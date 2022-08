Een week in Ter Apel: de chaos is gebleven, voor asielzoekers en medewerkers

Twee taxibusjes uit Amersfoort staan voor de poort van het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Het is al avond. Naast de busjes staan asielzoekers in het gras. Het lijkt een familie, met (groot)ouders en kleinere kinderen. Een van de jongens doet het woord. Resoluut gaat hij zitten en maant de rest om dat ook te doen. Ze willen hulp, niet weer weg.

Twee medewerkers van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (Coa) praten als Brugman. Ze leggen uit dat er echt geen plek is in Ter Apel en vragen de asielzoekers om alsjeblieft in de taxi’s te stappen. Het alternatief is slapen in het gras, en daar schiet niemand iets mee op. De asielzoekers kijken vertwijfeld. Er is irritatie. Uiteindelijk doorbreekt een van de ouderen de impasse. Iedereen stapt in en de taxibusjes keren om.

Niemand heeft een antwoord

Bij het aanmeldcentrum in de provincie Groningen is het een komen en gaan van zoveel asielzoekers dat de situatie er erg onoverzichtelijk is, bevestigt een woordvoerder van het Coa. Vanwege de privacy kan ze niet ingaan op bovenstaande kwestie, maar dat asielzoekers onverrichter zake moeten vertrekken is hier niet uitzonderlijk. Soms gaat het mis bij het Coa of bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), soms reizen mensen op eigen houtje naar Ter Apel.

Asielzoekers hebben ondertussen geen idee wat ze hier overkomt. Dat blijkt wel na een week aanwezigheid in Ter Apel. Zelfs journalisten, zoals ondergetekende, worden door asielzoekers continu aangesproken. Hoe laat komt de bus? Waar gaat de bus naar toe? Meestal heeft niemand antwoord op die vraag, ik ook niet.

Door het land zijn tientallen extra crisisnoodopvanglocaties geopend. Iedere dag is het puzzelen wie waar naartoe kan. Sommige gemeenten bedingen ook nog dat ze alleen families willen opvangen, alsof de situatie nog niet complex genoeg is. Recent stuurde Hengelo een bus met dertig mannen terug naar Ter Apel. Voor die asielzoekers was geen plek.

Ziek thuis

Voor zover te zien is, doen de medewerkers van het Coa hier hun uiterste best om asielzoekers aan een slaapplek te helpen. Vorige week lukte dat met vallen en opstaan. Ondertussen kampt het Coa met een problematisch personeelstekort. Een op de drie Coa-medewerkers in Ter Apel zit ziek thuis, bleek vrijdag uit berichtgeving van NRC. Dat verklaart waarom de medewerkers die er ’s morgens rondlopen, ’s avonds nog steeds werken.

Als Coa-medewerkers het grasveld voor de poort op stappen omdat er bussen beschikbaar zijn, worden ze vaak belaagd door de wachtende asielzoekers. Niet dat die kwaad in de zin hebben, ze willen duidelijkheid, soms met tientallen tegelijk. En dan is de boodschap soms ook nog dat er voor alleenstaande mannen in de bus geen plek is. Ga er maar aan staan.

Niet alleen het Coa heeft het zwaar. Voor bewakers is het werk er ook geen pretje. Eigenlijk mogen ze niet met de pers praten, maar sommigen schamen zich voor de situatie, vertellen ze. Ondertussen is het lastig om genoeg bewakers te vinden. Diensten van 12 of zelfs 16 uur zijn het nieuwe normaal.

Ook het vinden van bussen en buschauffeurs is voor de organisatie iedere dag weer een uitdaging. Zelfs de bus van voetbalclub FC Emmen, met stickers van seksspeeltjessponsor Easytoys, stond vorige week paraat bij het aanmeldcentrum.

Erfenis van Rutte III

De crisis in Ter Apel is een erfenis van het kabinet Rutte III. Dat wilde volgens het regeerakkoord uit 2017 een flexibel opvangsysteem dat plotselinge schommelingen in de omvang van de instroom van asielzoekers kon opvangen.

Maar in de praktijk kromp het aantal opvangplekken tussen 2016 en 2018 met zo’n 17.000 en werden tientallen Coa-locaties gesloten en soms afgestoten. Ook verdwenen zo’n 2000 personeelsleden en werd bezuinigd op de IND, die gaat over het asielproces van asielzoekers.

Het gevolg: alle flexibiliteit verdween juist uit het Nederlandse asielopvangsysteem. Toen in 2021 na een jaar coronapandemie vluchtelingenstromen weer op gang kwamen en in augustus duizenden Afghanen naar Nederland werden geëvacueerd, ontstond van het ene op het andere moment de opvangcrisis waar Nederland nog steeds mee kampt.

Aan staatssecretaris Eric van der Burg de taak om uit de crisis te komen. Hij wil drie extra aanmeldcentra om Ter Apel te ontlasten en heeft drie cruiseschepen voor opvang tot zijn beschikking om tijdelijk wat stabiliteit te creëren. Maar het vinden van locaties voor die opvangplekken kost maanden.

Donderdag schreef Van der Burg een update en draaide er niet omheen: tot het einde van het jaar blijft de situatie alarmerend en uitdagend. Zeker in Ter Apel.

