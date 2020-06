Eerste coronamedicijn goedgekeurd door autoriteiten: ebolaremmer remdesivir

Artsen mogen de virusremmer remdesivir voorschrijven aan coronapatiënten die er relatief slecht aan toe zijn, oordelen de Europese medicijnautoriteiten. De autoriteiten, waaronder het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), hebben het middel onder voorwaarden goedgekeurd. Als de Europese Commissie het oordeel overneemt, wordt remdesivir het eerste medicijn in de Europese Unie dat specifiek is goedgekeurd voor de behandeling van coronapatiënten.

Artsen mogen het middel daarna inzetten voor de behandeling van coronapatiënten die met een longontsteking in het ziekenhuis liggen en extra zuurstof nodig hebben.

Het CBG verwijst naar wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat deze patiënten gemiddeld vier dagen sneller herstellen als ze remdesivir toegediend krijgen. Ook zijn er aanwijzingen dat het sterfterisico erdoor vermindert, maar harde cijfers daarover zijn volgens het CBG nog niet voorhanden.

Het college verwacht dat het dagelijks bestuur van de Europese Unie binnen een week een definitief besluit neemt. CBG-voorzitter Ton de Boer is blij met de goedkeuring. "Toch zijn we er nog niet. Remdesivir is namelijk niet hét medicijn dat je geneest van een corona-infectie", zegt hij. Wereldwijd wordt nog volop onderzoek gedaan naar betere medicatie en vaccins.

In enkele Nederlandse ziekenhuizen hebben coronapatiënten overigens al remdesivir gekregen. Dat was toegestaan omdat de ziekenhuizen meededen aan onderzoek en omdat nog geen goedgekeurde medicijnen tegen Covid-19 voorhanden waren.

Remdesivir is ontwikkeld door het Amerikaanse Gilead Sciences. Het werd als experimenteel geneesmiddel tegen ebola uitgeprobeerd, maar is daar niet voor goedgekeurd. Nu blijkt dat een deel van de coronapatiënten baat bij het middel kan hebben, is het voorlopig goedgekeurd voor dat doel. Het is nog onbekend of het ook geschikt is voor patiënten die er minder slecht aan toe zijn.

De goedkeuring is één jaar geldig. Uiterlijk in december moet Gilead meer informatie en onderzoeksresultaten aanleveren.