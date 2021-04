Eerste resultaten Fieldlabs: op een evenement met maatregelen evenveel kans op besmetting als thuis

In een week waarin het erom spant of er versoepelingen kunnen worden doorgevoerd, komen de eerste - positieve - resultaten van Fieldlab Evenementen naar buiten. Daaruit blijkt dat de kans om besmet te raken in het theater mét maatregelen net zo groot is als thuis. Volgens de onderzoekers zouden evenementen binnen weer door kunnen gaan, óók als het aantal besmettingen met corona in de samenleving hoog is. De grote voorwaarde is dat mensen zich goed aan de maatregelen moeten houden.

De resultaten komen van een congres op 15 februari en een voorstelling van cabaretier Guido Weijers op 20 februari in het Beatrixtheater in Utrecht. De twee evenementen zijn onderdeel van een proeftuin van in totaal negen evenementen. Bezoekers moeten zich vooraf laten testen op corona en worden tijdens het evenement door onderzoekers nauwkeurig in de gaten gehouden. Hoe gedragen ze zich? Houden ze een mondkapje op? Hoeveel contact is er onderling?

Bijna iedereen hield zich in Utrecht goed aan de instructies, blijkt. Uiteindelijk werd er maar één mogelijke besmetting vastgesteld. Het aantal contacten dat mensen hadden was beperkt, op een aantal momenten na, zegt arts-microbioloog Andreas Voss, die betrokken is bij Fieldlab. “We hadden niet bedacht dat mensen vooraf in de foyer bleven hangen bijvoorbeeld tijdens het congres. Dat hebben we in het theater anders aangepakt, en mensen direct naar hun stoel begeleid. Ook was het aantal contacten tijdens het congres hoger, omdat het echt een netwerkevenement betrof. Daar zoeken mensen elkaar natuurlijk sneller op.”

Het opvallendst is wel dat geteste mensen op zo’n massaal evenement geen groter risico lopen dan thuis. Hoe kan dat?

Voss: “Het gaat over een gemiddeld risico, en met mensen thuis bedoelen we ook dat ze niet zijn getest. Je ziet dat mensen natuurlijk op een dag boodschappen doen en misschien ook bezoek ontvangen. Dan neemt het risico natuurlijk toe. Wat nu blijkt uit de fieldlabs is dat het risico op besmetting enorm omlaag gaat doordat er getest wordt, en ook doordat mensen op een vaste plek zitten en een masker dragen. Dat scheelt aanzienlijk.”

Betekent dit ook dat bioscopen en theaterzalen nu weer open kunnen? Uit het onderzoek blijkt dat een hoge besmettingsgraad in de samenleving geen punt is.

“Wat wij hebben willen aantonen is dat het mogelijk is om inderdaad weer zalen te kunnen openen ook als het aantal besmettingen hoog is. Dat hebben we nu aangetoond: deze fieldlabs vonden plaats toen het risiconiveau in de samenleving ook ‘ernstig’ was. Maar we zeggen niets over wanneer dit kan. Dat is aan het kabinet. Momenteel is het devies nog steeds om zoveel mogelijk thuis te blijven en te werken en zo veel mogelijk drukte te vermijden, dan past het niet in het beleid om elk theater en bioscoop open te doen. Toch is het nuttig om te weten dat we straks met meer dan dertig mensen in een theater kunnen zitten. Wat deze fieldlabs hebben laten zien dat het ook veilig kan met een bezetting van 50 procent of meer.”

U bent ook lid van het Outbreak Management Team. Zou u met deze uitkomsten adviseren om de zalen weer te openen? Er wordt gesnakt naar versoepelingen.

“Ik spreek nu in mijn hoedanigheid als onderzoeker van het fieldlab. Er is maar één iemand die namens het OMT spreekt en dat is Jaap van Dissel. Het kan zijn dat het onderwerp mogelijk aan bod komt in aanloop naar de persconferentie, maar die vraag kan ik pas na dinsdag beantwoorden, als het kabinet zich over de maatregelen heeft uitgesproken.”

Vanaf afgelopen weekend zijn ook de pilots gestart met sneltesten. Zijn die de gouden oplossing? En hoe verhouden deze pilots zich tot de fieldlabs?

“We weten van de sneltesten dat ze een lagere sensitiviteit hebben dan de pcr-testen. Maar het voordeel is natuurlijk dat je ze veel korter op het evenement kunt inzetten. Het werkt goed voor evenementen die één dag duren, maar wat doe je met festivals, of andere meerdaagse evenementen? Bovendien moeten op deze locaties nog wel de anderhalve meter worden bewaard. Bij de fieldlabs hoeft dat niet. We kijken voornamelijk naar de contacten en hoe we dat kunnen verminderen. Toch is het goed om met deze pilots te kijken hoe we een groot testsysteem kunnen opzetten. Dat gaat niet van de ene op de andere dag. Een tijdelijke testsamenleving, zo kun je het wel noemen.”

Op twee festivals, ook onderdeel van de fieldlabs, vonden 16 besmettingen plaats, bleek deze week. Wat betekent dat?

“Het is niet duidelijk of deze besmettingen allemaal op het festival hebben plaatsgevonden. Bovendien spreken we van 16 mogelijke besmettingen op een totaal van bijna 4000 mensen, inclusief medewerkers en artiesten. Sommige mensen hadden thuis een partner die was besmet. Je moet ook bedenken dat de festivals plaatsvonden op het moment dat we de hoogste piek in coronabesmettingen hadden ooit in dit land. Bij één van de festivals waren de meeste besmettingen, het zou kunnen dat er een mini-superspreading-event was. Maar goed, dat is speculeren. We zijn nog aan het evalueren, dat kunnen we pas echt wat zeggen.”

