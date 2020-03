Eerste dode door coronavirus in Nederland, RIVM vraagt verkouden Brabanders binnen te blijven

Van de nieuwe patiënten liggen er vijf in het ziekenhuis. De overige nieuwe patiënten zitten in thuisisolatie.

101 patiënten zijn volgens het RIVM in het buitenland besmet geraakt of hadden contact met andere besmette mensen. Bij de andere gevallen is dat nog niet vastgesteld.

Eerste dode in Nederland door corona

In Nederland is voor het eerst iemand overleden die besmet was met het nieuwe coronavirus. Een 86-jarige man die was opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam is vrijdag gestorven, meldt het RIVM.

De besmettingsbron van deze patiënt is tot nu toe onbekend.

Het RIVM zegt dat hij is overleden “aan de gevolgen van een infectie met het nieuwe coronavirus”. Nadat duidelijk was geworden dat de patiënt de daaraan gerelateerde ziekte COVID-19 had, is hij in isolatie verzorgd.

“Het ziekenhuis en de GGD hebben de contacten van de patiënt, zowel bezoekers als verzorgers, in kaart gebracht en gaan na of zij klachten hebben. Alle contacten van de patiënten die verkoudheidsklachten of koorts hebben, is gevraagd om thuis te blijven. Zo nodig worden zij getest”, aldus het RIVM.

Volgens de gemeente Hoeksche Waard zijn daar twee huisartsen die met de man contact hadden nu thuis. Ze werken niet. Voor de rest van de Hoeksche Waard gelden geen bijzondere aanvullende adviezen.

Ook minister Bruno Bruins (medische zorg) heeft de nabestaanden van de 86-jarige man die is overleden aan de besmetting met het nieuwe coronavirus kracht en sterkte toegewenst. “Mijn gedachten zijn bij de familie, vrienden en dierbaren”, aldus Bruins in een tweet.

Zojuist heb ik het verdrietige nieuws vernomen dat een 86-jarige patiënt die in het @Ikazia ziekenhuis lag, is overleden aan de gevolgen van het #coronavirus. Mijn gedachten zijn bij de familie, vrienden en dierbaren. Ik wens hen veel kracht en sterkte toe in deze moeilijke tijd. — Bruno Bruins (@bruno_bruins) 6 maart 2020

Brabant

Inwoners van de provincie Noord-Brabant moeten bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten beperken. Dit betekent: blijf thuis. Dat zegt het RIVM.

Van het grootste deel van de coronapatiënten in Nederland is de bron bekend. De meeste zijn in Italië geweest of hebben contact gehad met een bevestigde patiënt. Maar van de patiënten bij wie geen besmettingsbron bekend is of van wie die nog wordt onderzocht, komt het merendeel uit Brabant of heeft een link met deze provincie.

Daarom krijgen Brabanders met klachten het advies: werk thuis, ga niet op bezoek bij anderen of naar plekken waar veel mensen samenkomen. Mocht je klachten hebben en toch het huis willen verlaten, probeer dan zo veel mogelijk afstand te houden tot anderen, aldus het RIVM.

“Ik begrijp dat dit advies vervelend en ingrijpend is voor mensen in Noord-Brabant", zegt minister Bruins in een reactie. “Mijn oproep is: volg het advies van de experts van het RIVM. Op deze manier kan er goed onderzoek worden gedaan de komende dagen.

Rutte: We zijn voorbereid

Er zijn volgens premier Mark Rutte nog geen extra maatregelen nodig tegen het nieuwe coronavirus. Zo lang mogelijk wordt geprobeerd de verspreiding in te dammen, zei Rutte na afloop van de ministerraad vrijdag.

“We zijn voorbereid, ook voor een volgende fase”, aldus de premier. Nationale evenementen kunnen gewoon doorgaan. Die hoeven niet te worden afgelast. “Er is geen reden daartoe te adviseren.”

Het bedrijfsleven krijgt steeds meer last van het coronavirus. De Nederlandse economie kan “een stootje hebben”, verklaarde Rutte. “De schokbestendigheid van de Nederlandse economie is heel groot.” Het is volgens hem dan ook niet nodig om met extra maatregelen te komen voor het bedrijfsleven.

NPO onderzoekt scenario's Songfestival

De Nederlandse organisatie van het Eurovisiesongfestival kijkt naar verschillende mogelijke scenario’s in verband met het nieuwe coronavirus. Dat heeft een woordvoerder van NPO vrijdag gezegd. Over deze mogelijke alternatieven vindt ook overleg plaats met EBU, de Europese producent van het evenement.

De woordvoerder wil niet ingaan op de inhoud van deze mogelijke scenario’s, bijvoorbeeld of het een optie is om het songfestival door te laten gaan zonder publiek. “Het is op dit moment te vroeg om in te gaan op deze eventuele scenario’s, aangezien deze afhankelijk zijn van de ontwikkelingen de komende periode. Onze focus ligt nog steeds op het produceren van een onvergetelijk Eurovisiesongfestival.”

Vindicat keert terug uit risicogebied Italië

De circa negenhonderd Groningse studenten die ski-vakantie vierden in coronarisicogebied Sestriere in Italië keren vrijdagmiddag terug naar huis.

