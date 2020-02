Eerste besmetting met coronavirus in Nederland. Rutte: ‘Volg adviezen op’

De patiënt is volgens het RIVM kort geleden in de Noord-Italiaanse regio Lombardije geweest. De besmetting is vastgesteld door onderzoek in het ziekenhuislaboratorium. “De GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) zoekt op dit moment uit met wie de man in contact is geweest”, aldus het RIVM.

Over de identiteit van de patiënt in Tilburg is nog niets bekendgemaakt. Bruins maakte de eerste virusbesmetting in Nederland bekend tijdens de rechtstreekse tv-uitzending ‘Het coronavirus: feiten en fabels’ op NPO 1. De minister kreeg een briefje in zijn handen gedrukt dat hij meteen voorlas. Volgens de NOS zou de man “tegen de vijftig jaar” zijn.

Om te voorkomen dat de ziekte zich verder in Nederland verspreidt, brengen de Gemeentelijke Gezondheidsdienst en het RIVM in kaart wie er nauw contact heeft gehad met de besmette patiënt. Deze personen worden gemonitord en moeten twee keer per dag hun temperatuur opnemen en dit melden aan de GGD. Ook wordt onderzocht of de patiënt carnaval heeft gevierd. De kans dat hij andere mensen heeft besmet, kan dan een stuk groter zijn.

Het leek de afgelopen week een kwestie van tijd voor een besmetting in Nederland zou opduiken. Vorig weekend greep het virus om zich heen in Italië. Daarna volgden steeds meer Europese landen.

Ik wens de besmette man natuurlijk alle sterkte en beterschap toe. Mijn grote waardering gaat uit naar de professionals, die hard werken om alles te doen wat nodig is. Het is van belang dat we hun adviezen blijven volgen. — Mark Rutte (@MinPres) 27 februari 2020

De Nederlandse aanpak blijft voorlopig gericht op het indammen van de ziekte, door ziektegevallen te isoleren en zo verdere verspreiding te voorkomen. Dat blijft zo zolang dat mogelijk is.

Nederland is goed voorbereid op de komst van de eerste ziekte, zo herhaalden het RIVM, de GGD’s en minister Bruno Bruins (medische zorg) de afgelopen week meermalen. Nederland werd deze week geleidelijk voorbereid op de komst van een eerste zieke. Waar het RIVM de kans op een Nederlandse patiënt aan het begin van de week nog ‘klein’ noemde, sprak Bruins woensdagavond van een ‘reële kans’.

Coronavirus: meestal mild, maar riskant voor zieken en ouderen Over het nieuwe coronavirus, dat voluit SARS-CoV-2 heet, wordt steeds meer duidelijk. Zo staat vast dat de ziekte die het veroorzaakt bij de meeste patiënten (80 procent) mild verloopt. Zij herstellen binnen enkele dagen. In circa 17 procent verloopt de ziekte ernstiger. Dan ontstaan bijvoorbeeld ademhalingsproblemen of longontstekingen. Ouderen en zieken lopen meer risico. Het virus dook in december vorig jaar voor het eerst op, in de Chinese miljoenenstad Wuhan. Het heeft sindsdien zeker 2800 mensen het leven gekost, vooral in China. Volgens de Chinese gezondheidsautoriteiten overlijdt 2,3 procent van de patiënten. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat in Nederland de bestrijding van het virus coördineert, gaat uit van 2 procent en benadrukt dat het “een grove schatting” is. Jonge mensen overlijden vrijwel nooit aan het virus. Van de patiënten onder de 40 stierf in China slechts 0,2 procent, becijferde de Chinese evenknie van het RIVM vorige week in een wetenschappelijke publicatie. Van de veertigers die de ziekte kregen, die overigens COVID-19 heet, overleed volgens het onderzoek 0,4 procent. Van de vijftigers overleeft 1,3 procent het niet, van de zestigers 3,6 procent, onder zeventigers is het sterfterisico 8 procent en van de patiënten die 80 jaar of ouder zijn kwam 15 procent te overlijden. Mannen lopen een hoger risico dan vrouwen. Mensen die al ziek zijn lopen een verhoogd risico. Dat geldt het meest voor hart- en vaatpatiënten, gevolgd door mensen met diabetes en chronische longpatiënten.

Begin van een epidemie

Diezelfde avond maakte de Duitse minister van volksgezondheid bekend dat Duitsland ‘aan het begin van een epidemie’ stond, omdat de route en de bron van de Duitse coronabesmettingen niet meer in alle gevallen te traceren was. Met de epidemie in het buurland, en de besmettingen net over de grens bij Limburg, leek de komst van de ziekte naar Nederland een kwestie van tijd.

Welke maatregelen het RIVM en de GGD’s nemen, is nog niet bekend. Eerder werd duidelijk dat dat zal afhangen van de precieze aard van de besmetting. Als eerste wordt nagegaan met wie de besmette patiënt precies in contact is geweest. Aan de hand daarvan kan de GGD besluiten of mensen in quarantaine worden geplaatst. Het kan ook dat ze zelf hun gezondheid in de gaten moeten houden, en aan de bel moeten trekken als ze symptomen zoals hoesten en koorts ontwikkelen.

Minister Bruins sloot eerder deze week drastische maatregelen niet uit. Daaronder valt het afgrendelen van steden, zoals in Italië gebeurde. Dat komt pas in beeld bij een grotere, geconcentreerde besmettingshaard. Voorlopig is daar echter geen sprake van. Bruins hamerde erop dat het kabinet en het RIVM steeds maatregelen zullen nemen die ‘passend’ zijn bij de situatie.

Bellen met de huisarts

Het advies aan Nederlanders die bang zijn voor besmetting, blijft om handen regelmatig en goed te wassen, eventueel met desinfecterende gel. Het virus kan alleen worden overgedragen bij nabij contact (minder dan twee meter), waarbij bijvoorbeeld hoest- of snot-deeltjes worden ingeademd. Het dragen van een masker heeft volgens het RIVM geen zin.

Wie zelf symptomen heeft en mogelijk in contact is geweest met iemand die besmet is, bijvoorbeeld tijdens een verblijf in het buitenland, kan bellen met de huisarts. Die komt indien nodig aan huis. Naar de huisartsenpraktijk gaan wordt afgeraden, omdat dat kan leiden tot verspreiding van het virus.

Eerder deze week leek het er even op alsof er al een eerste patiënt op Nederlands grondgebied geweest was. Een 47-jarige Duitser met het virus had eerder in februari overnacht in een hotel in het Limburgse Vlodrop, zo maakte het RIVM dinsdagavond bekend. Later bleek dat de man bij dat bezoek nog lang niet ziek was, en het virus dus niet kan hebben overgedragen.

Wel besmette bij drie andere feestvierders tijdens het carnaval in zijn Duitse woonplaats Gangelt. Of hij daarbij mogelijk ook Nederlandse bezoekers aan het carnaval heeft besmet, is nog onbekend.