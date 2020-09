Eerder dan gepland houdt het kabinet weer een persconferentie. Welke coronamaatregelen kunnen we verwachten?

Eerder dan gepland praten premier Mark Rutte en minister van volksgezondheid Hugo de Jonge het land vanavond bij over de stand van zaken omtrent het coronavirus in Nederland. Nieuwe maatregelen lijken onvermijdelijk. Het kabinet en het Outbreak Management Team (OMT) schatten de situatie blijkbaar zo ernstig in dat de persconferentie geen dag langer kan wachten.

Dan rest de vraag wat die nieuwe maatregelen zullen zijn, en of ze voor het hele land zullen gelden of enkel voor de zwaarst getroffen regio’s. Het beleid van het kabinet is er tot nu toe op gericht geweest om beperkingen zoveel mogelijk lokaal in te voeren, zodat coronabrandhaarden worden aangepakt zonder dat de rest van het land tot stilstand komt. De vervroegde horecasluiting die tien dagen geleden werd aangekondigd gold dan ook in eerste instantie alleen voor de zes veiligheidsregio’s in de Randstad, waar de meeste besmettingen werden gemeld. Sinds zondag zijn de maatregelen ook van kracht in acht andere regio’s, waaronder Zaanstreek-Waterland en Brabant-Noord.

Hoge besmettingscijfers in de Randstad

Voor het weekend zei Rutte nog dat hij het OMT had gevraagd om advies over hoe om te gaan met de hoge besmettingscijfers in de Randstad, en dan vooral in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Mogelijk dus dat voor de grote steden in het westen van het land strengere maatregelen zullen blijven gelden dan in de rest van Nederland. Toch lijkt het onvermijdelijk dat het kabinet maandagavond ook nieuwe landelijke regels zal aankondigen. Want inmiddels grijpt het virus ook buiten de randstad verder om zich heen. In 351 van de 355 Nederlandse gemeenten werden de afgelopen week nieuwe besmettingen gemeld. In totaal kwamen er dit weekend 5772 coronagevallen bij. 617 patiënten liggen momenteel in het ziekenhuis met het virus.

Ook veel burgemeesters, onder wie burgemeester Aboutaleb van Rotterdam zeiden de afgelopen week dat ze willen dat er landelijk weer meer regie wordt genomen. “Als je ziet dat er nog acht ‘zorgelijke regio’s’ bijkomen, en dat de meeste grote steden in die regio’s vallen, dan is de vraag: wat blijft er nog over van de regionale benadering?”, zei Aboutaleb tegen RTV Rijnmond.

Ook Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, pleit voor drastischer maatregelen. In het programma Spraakmakers van Radio 1 zei hij maandagochtend dat daarbij bijvoorbeeld kon worden gedacht aan het verkleinen van de toegestane groepsgrootte. Ook het niet langer toestaan van publiek bij sportevenementen noemde hij als optie, net als het invoeren van een mondkapjesplicht in publiek toegankelijke ruimtes. “Wat we allemaal niet willen is weer een complete lockdown”, zei hij op de radio. “Maar een beperkte maatregel zal ongetwijfeld ook niet voldoende zijn. Alleen maar zeggen: restaurants moeten voortaan om tien uur dicht, dat zal het verschil niet maken.”

Iedereen moet zich aan de basale coronaregels houden, waarschuwde de burgemeester van Haaksbergen vrijdag. Nu zijn gemeente een coronahotspot is, is het alle hens aan dek. Maar die regels volgen, dat valt nog niet mee, zo blijkt al snel.