De ongeveer veertien bussen vertrekken in twee clusters, zegt voorman Floris Hamann van studentenvereniging Vindicat. De bussen gaan in allemaal naar één geheime locatie in Nederland en worden daar stuk voor stuk bezocht door iemand van de GGD. Doel van dat bezoek is in de eerste plaats het geven van informatie, maar er zal ook worden gevraagd naar klachten, waarop naar bevind van zaken zal worden gehandeld. Vervolgens reizen de studenten door naar huis.

De studenten besloten donderdag om een dag eerder terug te gaan dan was gepland. Volgens Hamann niet omdat het medisch nodig is, maar om de gemoederen een beetje te bedaren. Ook vrijdag had hij nog niets vernomen van coronaverschijnselen bij leden van de groep.

De groep vertrok afgelopen zaterdag “na overleg met experts”, toen in de omgeving van het reisdoel al diverse coronabesmettingen waren. Dinsdag volgde het aangescherpte advies om het noorden van Italië alleen te bezoeken als dat echt nodig is.

Aantal coronagevallen in Nederland is gestegen van 38 naar 82

De forse stijging is mogelijk mede het gevolg van een inhaalslag, zegt minister Bruno Bruins (medische zorg) op gezag van het RIVM. Mensen met klachten hebben misschien gewacht voor ze zich bij de dokter meldden.Het RIVM is niet verrast door de “stevige stijging”. Die “past in het beeld” dat het instituut al had, zegt Bruins. Hij ziet in de ruime verdubbeling ook geen reden tot extra maatregelen.

Tot dusver liepen de meeste patiënten in Nederland het virus op in Noord-Italië of door contact met iemand die daar is geweest. “We gaan na of dat voor die 82 ook zo is”, zegt de minister.

Mondkapjes worden beter verdeeld

Om het virus te bestrijden gaan de GGD's mondkapjes en andere beschermingsmiddelen tegen het coronavirus beter verdelen over zorgverleners in Nederland. Dat betekent onder meer dat ziekenhuizen niet langer automatisch voorrang krijgen. Huisartsen kunnen ook voorgaan als de nood bij hen hoger is. De fabrikanten hebben beloofd daaraan mee te werken.

In bijvoorbeeld Limburg komen artsen, verpleegkundigen en ander zorgpersoneel mondkapjes tekort. In Groningen zijn er juist nog over. De GGD’s gaan de voorraden nu beter verdelen, zei minister Bruins donderdag in een debat met de Tweede Kamer over de uitbraak van het virus.

In de Kamer gingen al stemmen op om de export van mondkapjes, handschoenen en beschermende pakken te verbieden, zoals Duitsland heeft gedaan. Of om naar Frans voorbeeld de voorraden in beslag te nemen en door de overheid te laten uitdelen. Maar daar voelt de liberale bewindsman niets voor.

‘Coronahotel’

Vijftien Nederlanders die vastzaten in een hotel op Tenerife zijn weer terug in Nederland. Ze kwamen vrijdag rond 06.00 uur met een bus aan op luchthaven Schiphol, meldt een woordvoerder van TUI. “Daar stond hun auto”, aldus de woordvoerder.

Een speciale vlucht van TUI bracht de Nederlanders en 132 Belgen van Tenerife naar België, waar ze in de nacht van donderdag op vrijdag rond 02.00 uur landden op de luchthaven Oostende-Brugge. De Nederlanders en Belgen kwamen vast te zitten in het hotel omdat enkele Italiaanse gasten daar het coronavirus bleken te hebben.

De Nederlanders hebben een gezondheidscheck gehad en vertonen geen ziekteverschijnselen, meldde het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken donderdagavond. Bij aankomst in Nederland zou de GGD contact met ze opnemen. Ook wordt van ze gevraagd tot twee weken na terugkeer hun gezondheid te monitoren.

In totaal zaten 27 Nederlanders in afzondering in het hotel in Tenerife. De Spaanse autoriteiten toonden zich dinsdag bereid de Nederlanders onder bepaalde voorwaarden vervroegd uit het hotel te laten vertrekken. Twaalf van hen zagen af van de georganiseerde terugvlucht. Zij hebben er volgens een woordvoerder van Buitenlandse Zaken voor gekozen tot het einde van de quarantaineperiode te blijven en dan zelf terug te vliegen.

Rotterdam

Een medewerker van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam die in contact is geweest met een coronapatiënt heeft het virus ook opgelopen. Dat meldt het ziekenhuis donderdag. Zeventien patiënten en alle andere medewerkers hebben negatief getest.

Uit voorzorg heeft de besmette medewerker niet meer gewerkt sinds de eerste symptomen. Daardoor is er volgens het ziekenhuis geen contact geweest met collega’s of andere patiënten.

In het Beatrixziekenhuis in Gorinchem hebben alle patiënten en medewerkers negatief getest. Aanleiding voor het onderzoek was het verblijf van een patiënt in het Beatrixziekenhuis. Alle medewerkers die direct contact hebben gehad met de patiënt, zijn niet besmet.

