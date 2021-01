Eerste avondklok: meer dan 3600 boetes uitgedeeld en onrust op enkele plekken

Ook zijn 25 mensen aangehouden, bijvoorbeeld omdat ze niet wilden vertrekken of geweld pleegden, meldt de politie. Wel was het beeld op straat de ingang van de avondklok overwegend rustig. “Er kwamen afgelopen nacht 20 procent minder meldingen binnen in vergelijking met een normale zaterdag”, meldt de politie. “Van de mensen die zijn gecontroleerd, had 80 procent de juiste papieren bij zich.” Verder meldt de politie op Instagram dat ze ontzettend veel “helden uit de zorg, toppers van distributiecentra en bikkels uit de horeca” spraken.

De politie controleerde onder andere op provinciale wegen in Midden-Nederland, waar ze zo’n honderd boetes uitschreven. Volgens het verkeersteam van de politie wisten de meeste bestuurders aan te tonen waarom zij na 21.00 uur nog op pad waren. “We kregen verfrommelde formulieren, soms waren ze verstopt op de telefoon of onderin een tas. Anderen hadden ze keurig geplastificeerd of in insteekhoesjes bij zich”, aldus de politie.

Enkele tientallen mensen die zaterdagavond in Rotterdam protesteerden tegen de avondklok kregen een boete en twee personen zijn aangehouden. In het Zeeuwse Ovezande (gemeente Borsele) moest de politie ’s nachts een feestje beëindigen. Er waren naar schatting meer dan dertig mensen op het feest, zestien van hen kregen een bekeuring, omdat ze niet voldoende afstand hielden van elkaar.

Twee grote incidenten sprongen eruit tijdens de zaterdagavond en -nacht: die op Urk en in het Limburgse Stein. In beide plaatsen zochten jongeren de confrontatie met de politie.

Dramatische avond in Urk

Bij de rellen in Urk ging een noodbevel van kracht en werden twee personen aangehouden. Volgens de politie zijn daarnaast tientallen boetes uitgedeeld voor het niet naleven van de avondklok. Tientallen jongeren protesteerden tegen de avondklok en reden met ongeveer honderd auto’s toeterend door de haven. Ook staken ze een GGD-teststraat in brand. “Dit is niet alleen volstrekt onacceptabel, maar ook een klap in het gezicht van in het bijzonder de GGD-medewerkers die bij de testlocatie alles doen om Urkers te helpen”, laten de gemeente Urk, politie en het Openbaar Ministerie weten in een gezamenlijk persbericht. Volgens hen wordt de avondklok “de komende week strikt gehandhaafd” in Urk.

Brandschade bij de coronateststraat van de GGD op het haventerrein in Urk. Jongeren staken het gebouwtje zaterdagavond in de brand. Beeld ANP

Escalerende situatie in Stein

Ook in Stein was het zaterdagavond onrustig. De politie heeft daar veertien jongeren aangehouden die de avondklok negeerden. Ze zitten allemaal nog vast. Ook raakte, in tegenstelling tot eerdere berichten, toch een politieagent lichtgewond. Volgens de politie waren zeker honderd jongeren de straat opgegaan om bij elkaar te komen, muziek te maken en alcohol te drinken. Ze werden toegesproken door iemand met een megafoon die zei: “Vandaag is de eerste dag dat we laten weten dat we er klaar mee zijn”.

De politie is niet te spreken over wat er is gebeurd. “Het is onbegrijpelijk dat mensen ondanks de gezondheidscrisis en de maatregelen die genomen zijn moedwillig samenkomen en doelbewust proberen de situatie te laten escaleren. Wij hebben ervoor gekozen de situatie op een veilige manier af te bouwen”, zei algemeen commandant Bert Vermariën van de politie.

Lees ook:

Kamer gaat akkoord met avondklok, zonder scherpe randjes

Na maanden bakkeleien komt hij er dan toch, de avondklok. Met heel veel tegenzin. Van de Tweede Kamer en van het demissionaire kabinet.