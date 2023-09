Een weekend hutten bouwen in Andijk is eigenlijk net zo leuk als twee weken Italië

De camper van Tycho (10) heeft alles wat een camper nodig heeft. Koplampen, achteruitkijkspiegels, een nummerbord, stoelen met gordels en maar liefst vier slaapplaatsen. Toch zul je Tycho er nooit in zien wegrijden. Zijn wagen is namelijk van hout.

Tycho is een van de 270 deelnemers van het huttendorp in Andijk, iets ten noorden van Enkhuizen. Ieder jaar bouwen basisschoolkinderen hier huisjes van oude pallets en wrakhout. En nu, op deze laatste dag van het driedaagse evenement, staan alle hutjes in hun volle glorie overeind.

Afgelopen nacht bleven alle kinderen uit groep 7 en 8 op het terrein slapen, op matjes en matrassen in hun eigen bouwsels. Maar geslapen hebben ze nauwelijks, zegt Tycho ondeugend terwijl hij zijn wagen laat zien. “Daarvoor was het veel te gezellig. We zaten de hele nacht rond het kampvuur om marshmallows te roosteren. Mijn vrienden zijn inmiddels naar huis, die waren doodmoe.”

Twee deelnemers eten nog een ijsje, vlak voordat het huttendorp tegen de vlakte gaat. Beeld Olaf Kraak

Een huttendorp (of timmerdorp) is in veel Nederlandse plaatsen dé manier om de zomervakantie af te sluiten. Van Rosmalen tot Groningen en van Staphorst tot Hippolytushoef: door het hele land bouwen kinderen in de laatste zomerweken vergelijkbare huisjes.

Huttendorpen zijn in West-Friesland een fenomeen

Maar het fenomeen is nergens zo groot als hier in West-Friesland, denkt organisator Erik Wubbolts. Een zwarte portofoon bungelt over zijn schouder. “Vrijwel ieder dorp in deze streek heeft wel zo’n zomerkamp. Kinderen vinden het heerlijk, want niets moet en alles mag. Ze vinden het vaak het leukste deel van de vakantie.” Lachend: “Wel frustrerend voor ouders die net twee dure weken Italië hebben betaald.”

En inderdaad, voor Judah (10) kan niets op tegen het bouwweekend. Timmeren vindt hij heerlijk, en in Italië werd hij ‘vooral lekgestoken’, zegt hij terwijl hij zijn benen vol muggenbulten laat zien. Zijn hutgenoot Thijmen (ook 10) twijfelt nog of hij die mening deelt. Ook hij heeft het geweldig naar zijn zin, maar hij weet niet of het opweegt tegen de heremietkreeft die hij eerder deze zomer op het strand heeft gevangen.

Het thema van de huttenweek was dit jaar ‘op de camping’. Daar hoort ook een snackbar bij, dacht deze jonge deelnemer. Beeld Olaf Kraak

Samen bouwden de jongens een hut met twee uitkijktorens, een tentzeil tegen de regen, een kapstok en een geheime achteruitgang die goed van pas komt bij het tikkertje spelen. Ze kenden elkaar al vaag van school, maar na drie dagen samen genieten en afzien komen ze tot een gezamenlijke conclusie. Judah: “We zijn nu echt dikke vrienden.”

Zelfs de broodjes bal worden gesponsord

Aan de drie zorgeloze dagen ging een bijna militaire operatie vooraf. Zo’n beetje alles op het sportveld wordt gesponsord door de lokale middenstand, tot de hamburgers en broodjes bal aan toe. En dan moeten ook nog de honderden pallets worden aangevoerd. Mede dankzij een beproefd draaiboek verloopt deze veertiende editie vrijwel vlekkeloos. Wubbolts: “Het helpt dat het niet heet is. We hebben dit jaar nog geen flauwvallers.”

Voor het eerst doet er dit jaar ook een groepje Oekraïense kinderen mee. Met een mengelmoesje van Engels, Nederlands en gebarentaal maakten zij aan hun begeleiders duidelijk hoe de hut er ongeveer uit moest zien. Als eerste werden ze het eens over de Oekraïense vlag: nog voordat de hut goed en wel stond, wapperde het blauw-geel al fier boven het houten dorpje.

De mooiste hutten wonnen dit jaar een cadeaukaart voor een webwinkel, gesponsord door de lokale middenstand. Beeld Merijn van Nuland

Slopen is net zo leuk als bouwen

Even verderop staat Tim (12) vervaarlijk zwaaiend met een klauwhamer boven op zijn hut. Hier geen overbodige franjes zoals loungestoelen, kleurrijke vlaggen of geschilderde naamborden. Samen met zijn vrienden ging hij voor oppervlakte en volume. Het resultaat is een omvangrijk en brutalistisch bouwwerk van twee verdiepingen.

Het is inmiddels tegen het middaguur, in de verte doemt een grijpmachine op die de huisjes uit elkaar zal trekken, daarmee is de zomervakantie definitief tot een einde gekomen. Tim en consorten wachten er niet op. Ze slaan eigenhandig hun bouwwerk tot splinters. Zonde? “Nee hoor, het slopen is net zo leuk als het bouwen.” Volgend jaar beginnen ze gewoon opnieuw.