Drie stafleden Ajax blijven thuis uit vrees voor coronavirus

Drie stafleden van Ajax moeten de komende week uit voorzorg thuisblijven vanwege het mogelijke gevaar van een besmetting met het nieuwe coronavirus. Een woordvoerder van de Amsterdamse club heeft de preventieve maatregel donderdagavond bevestigd. Hij wilde geen namen noemen van de personen om wie het gaat. Assistent-trainer Christian Poulsen zou erbij betrokken zijn, een inspanningsfysioloog en een fysiotherapeut. Zij hebben volgens de woordvoerder nog geen klachten. “En als dat zo blijft, zijn ze over een week gewoon weer aan het werk.”

Wielerploeg Jumbo-Visma ook niet naar Tirreno en Milaan-Sanremo

Wielerploeg Jumbo-Visma heeft donderdag besloten ook de rittenkoers Tirreno-Adriatico en de voorjaarsklassieker Milaan-Sanremo vanwege het nieuwe coronavirus te laten schieten. Woensdag had het Nederlandse team al besloten komend weekeinde niet te starten in de Strade Bianche en GP Industria.

“Deze beslissing is op basis van medisch advies, de aanbeveling van het ministerie van Buitenlandse Zaken en praktische redenen genomen en bovendien in overleg met een afvaardiging van de eigen renners en stafleden”, laat de ploeg weten. De bedoeling is dat de Sloveen Primoz Roglic als kopman optreedt in de Franse rittenkoers Parijs-Nice, die zondag begint.

Inmiddels hebben de meeste ploegen hun deelname aan wedstrijden in Italië voorlopig afgezegd. Ineos, Mitchelton-Scott, Team Emirates en Sunweb slaan de Italiaanse wedstrijden tot en met Milaan-Sanremo over. Astana koerst in ieder geval niet tot 20 maart, maar houdt dus deelname aan Milaan-Sanremo nog open.

De Franse ploegen AG2R en Groupama-FDJ gaan niet naar Italië, maar starten wel in Parijs-Nice.

Medewerkers van ziekenhuizen in Den Bosch en Eindhoven besmet

Bij een arts-assistent van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch is het nieuwe coronavirus aangetroffen. Het ziekenhuis meldt dat de arts-assistent contact heeft gehad met de patiënt met het coronavirus die afgelopen vrijdag in het ziekenhuis was opgenomen. Bij die man uit Kerkwijk was dinsdag het virus vastgesteld.

De arts-assistent is meteen naar huis gegaan en is door de GGD in thuisisolatie geplaatst. De patiënten die dinsdag door de besmette arts-assistent zijn gezien, zijn geïsoleerd en worden gemonitord op de ontwikkeling van koorts en luchtwegklachten, meldt het ziekenhuis. Het gaat in totaal om acht patiënten van de afdeling oncologie.

Een medewerker van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft eveneens positief getest op het coronavirus. De medewerker, die in thuisisolatie zit, heeft het virus vermoedelijk opgelopen bij het verplegen van de patiënt bij wie afgelopen maandag het virus was vastgesteld. Ook bij de partner van die patiënt is het virus geconstateerd. Alle patiënten van de afdeling waar de verpleegkundige heeft gewerkt, worden uit voorzorg getest.

Twee poliklinieken van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam zijn woensdag gesloten. Beeld ANP

Buitenlandse patiënt in isolatie

Een buitenlandse coronapatiënt op doorreis heeft vanaf maandag in een containerwoning naast de brandweerkazerne in Hoofddorp gewoond. Het huisje heeft een douche en toilet, en is voor privacy omzoomd met hekken met zwart plastic zeil. Er werd eten gebracht, want de man mocht niet naar buiten. Medische zorg had hij niet nodig.

Op de luchthaven mocht de man niet verder, omdat vermoed werd dat hij besmet is met het nieuwe coronavirus. Woensdag bleek uit de test dat hij inderdaad de ziekte Covid-19 heeft.

Volgens woordvoerder Petra Faber van de gemeente Haarlemmermeer is de man woensdag in de loop van de middag verplaatst naar een andere locatie, omdat hij langer in isolatie moet blijven en de kwaliteit van de container daarvoor niet voldoet. “We hebben twee van deze woningen neergezet voor mensen op doorreis van wie op Schiphol vermoed wordt dat ze ziek zijn. Maar het gaat wel om een noodoplossing, voor een verblijf van korte duur.” Waar de nieuwe locatie zich bevindt, is onbekend. Wel heeft hij daar meer ruimte en luxe, terwijl zijn isolatie strikt blijft. Zolang hij de ziekte onder de leden heeft, mag hij niet verder reizen.

De gemeente Haarlemmermeer, de GGD en Schiphol kunnen niet zeggen wat de aanleiding was om de man apart te zetten, en ook niet of hij zichzelf heeft gemeld of door medewerkers uit een rij is gepikt. Ook de nationaliteit van de man willen ze vanwege zijn privacy niet vrijgeven.

Dit artikel is een updatebericht met het laatste nieuws over het corona-virus in Nederland, en wordt gedurende de dag ververst.