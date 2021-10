Eenmalige beloningen in de zorg? Daar redden we het niet mee, zeggen de vakbonden

Opnieuw draaien academische ziekenhuizen een ‘zondagsdienst’ zodat patiënten alleen nog in de umc’s terechtkunnen voor spoedzorg en behandelingen die niet onderbroken kunnen worden. Dat is de tweede keer in een maand tijd. Met hun acties willen duizenden medewerkers de ziekenhuizen dwingen meer loon te betalen en de arbeidsvoorwaarden te verbeteren.

Vakbond FNV spreekt van de grootste staking ooit binnen de umc’s. Vandaag zijn er in totaal 279 afdelingen van de negen ziekenhuizen verlaten. Dat zijn er drie keer zoveel als op 28 september, toen de 89 afdelingen dicht bleven. Bij het Maastricht Medisch Centrum, het kleinste academische ziekenhuis, doen 78 afdelingen mee aan de landelijke actiedag. Vorige maand waren dat er 31. “Er zijn in elk umc dagelijks lege operatiekamers en onbemande bedden, ook als er geen actie wordt gevoerd,” zegt een woordvoerder van vakbond FNV.

Werkdruk en wachttijd

Dat is volgens FNV precies het probleem. De zorg kampt met personeelstekorten, maar worstelt ook met een hoge uitstroom van medewerkers. Fysiek en psychisch is de druk te hoog, zien de vakbonden, en daarvoor ligt de werkdruk te hoog en het loon te laag. Met de actie vragen de zorgmedewerkers de werkgever, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), om loonsverhoging van 3 procent per jaar en een lagere werkdruk.

Nu zijn er door corona veel patiënten die wachten totdat hun uitgestelde operatie door kan gaan. Volgens de NFU is het gevolg van deze actiedag dat die patiënten nog langer moeten wachten op hun behandelingen: “Deze actie heeft een enorme impact op een groot aantal patiënten. Daar hebben wij moeite mee.”

Wie daar verantwoordelijk voor is? De FNV wijst daarvoor de vinger juist naar de werkgever: “Zij moeten het werk aantrekkelijk maken voor werknemers. Een slechte cao voorstellen, niet aan tafel willen gaan met je werknemers, daar haal je de zorg niet mee in.” Over de acties zijn afspraken gemaakt tussen de vakbonden, de NFU en de umc’s, zodat de veiligheid van de patiënten geen gevaar loopt.

Geen bonus, maar meer loon

Een miljoen zorgmedewerkers krijgen dit jaar nog een zorgbonus van ruim 380 euro. Dat maakte het ministerie van Volksgezondheid maandag bekend. De bonus, aangevraagd door de werkgever, is bedoeld voor zorgpersoneel dat vanwege de coronapandemie hard heeft moeten werken.

Bij de woordvoerder van vakbond CNV schoot dit nieuws het verkeerde keelgat in: “Wij willen geen eenmalige beloning, wij willen structurele loonsverhoging voor structureel hard werken. Dat daar geen geld voor zou zijn, dat vinden wij te makkelijk.” Ook de woordvoerder van FNV ziet hoe dit tot meer woede onder de werknemers leidt: “Zorgmedewerkers vinden het gênant dat ze worden afgekocht met bonussen. Zolang de werkgever niet over de brug komt, zullen de acties aanblijven.”

“We kunnen als umc’s niet meer uitgeven dan we hebben”, aldus de NFU zegsvrouw over de onderhandelingen. Ze wijst er ook op dat er twee keer een zorgbonus is gekomen en dat het kabinet vorige maand bekendmaakte extra geld beschikbaar te stellen voor het zorgpersoneel in de middengroepen. “Dit extra geld geeft ons de mogelijkheid het bestaande cao-akkoord te verbreden. Elke euro die wij beschikbaar krijgen, gaat naar salarisverhoging voor de umc-collega’s.”

Mocht het in de toekomst niet houdbaar zijn om een deel van de zorg neer te leggen voor een vervolgactie, dan is de oplossing volgens vakbond CNV simpel: “Als er nood aan de man is omdat de zorg overloopt, zoals het begin van de corona-uitbraak vorig jaar, dan dan ga je op deze manier geen actievoeren. Dan maar digitaal,” aldus een woordvoerder. “We willen de ziektecijfers niet omhoog jagen, integendeel.”

