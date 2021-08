Eendaagse festivals mogen weer, onder deze strenge voorwaarden

Eendaagse festivals mogen na 13 augustus weer doorgaan, maar wel onder strenge voorwaarden. Het kabinet had festivals tijdelijk verboden wegens de snelle toename van het aantal besmettingen, maar sommige evenementen zonder vaste zitplaatsen mogen toch weer doorgaan.

De festivals mogen in ieder geval tot 1 september doorgaan met hooguit 750 bezoekers, waardoor alleen kleine festivals mogelijk zijn. Ook moet het evenement in de openlucht zijn, of moet de tent aan vier kanten open zijn. De bezoekers moeten een vaccinatiebewijs, negatieve test of herstelbewijs hebben. Als dit voor festivals onhaalbaar is kunnen ze gebruikmaken van de garantieregelingen, zei Rutte.

Daarnaast geeft Rutte het dringende advies aan bezoekers om vijf dagen na het festival een zelftest te doen. Voor personeel, vrijwilligers en artiesten geldt volgens Rutte een juridisch probleem. Hun adviseert hij om zelf een test te doen, of via Testen voor Toegang.

“We doen het stap voor stap”, zegt Rutte. Het kan zijn dat de vlag er op 13 augustus weer anders bij hangt, tijdens een volgens ‘meetmoment’ van het kabinet. Het kan ook dat er vanaf dan alsnog soepelere maatregelen gaan gelden voor festivals.

Alle festivals die niet kunnen voldoen aan dit pakket maatregelen, kunnen aanspraak maken op het garantiefonds van de overheid. Vorige week werd aangekondigd dat festivals met overnachting tot 1 september van de baan zijn.

Blunder van formaat

Op vrijdag 9 juli moest het kabinet vanwege een extreme toename van het aantal besmettingen op de rem trappen. Per 10 juli gingen nachtclubs en discotheken dicht en werden festivals tijdelijk verboden. Evenementen waarbij mensen de anderhalve meter mochten loslaten mochten tot zeker 13 augustus niet meer doorgaan, behalve als mensen een vaste zitplaats hebben zoals in een stadion of theater.

Het kabinet had op 26 juni duidelijk te vroeg alle maatregelen losgelaten, erkenden premier Rutte en minister Hugo de Jonge op 12 juli tijdens een mea culpa. Er was niet gewacht op een hoge vaccinatiegraad, zoals eerder wel beoogd, waardoor het mis ging. Achteraf bleek dat een blunder van formaat.

Teveel (jonge) mensen die nog niet (volledig) waren ingeënt mochten weer dansen in dampende discotheken en feesten op festivals. Het systeem dat was opgetuigd om te zorgen dat al dat gefeest veilig zou verlopen, bleek lek. Toegangstesten bleven lang geldig waardoor veel mensen eenmaal wél besmettelijk toch nog uit konden gaan. En pas gezette vaccinaties waren onder het motto ‘Dansen met Janssen’ een toegangsbewijs.

Het gevolg: sterk oplopende besmettingscijfers, ook wel de discopiek gedoopt. Ook in de ziekenhuizen nam het aantal patiënten weer toe, na een lange periode van afname. De piek in de ziekenhuizen lijkt inmiddels bereikt. Maar de grootste misrekening van het kabinet had te maken met zomervakanties. Doordat de besmettingscijfers omhoog vlogen, schoot Nederland in Europa op donkerrood, waardoor er strenge eisen gingen gelden voor Nederlanders die op vakantie wilden. Daarom moest het kabinet wel op de rem trappen.

De maatregelen bleken voldoende: de afgelopen weken schoot het aantal nieuwe coronameldingen bij het RIVM net zo hard omlaag, als dat ze begin juli omhoog vlogen. Het is nu de vraag of het kabinet het komende festivalseizoen zo heeft ingericht dat het niet nog een keer fout gaat.

