Eerste transgenderkliniek voor kinderen en jongeren opent in Nijmegen

Hier opent het expertisecentrum voor Geslacht & Gender, dat zich als eerste transgenderkliniek in Nederland specifiek richt op kinderen en jongeren.

De vraag naar transgenderzorg stijgt al jaren, met lange wachtlijsten tot gevolg. De nood is hoog en daarom zocht minister Hugo Bruins van volksgezondheid de afgelopen tijd naar meer behandelplekken. Tot nu konden patiënten voor medische zorg alleen terecht in het Amsterdam UMC en in het UMC Groningen en daar is de totale wachttijd meerdere jaren. Hierdoor ontstaan schrijnende situaties voor jongens en meiden die in de puberteit raken en hun lichaam zien ontwikkelen, terwijl ze dit juist willen voorkomen.

Het Radboudumc hoopt dit jaar zo’n 140 jonge patiënten te kunnen helpen, in eerste instantie kinderen en jongeren van de wachtlijst in Amsterdam. Vanaf volgend jaar kunnen er ook volwassenen terecht.

Het Nijmeegse universitair medisch centrum is een logische keuze omdat hier kinderen worden behandeld met variaties in geslachtelijke ontwikkeling. Zo komen hier kinderen bij wie na de geboorte niet duidelijk is of ze meisje of jongen zijn. “We hebben ervaring, niet alleen met hormoontherapie, maar zeker ook met sociaal-emotionele begeleiding”, vertelt Hedi Claahsen, kinderarts-endocrinoloog en coördinator van het nieuwe centrum.

Eind 2019 stonden bijna 3.000 mensen op de wachtlijst. Volgens patiëntenorganisatie Transvisie is de zorgvraag het afgelopen jaar met 20 procent gestegen.

In het verkeerde lichaam

De wachtlijst zal dan ook niet meteen verdwijnen door de nieuwe kliniek. Het is niet precies duidelijk waarom de vraag naar transgenderzorg zo sterk is gestegen. Klinisch psycholoog Chris Verhaak: “We denken niet dat er meer transgenders zijn, maar we verwachten dat jonge mensen er eerder mee naar buiten komen, onder meer door de aandacht in de media. Eerder meldde zich misschien alleen het topje van de ijsberg.”

Kinderen geven soms al vanaf een jaar of zes aan dat ze in het verkeerde lichaam zitten. Verhaak: “Het is bespreekbaarder geworden, ook voor ouders. Het is dan heel triest dat ze vervolgens jarenlang moeten wachten op een eerste intake.”

Claahsen: “Voordat je begint met puberteitsremmers wil je kinderen al uitgebreid hebben gesproken en weten dat je het juiste traject start. Het gegeven dat mensen soms zelf met hormoontherapie beginnen, raden wij af. Daarnaast is de begeleiding van zowel ouders als kind heel belangrijk. Elk traject is weer anders.”

De komende jaren doet het Radboudumc ook wetenschappelijk onderzoek naar de transgenderzorg.

Lees ook:

Voor interseksuelen gaat het hokje vrouw/man niet op

Artsen in de VS gaan door met operaties op baby’s die niet duidelijk meisje of jongen zijn. Ondanks kritiek.