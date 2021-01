Eerste 135.000 Nederlanders gevaccineerd, dat hadden er meer kunnen zijn

Met vier fotootjes vanuit het Leids Universitair Medisch Centrum bracht Hugo de Jonge zaterdag via Twitter nog eens onder de aandacht dat ook huisartsen nu met voorrang worden gevaccineerd. Na een ‘stevig dispuut’ met de huisartsen, zoals de minister het deze week noemde, besloot het kabinet om huisartsen in ziekenhuizen te vaccineren. Zo kan er weer een groep voorzichtig worden afgestreept in het vaccinatieschema.

Met de dreiging van een 3e golf moeten we de huisartsenspoedzorg overeind houden. Het vaccineren van deze cruciale groep gebeurt in ziekenhuizen, vanmorgen ook @LUMC_Leiden. Maandag starten de huisartsen met vaccinatie bewoners kleinschalige woonvormen. 👉 https://t.co/3eacEC59WD pic.twitter.com/d67Fq62815 — Hugo de Jonge (@hugodejonge) 23 januari 2021

Die vaccinatiecampagne loopt nog niet op rolletjes. Afgelopen week werden premier Mark Rutte en minister De Jonge het vuur aan de schenen gelegd tijdens een Kamerdebat. Groot punt van kritiek: Nederland bungelt op het gebied van vaccinatie onderaan het lijstje van Europese lidstaten. Alleen Bulgarije doet het slechter.

Enkele verklaringen

Daar zijn wel enkele verklaringen voor. Zo zijn er Europese landen die anders dan Nederland ervoor kiezen om alle geleverde vaccins meteen te gebruiken. Zij vertrouwen erop dat volgende leveringen van voornamelijk farmaceut Pfizer op tijd binnenkomen voor de tweede prik. Ook kozen sommige landen voor ‘laaghangend fruit'. In bijvoorbeeld Denemarken, een van de trotse koplopers in de EU, schrijven kranten dat het tempo straks wel iets zal zakken.

Nederland hield tot voor kort 100 procent van de vaccins voor de tweede prik achter de hand, waardoor de helft van de voorraad ongebruikt bleef. Van die strategie wijkt Nederland toch af, kondigde het kabinet afgelopen week aan. Met een voorraad van 50 procent moet het ook goed komen.

En dus gaat het tempo hier de komende weken als het goed is omhoog. Huisartsen starten maandag met de vaccinatie van in totaal 77.000 bewoners van kleinschalige woonvormen. Zij krijgen het Moderna-vaccin toegediend. Hiervan zijn er momenteel pas 13.000 geleverd dus hele rake klappen worden er nog niet geslagen, maar de vaccins worden wel meteen allemaal gebruikt. Het ministerie rekent erop dat Moderna op tijd de volgende dosis levert. In februari verwacht het kabinet 190.000 doses vaccin van Moderna.

Meer had gekund

Ook begint de GGD maandag met de vaccinatie van mobiele thuiswonende 90-plussers. Dat gebeurt parallel aan de vaccinatie van ongeveer 200.000 medewerkers in de zorg, van wie ongeveer veertig procent zijn eerste prik heeft gehad. Met het vaccineren van bewoners van twaalf grote verpleeghuis- en zorginstellingen is 18 januari begonnen.

In totaal waren er in Nederland op vrijdag 135.000 mensen gevaccineerd, 0,8 procent van de totale bevolking. Hadden dat er meer kunnen zijn?

Ja, dat had gekund. Er liggen honderdduizenden vaccins van Pfizer opgeslagen bij het bedrijf Movianto in Oss, dat de vaccins beheert. Een deel van die vaccins is gereserveerd voor de tweede prik, maar een ander deel is wel degelijk bestemd voor een eerste inenting. In opdracht van het ministerie heeft de GGD de vaccinatie van zorgmedewerkers over een aantal weken uitgesmeerd. Tijdens het Kamerdebat vroegen Kamerleden zich af waarom die prikken niet sneller worden gezet, door bijvoorbeeld 24 uur per dag te prikken. Premier Rutte en minister De Jonge zien daar echter nog geen heil in.

Lees ook:



Productieprobleem bij AstraZeneca schopt de vaccinatiestrategie in de war

Farmaceut AstraZeneca levert het eerste kwartaal zestig procent minder vaccins dan verwacht. Dat schopt de vaccinatiecampagne flink in de war.