Eeuwe de Jong (73) kon geen ijs bezorgen door de boerenblokkades. ‘Dat raakt mij heel erg’

Een huwelijk zonder toetje vindt bedrijfsleider Eeuwe de Jong (73) verschrikkelijk. Dat zijn klanten dat moesten meemaken, maakt hem twee dagen later nog emotioneel. “Ik moest de mensen opbellen en vertellen dat het ijs niet komt. Dat raakt mij heel erg.”

Afgelopen zaterdag blokkeerden boeren de hele dag de toegangswegen van roomijsbedrijf De Jong’s IJs in het Friese Gorredijk. Niemand kon erlangs, en pas ‘s avonds vertrokken de boeren met hun trekkers weer. Het bedrijf kon daarom geen ijs leveren op bruiloften en buurtfeesten. De boeren trokken naar het bedrijf om een gesprek af te dwingen met D66-Tweede Kamerlid Romke de Jong. Hij is de eigenaar van het bedrijf dat zijn vader Eeuwe momenteel runt.

“De meeste boeren die op de stoep stonden ken ik wel”, zegt vader De Jong. “Maar toch was het erg intimiderend.” De boeren kwamen ’s ochtends vroeg en zorgden ervoor dat niets en niemand het bedrijventerrein kon verlaten. Zo ook de ijscokarren van De Jong. Hij vroeg of hij er toch langs mocht om een aantal bestellingen af te leveren bij klanten, maar daar wilde de boeren niets van weten. “Op deze manier zijn willekeurige mensen op een feestelijke dag het slachtoffer van een actie gericht tegen mijn zoon. Dat is gewoon niet eerlijk.”

Geen gesprek

Tot een gesprek met Romke de Jong kwam het uiteindelijk niet. Het Tweede Kamerlid zei niet op deze manier met de boeren te willen spreken en noemde het ‘onacceptabel’ dat ze op deze manier demonstreerden. “Het platleggen van delen van Nederland, van bedrijven, van onze snelwegen en andere infrastructuur is niet de manier om je mening te uiten”, aldus het kamerlid. Zijn vader, die zelf op het platteland opgroeide en begrip heeft voor het standpunt van de boeren, vindt dat ook. “Ik heb niets gedaan. Waarom moesten ze mij hebben?”

Toen de boeren zaterdagavond na een lange dag hun biezen pakten, kon De Jong eindelijk aan de slag. Hij had wat in te halen, dus werkte hij de hele nacht door om de Floriade en festival Down The Rabbit Hole nabij Nijmegen alsnog van vers ijs te voorzien. De Jong kreeg het voor elkaar, maar moest zijn goede nachtrust inleveren. Pas om half zes ’s ochtends kwam hij thuis. “De boeren hadden gedreigd om zondagochtend terug te komen, dus probeerde ik zo snel mogelijk bestellingen rond te brengen. Dat is gedeeltelijk gelukt.”

Eerder zetten de boeren het bedrijf van De Jong ook al onder druk. Ze zetten een aantal melkleveringen stop. “Dat is gewoon heel jammer. We werken normaal goed samen en betalen de boeren extra zodat ze meer verdienen. Door die opzeggingen lopen ze nu zelf geld mis.”

De financiële schade van de blokkade actie bleef uiteindelijk beperkt, de boeren lieten het zondagochtend afweten. Al was dat niet de grootste zorg van De Jong. “Die paar duizend ijsjes, daar kom ik wel overheen. Over de teleurstelling van klanten niet.”

