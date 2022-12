Eerste marathon op natuurijs in Friese Bergum, nummer 2 in Noordlaren

Het is een primeur voor de IJsclub Bergum. Voor het eerst kan een Fries dorp de eerste marathon op natuurijs organiseren. Daarvoor moet het ijs overal minimaal drie centimeter dik zijn. Of dat zou lukken, bleef tot op het laatste moment spannend. Dinsdagavond moest de ijsvereniging alle zeilen bijzetten, toen bleek dat er teveel water onder het ijs was gepompt. In het ijs werden gaten geboord en om het uur werd water op de baan gereden, zo zag de regionale omroep Waldnet.

Al dat harde werken werd vanmorgen beloond toen bleek dat over de hele baan de minimale dikte van drie centimeter, en op sommige plekken zelfs vier centimeter, behaald was. De Koninklijke Nederlandse Schaatsbond (KNSB) verwacht dat er vanavond duizenden mensen naar Bergum (in het Fries: Burgum) zullen trekken om de schaatsmarathon bij te wonen. “We maken er vanavond een mooi feestje van”, zegt een woordvoerder van de ijsvereniging tegen de NOS.

Druk programma

In Bergum gaan de vrouwen om 18.30 uur van start en de mannen beginnen om 19.30 uur. Zowel bij de vrouwen als de mannen doen er zo’n 75 deelnemers mee; schaatsers uit de topdivisie worden aangevuld met ongeveer 25 beloften.

De schaatsers krijgen na de wedstrijd slechts kort de tijd om te herstellen, want donderdagochtend staat de tweede marathon in het Groningse Noordlaren op het programma. “Die wedstrijd gaat door, tenzij de omstandigheden plots drastisch veranderen, maar dat maken we dan vanmiddag om 18 uur bekend”, aldus KNSB-functionaris Willem Hut.

IJspret

Ook elders in het land is afgelopen nacht hard gewerkt om de minimale ijsdikte te halen. Vier schaatsbanen maakten kans om de eerste marathon te organiseren. Maar Moeder Natuur liet de concurrerende ijsverenigingen afgelopen nacht in de steek. In het Overijsselse Haaksbergen begon het pas aan het einde van de nacht hard te vriezen. “We zijn zwaar teleurgesteld", zegt Wouter Otten, voorzitter van de Haaksbergse werkgroep ‘Eerste Marathon op Natuurijs’ tegen Tubantia.

Toch kan voor veel mensen de ijspret vandaag wel echt beginnen. Meerdere ijsclubs openen hun natuurijsbanen. Het gaat dan vooral om onder water gezette skeelerbanen en weilanden waar een klein laagje water staat. Schaatsen op grote plassen of vaarten zit er deze week vrijwel zeker niet in, stelt een meteoroloog van Weeronline.

