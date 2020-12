Een vliegverbod, geen treinen, maar de ferry’s varen nog

Acht vluchten van KLM en een handvol vluchten van EasyJet zouden zondag vanuit Londen naar Amsterdam vliegen. Maar daar zette het kersverse vliegverbod een streep door.

Het kabinet stelde zondagochtend een verbod in voor vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk, vanwege de opmars van een nieuwe variant van het coronavirus. Die zou zich sneller en gemakkelijker verspreiden. Het verbod geldt in ieder geval tot 1 januari.

Passagiers die naar Nederland willen, zoeken nu naar alternatieven. Met de trein komen zij voorlopig niet ver. De Eurostar, de hogesnelheidstrein tussen het Verenigd Koninkrijk en het Europese vasteland, reed zondag nog een laatste rit, maar staat maandag tussen Brussel en Amsterdam en Rotterdam stil.

Dat komt omdat België – waar de Eurostar vanuit Londen doorheen moet om in Nederland te komen – de treinverbinding zondag in de ban deed, in eerste instantie voor 24 uur. De Eurostar rijdt nog wel tussen Londen en Parijs. “We wachten op verdere gegevens van de diverse regeringen over hoe reisbeperkingen worden gehandhaafd”, aldus Eurostar.

Essentiële goederen

Ferryverbindingen tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland zijn nog wel actief. Woordvoerders van ferrymaatschappijen Stena Line en DFDS laten weten dat ze vanuit de overheid geen bevel hebben gekregen om de scheepsverbindingen stop te zetten. Het ministerie van buitenlandse zaken adviseert Nederlanders die willen terugkeren uit het Verenigd Koninkrijk geen gebruik te maken van de ferry’s, tenzij het echt noodzakelijk is.

De woordvoerder van Stena Line, die vaart tussen Hoek van Holland en Harwich, verwacht ondanks het advies een toename in het aantal passagiers. Maar het is nog maar de vraag hoeveel er meekunnen. “Sinds de coronacrisis doen we vooral aan vrachtverkeer van essentiële goederen. Dat beslaat nu een groot deel van de ruimte.” Vanuit Engeland naar Nederland, en andersom, zitten de boten behoorlijk vol. “Als er nu een run komt op tickets, dan is de kans groot dat we het autoverkeer maar mondjesmaat kunnen bedienen”, aldus de woordvoerder.

