Eerste vluchtelingen uit kamp Moria in Nederland gearriveerd

De eerste vluchtelingen uit kamp Moria zijn in Nederland aangekomen. Dat melden bronnen in Den Haag. Om hoeveel mensen het precies gaat, is nog onduidelijk, maar naar verwachting zullen er voor de kerst ongeveer vijftig kwetsbare migranten arriveren.

Die vijftig vluchtelingen maken deel uit van de in totaal honderd kwetsbare asielzoekers die Nederland na de brand in kamp Moria, op het Griekse eiland Lesbos, beloofde over te nemen. De coalitiepartijen spraken toen af vijftig alleenstaande kinderen, en vijftig personen in gezinsverband uit Griekenland over te nemen.

De afgelopen drie maanden ging het in de Tweede Kamer vaak over die zogenoemde ‘Moria-deal’. Niet alleen de linkse oppositiepartijen vinden dat Nederland meer mensen op zou moeten nemen, ook kritische leden van coalitiepartijen lieten de afgelopen maanden van zich horen. Door middel van petities lieten delen van de achterbannen van CDA, ChristenUnie en D66 weten de Moria-deal onvoldoende te vinden.

De kritische leden vinden het onacceptabel dat het kabinet van plan is de honderd migranten van Lesbos af te trekken van de in totaal vijfhonderd vluchtelingen die Nederland volgens afspraken van de VN overneemt uit andere vluchtelingenkampen. Ze wezen hun partijgenoten de afgelopen maanden op sociale media, en in opinieartikelen, op de erbarmelijke omstandigheden waaronder de vluchtelingen in Griekenland leven, ook in het nieuwe kamp dat op Lesbos is gebouwd om Moria te vervangen. Wat de actievoerende leden betreft zou het kabinet nog vijfhonderd extra vluchtelingen moeten opnemen.

Verschil tussen nacht en dag

Maar ondanks die druk vanuit de achterban, hielden de coalitiepartijen vast aan de staande afspraak. Wel vroegen Kamerleden van D66 en ChristenUnie, net als veel oppositiepartijen, de staatssecretaris om haast te maken met de uitvoering van de Moria-deal. Broekers-Knol beloofde de Tweede Kamer dat ze zich tot het uiterste zal inspannen om ervoor te zorgen dat de honderd migranten voor de Kerst in Nederland zouden aankomen.

Voor een deel van de groep wordt die deadline dus gehaald. Toch lijkt het erop dat zeker vijftig vluchtelingen tot na de feestdagen zullen moeten wachten. Desondanks heeft ChristenUnie-voorman Gertjan Segers het op Twitter over ‘goed nieuws’. “Eindelijk”, schrijft hij. “En wat mij betreft nog altijd te weinig, maar voor deze mensen is de overkomst, voor de Kerst, vanuit Moria, naar ons land het verschil tussen nacht en dag.”

Een woordvoerder van de staatssecretaris wil nog niet bevestigen dat er inderdaad al vluchtelingen in Nederland zijn aangekomen. Eerst zal de Kamer over de vorderingen worden geïnformeerd, zo laat ze weten. Vorige week schreef Broekers-Knol wel al aan de Tweede Kamer dat de eerste vijftig kwetsbare personen vanaf deze week in Nederland worden verwacht.

