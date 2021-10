Een zware winter zorgt niet voor sterfte bij zwijnen, dat doet de jacht

Wilde zwijnen gaan op de Veluwe een zware winter tegemoet. Beuken en eiken hebben door het droge voorjaar en de koude zomer minder zaden – ook wel mast genoemd – kunnen produceren. En laat dit nu net het voedsel voor wilde zwijnen zijn.

Een historisch slecht mastjaar, vertelt Erik Koffeman van Faunabeheereenheid Gelderland, de stichting die voor Provincie Gelderland dierenpopulaties beheert en de schade door wilde dieren beperkt: “Er is een kans dat de beuken zelfs helemaal geen vrucht produceren, maar alleen een lege huls. Dan is het een van de slechtste drie mastjaren van de afgelopen dertig jaar. Wilde zwijnen gaan de komende maanden op zoek naar knollen, insecten, reptielen, amfibieën en zelfs karkassen. Het zijn echte omnivoren en zullen ook meer overdag foerageren en zichtbaarder voor mensen zijn.”

Angst ongegrond

De komende winter zullen de wilde zwijnen kampen met een voedseltekort, hun flexibele dieet ten spijt. Toch is de angst voor massale sterfte door honger ongegrond. Net als in voorgaande jaren zal de afschot van wilde zwijnen een groot deel van de populatie wegnemen. Koffeman: “In de zomer waren er meer dan 10.000 wilde zwijnen op de Veluwe, waaronder 6000 biggen. Op dit moment hebben jagers daar 4500 van geschoten. Het doel is om in het voorjaar tussen de 1100 en 1500 dieren te hebben. Deze overgebleven zwijnen zullen dan makkelijker overleven, al zullen ze wel honger hebben.”

Een grote populatie aan wilde zwijnen zorgt voor meer landbouwschade, meer aanrijdingen met verkeer en minder natuurlijke bosverjonging. “Het wild zwijn is een belangrijke soort, maar te veel zwijnen hebben een destructief effect”, zegt Koffeman.

Beeld Louman & Friso

Rol voor de wolf

Han Olff, hoogleraar ecologie en natuurbescherming aan Rijksuniversiteit Groningen, vindt dat er krampachtig met grote populaties wilde zwijnen wordt omgegaan. “Er zijn veel gebieden met een zogenaamd nulstandbeleid, daar mógen wilde zwijnen geeneens voorkomen. Zwijnen in bijvoorbeeld Drentse natuurgebieden en de Nederlandse uiterwaarden zorgen voor meer biodiversiteit en zijn ook nog eens een heel leuke soort om te zien.” Volgens Olff leidt dit niet direct tot meer schade. Wanneer landbouwenclaves uit de Veluwe verdwijnen en er meer met afrastering wordt gewerkt, kan de zwijnenpopulatie in goede banen worden geleid.

Of er ook een speciale rol voor de wolf is weggelegd, is de vraag. Olff: “Soms zijn mensen voorstanders van de jacht vanwege het gebrek aan natuurlijke predatoren. Diezelfde mensen zijn dan ook tegen de komst van de wolf. We moeten juist meer ruimte aan de wolf geven. Wilde zwijnen zullen wolven mijden. Zonder een predator leidt meer ruimte alleen maar tot meer zwijnen.” Koffeman ziet op basis van de huidige situatie nog geen effect van de wolf. “De aanwezigheid van de wolf op de Veluwe zal zeker tot verandering leiden. We gaan de wolven helpen in het belang van het beheer van wilde zwijnen.”

Lees ook:

Ruim 400 wolven in Nederland? Dat zou zomaar kunnen

De wolf kan een breekijzer zijn. Hij laat zien waar ons systeem onnatuurlijk is, zegt Hugh Jansman, schrijver van een vers wolvenrapport.

Er wandelen wilde zwijnen door Rome, en die brengen de positie van de burgemeester in gevaar

Op een drukke ochtend hobbelde een groep wilde zwijnen langs de Via Trionfale in Rome tussen de Vespa’s en Fiats door. Waren ze op zoek naar het lekkerste ijs of de romigste tiramisu van de stad?

Eikels gezocht: tienduizenden gaaien trekken nu door ons land, op zoek naar voedsel

In Nederland is een invasie van tienduizenden gaaien gaande. Op de vlucht voor voedselgebrek zoeken ze naar betere oorden. Zonder vastomlijnd plan trekken ze van bos naar bos, hopend op genoeg eikels.