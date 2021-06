Eensgezinde Kamer roept minister op haast te maken met evacueren Afghaanse tolken

De gehele Tweede Kamer onderschrijft donderdag een motie van PvdA en D66 die minister Ank Bijleveld (defensie, CDA) oproept om alle Afghaanse tolken die voor Nederland gewerkt hebben op te sporen en in veiligheid te brengen. Desnoods moeten ze worden opgezocht en geëvacueerd. De tolken lopen gevaar nu de internationale troepen zich terugtrekken uit Afghanistan en de Taliban aan invloed winnen.

De Kamer verzucht dat de hele procedure voor tolken te lang duurt en te bureaucratisch is. Maar volgens Bijleveld zijn de vereisten op dit moment al minimaal: iemand zou enkel hoeven aantonen dat hij daadwerkelijk getolkt heeft voor de Nederlandse troepen. De minister bezweert de Kamer dat ze er al alles aan doet om mensen zo snel mogelijk naar Nederland te halen.

Volgens haar stelt de Afghaanse overheid echter ook een aantal eisen. Zo zou er een Engelse vertaling moeten zijn van documenten, gemaakt door een beëdigd vertaler en goedgekeurd door het Afghaanse ministerie van buitenlandse zaken. VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden wees er donderdag in het debat op dat andere landen van de internationale coalitie zeggen nog nooit van die eis gehoord te hebben.

Vluchtelingenwerk is blij met ‘deze grote doorbraak’

Bijleveld belooft hoe dan ook een vertaler op de Nederlandse ambassade in Kaboel te stationeren om de vereiste documenten zo snel mogelijk in het Engels te vertalen. Ook zegt ze toe met haar Britse collega te overleggen hoe dat land zijn tolken zo snel mogelijk uit Afghanistan haalt.

Vluchtelingenwerk laat weten erg blij te zijn met ‘deze grote doorbraak’. “Er is nu een concrete deadline, en die kan geen week later liggen vanwege het terugtrekken van de internationale troepen”, aldus een woordvoerder. “Maar daarmee zijn onze zorgen niet verdwenen. We blijven kritisch volgen hoe hier uitvoering aan gegeven wordt.”

Ook Anne-Marie Snels, de oud-voorzitter van militaire vakbond AFMP die zich inzet voor de tolken, benadrukt dat nu iedere dag telt. “Als ik de Tweede Kamer was, zou ik om een wekelijkse update vragen over de voortgang”, schrijft ze op Twitter.

