Een vluchteling die helpt in huis? Zorgen om uitbuiting bij vluchtelingenopvang door particulieren

“We zien verschillende voortekenen van mensenhandel en uitbuiting rond de vluchtelingenstroom”, zegt Ina Hut, directeur van CoMensha, coördinatiecentrum tegen mensenhandel. “Dat wil zeggen: een verhoogde vraag naar Oekraïense vrouwen op pornosites, vage advertenties voor werk en onderdak, en mensen die vluchtelingen op het station opwachten.”

CoMensha benadrukt dat de opvang van vluchtelingen bij particulieren extra risico’s met zich meebrengt. De afgelopen weken stelden veel Nederlanders hun huis open voor gevluchte Oekraïners. Via de officiële route moet je als gastgezin eerst een Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen en een gesprek voeren met vluchtelingenorganisatie Takecarebnb. Omdat dit proces een aantal weken kan duren, heeft de organisatie nog geen vluchtelingen bij gastgezinnen ondergebracht. “We kunnen niet sneller, want we willen niet dat er ongelukken gebeuren”, zeg Robert Zaal, woordvoerder van Takecarebnb.

Ondertussen vinden vluchtelingen zelf onderdak via Facebook en websites als ‘Shelter4Ukraine’ of ‘Host4Ukraine’. Ze komen dan bij mensen terecht die niet gescreend zijn.

Daar schuilt gevaar in, zegt Babiche Routledge van UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN. “Burgerinitiatieven zijn mooi, maar er zijn mensen die er misbruik van maken. De gevluchte Oekraïners zijn voornamelijk vrouwen en kinderen, hoe meer ze bij particulieren zonder registratie worden opgevangen, hoe groter het risico wordt.”

Een Amsterdamse man vond dat hij 'recht had op vluchtelingen’ in huis

Katja Didenko (33) zag de onveilige situaties van dichtbij. Samen met andere vrouwen houdt ze online advertenties voor werk en onderdak voor vluchtelingen in de gaten. Ze doen hun best woonadressen en registratienummers van bedrijven bij de Kamer van Koophandel te controleren.

Twee weken geleden kreeg Didenko via via informatie over een groepje van zeven vluchtelingen dat op een kamertje zat bij een man in Amsterdam. “Ze moesten daar de hele dag koken en schoonmaken. De man zei dat hij ze had ingeschreven in zijn woning en wilde niet dat ze naar buiten gingen.” Nadat een van de vrouwen contact had gezocht met een kennis van Didenko, werd samen met de zorgcoördinator Amsterdam besloten de vluchtelingen uit het huis te halen. Didenko: “De man was woest en stond te schreeuwen, hij dacht dat hij recht op de vluchtelingen had.”

Ook Diana Tamliani (35) zet zich samen met tachtig vrijwilligers in om Oekraïense vluchtelingen te beschermen. Op haar instagramaccount ‘Nederlandvoormij’ geeft ze tips tegen uitbuiting. Zo kwam ze in contact met een jonge Oekraïense moeder met twee kinderen. Deze vrouw vertelde Tamliani dat ze in Nederland onderdak en een baan met een mooi salaris had gevonden.

“Het klonk als een sprookje”, zegt Tamliani. Dus belde ze er achteraan. “Het bleek dat de stichting waarvoor de Oekraïense moeder zou gaan werken niet bestond. De man deed vaag en was extreem op zijn hoede.” Daarop besloot Tamliani de vrouw bij een ander gastgezin te plaatsen. “Het voelde niet pluis, er zijn mensen met andere bedoelingen.”

Mensenhandel is heel moeilijk op te sporen

Deze signalen baren hulporganisaties grote zorgen. “Zeker als je bedenkt dat mensenhandel en uitbuiting zeer moeilijk op te sporen zijn, de meeste gevallen blijven onder de radar”, zegt Babiche Routledge van UNHCR. Het is volgens haar daarom van belang dat de gastgezinnen eerst gescreend worden. “Alleen zo kunnen we kwetsbare vluchtelingen beschermen.”

De screening is noodzakelijk, beaamt Ina Hut van CoMensha. “Een kleine groep criminelen maakt het lastig voor iedereen. Laten we de opvang via een professionele organisatie regelen en alert zijn op signalen van uitbuiting of mensenhandel, ook als het wat langer duurt.”

Lees ook:

Oekraïense vluchtelingen in huis opvangen? Denk er niet te makkelijk over

Tienduizenden Nederlanders willen graag vluchtelingen uit Oekraïne in hun eigen huis opvangen. Geweldig, maar wees niet naïef, is de waarschuwing.