd voor uitzaaiingen bij patiënten die je in de tweede helft van 2020 vervolgens terug zou zien. Maar daar is over het algemeen geen sprake van”, zegt hoofd Nederlandse kankerregistratie Otto Visser.

Verwachte toename diagnoses in 2021

Wel was er in 2021 sprake van een forse toename van kankerdiagnoses, maar die sluit volgens IKNL aan bij de verwachting op basis van bevolkingstoename en het groeiende aandeel ouderen in de bevolking. Vorig jaar werd bij 124.000 patiënten kanker vastgesteld, 11.000 meer dan in 2020 en 4000 meer dan in 2019. Vooral de dip in 2020 valt op, meldt het IKNL, en lijkt te verklaren door het tijdelijk stopzetten van bevolkingsonderzoek naar borst- en darmkanker en de afschaling van de zorg tijdens de eerste maanden van de corona-epidemie.

Over de ernst van de kankerdiagnoses in 2021 heeft het IKNL nog geen harde cijfers. Daarom is het volgens hoofdonderzoeker Visser te vroeg om te concluderen dat de impact van de pandemie op de zwaarte van kankerdiagnoses meevalt. “Het zou kunnen dat er in de cijfers over 2021 alsnog een negatief effect zichtbaar wordt. Voorlopige gegevens over het stadium van diagnoses in 2021 geven nog geen ander beeld maar voor een conclusie moeten we wachten tot we alle gegevens hebben, het gaat namelijk om kleine verschillen.”

Ook benadrukt Visser dat op individueel niveau er waarschijnlijk wel patiënten zijn die ernstige gevolgen hebben ondervonden van een vertraagde kankerdiagnose.

Minder kuren chemotherapie of kortere bestraling

Bovendien zijn er ook mogelijke andere nadelige effecten van de pandemie voor kankerpatiënten. Bijvoorbeeld het feit dat veel behandelingen zijn aangepast en patiënten minder kuren chemotherapie of een kortere periode bestraling hebben gehad. “Veel behandelrichtlijnen zijn in het licht van de epidemie aangepast. Dat is weloverwogen gedaan maar negatieve effecten hiervan kunnen we niet uitsluiten en blijven we onderzoeken”, zegt Visser.

Ook kan het dat kankerdiagnoses simpelweg niet zijn opgemerkt omdat patiënten bijvoorbeeld zijn overleden tijdens lockdowns. Een corona-infectie kan bij mensen met onontdekte longkanker het laatste zetje zijn geweest, maar mensen kunnen ook zijn overleden aan een hartstilstand terwijl ze nog niet met kanker waren gediagnosticeerd. “Deze patiënten komen nooit meer terug in de statistieken”, zegt Visser.

