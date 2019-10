Eerst vliegt er hooi in het rond, daarna ramt een tractor de deur van het Provinciehuis

Aanvankelijk was het boerenprotest maandag in Groningen nog wel ludiek: agenten werden bestrooid met hooi. Maar ‘s middags sloeg de stemming om. De provincie Groningen bleek niet bereid de provinciale stikstofregels in te trekken of op te schorten. Dat zinde de boeren, die met een kleine duizend tractoren naar de Martinistad waren gereden, niet. Er werd met eieren, tomaten en uien gegooid.

Toen gedeputeerde voor landbouwzaken Henk Staghouwer (ChristenUnie) zijn poot stijf hield, werd de sfeer nog grimmiger. Een boze boer ramde met zijn tractor de deur van het provinciehuis, waarna een kleine groep naar binnen drong. De politie wist ze naar buiten te werken en deelde klappen uit met de wapenstok. Een boer liep daarbij een hoofdwond op.

Niels Keizer (18) uit Blijham was een van de honderden actievoerders. Hij reed maandagochtend anderhalf uur in een tractor van de melkveehouder bij wie hij stage loopt naar Groningen. Hij begrijpt de woede. “Boeren worden aan het lijntje gehouden”, zegt hij. “Er wordt niet naar ze geluisterd.”

Grof geweld met gummiknuppels

Zijn kameraad, boerenzoon Gijs Steentjes (17) uit Westerlee, noemde de sfeer aan het begin van de avond ‘opgefokt en gespannen’. “Boeren zijn met grof geweld door agenten met gummiknuppels uit het provinciehuis geslagen. Ik zag iemand met bloed op zijn hoofd.”

Het ‘stikstofverhaal’ wordt ten onrechte in de schoenen van de boeren geschoven, vindt Steentjes, en de cijfers van milieu-instituut RIVM deugen niet. “Het zijn berekeningen, geen metingen”, zegt hij.

De jonge boerenzoon noemt de landbouw in Nederland ‘een goedlopende sector’ en ‘een voorbeeld voor de wereld’. “Het dierenwelzijn is groot. Maar ik heb het gevoel dat de overheid alleen opkomt voor de natuur en de woningbouw. Als veel boerenbedrijven verdwijnen, halen we goedkope eieren uit Oekraïne, waar ze het woord milieu niet kennen.”

Krediet van de samenleving niet verspelen

Steentjes volgt een agrarische mbo-opleiding en wil uiteindelijk het familiebedrijf overnemen, een melkveehouderij met honderd koeien. Ziet hij nog een toekomst? “Ik zeg weleens tegen mijn vader: zet maar een bord met ‘te koop’ in de tuin. Soms fantaseer ik erover om naar het buitenland te gaan, naar Denemarken bijvoorbeeld.”

Aan het begin van de avond zei boerenwoordvoerder Ate Kuiper tegen de regionale omroep RTV Noord dat de Groningse gedeputeerde Staghouwer en Commissaris van de koning René Paas hem hadden verzekerd dat de agrarische sector niet op slot wordt gezet. “We gaan nu op een rustige manier naar huis”, zei hij. “We willen het krediet van de samenleving niet verspelen. Morgen gaan we verder overleggen met de provincie.”

Later op de avond trok Paas op een persconferentie fel van leer tegen de actievoerders die de deur van het provinciehuis hadden ‘geramd en naar binnen waren gestormd’. Dreiging, intimidatie en vernieling zijn ‘onaanvaardbaar’, aldus Paas. “Zo hoort het niet te gaan in een rechtsstaat. Als dit de manier is waarop je omgaat met een overheid, ben je ver van huis.”

