Een zeecontainer openbreken levert heel wat jongens meer geld op dan ze kunnen weerstaan

Over hekken klauteren en dan een zeecontainer openbreken. Zogeheten uithalers worden op pad gestuurd om cocaïne en andere drugs uit het havengebied op te halen. Het is vooral een klusje dat jonge mannen trekt uit de omgeving van de haven in Rotterdam. De mannen die de afgelopen dagen in de kraag werden gegrepen zijn allen onder de 28 jaar oud. De jongsten van hen 17.

Maar afgelopen jaar was er ook een arrestant van 14 jaar, herinnert hoofdofficier van justitie Hugo Hillenaar zich. Hij schetst een beeld van de fuik waar deze jongeren inlopen. “De verleiding is groot, ze kunnen heel veel geld verdienen. Tweeduizend euro per kilo die je uithaalt is gangbaar. En intussen zien ze andere jongens met snelle auto’s en dure horloges. Zo worden ze erin gezogen.”

Uithalers weten weinig over de smokkel

Volgens Hillenaar worden de uithalers op verschillende manieren geronseld. Soms ouderwets op het buurtpleintje, maar het gebeurt nu ook online, via media als Tiktok of Snapchat. Zo worden ook jongeren buiten Rotterdam bereikt.

Het ronselen gebeurt doorgaans via-via. Uithalers weten weinig over de smokkel waar ze bij betrokken zijn geraakt. Desondanks loont het wel om ze goed te horen, zegt Hillenaar. “Ze weten niet veel en ze praten niet makkelijk, want het risico voor hen kan groot zijn, maar desondanks hebben we wel een aantal successen geboekt in het middensegment.” Dan gaat het om zicht krijgen op corrupte medewerkers van de haven of douaniers, bijvoorbeeld.

Twee jaar gevangenisstraf

De tien arrestaties in de tweede week van het jaar zijn een golfje, maar over een langere periode lijkt het fenomeen wel terug te lopen. Dat zou kunnen komen door strengere wetgeving. Voorheen kon een uithaler die op het haventerrein gepakt werd voor hij drugs op zak had hooguit een geldboete krijgen. Inmiddels is het een strafbaar feit om zonder toestemming op het haventerrein rond te lopen, waarvoor recidivisten tot twee jaar gevangenis kunnen krijgen.

Of dat afschrikwekkend werkt is moeilijk te zeggen, maar Hillenaar constateert wel tevreden dat er 40 procent minder uithalers zijn gevonden. Vorig jaar werden er 241 opgepakt, in 2021 waren dat er nog 400, blijkt uit cijfers die het Openbaar Ministerie dinsdag vrijgaf. “Ik wil geen verbanden leggen, maar ik zie wel een substantiële daling”, zegt de hoofdofficier.

46.789 kilo cocaïne In 2022 heeft het speciale drugsteam in de Rotterdamse Haven (het HARC-team) 46.789 kilo cocaïne met een straatwaarde van 3,5 miljard euro onderschept in het havengebied. Dat meldde het OM dinsdag. Dat is aanzienlijk minder dan het jaar ervoor, waarin het team 72.808 kilo cocaïne, heroïne, cannabis en ecstasy in beslag nam. Afgelopen jaar werden vooral meer kleine partijen drugs (onder de 100 kilo) onderschept. Het OM vermoedt dat dat komt omdat drugscriminelen hun risico's meer spreiden.

