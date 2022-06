‘Een verzinsel van roddelende collega’s’, zegt de huisarts die ervan verdacht wordt zijn schoonmoeder te hebben vermoord

Verpleeghuismedewerkers die zich erover verbaasden dat een redelijk actieve patiënte plotseling was overleden. Verpleegkundigen en verzorgenden met een grondige hekel aan huisarts George W., die niet gehinderd door enige kennis begonnen te roddelen over de rol die W. bij het overlijden van zijn schoonmoeder in 2016 zou hebben gespeeld. Zij vormden volgens W.’s advocaat Bart Welvaart de bron van een verzonnen moordverhaal, dat door politie en Openbaar Ministerie gretig zou zijn aangegrepen. Het OM eiste woensdag 12 jaar tegen W.

Welvaart hield donderdag zijn pleidooi voor de rechtbank in Roermond. Volgens het Openbaar Ministerie doodde de huisarts Ingrid, de 76-jarige moeder van zijn toenmalige partner en huidige vrouw, door haar hoge doses medicatie te geven en haar zo te sederen tot ze stierf.

Dat zou hij hebben gedaan vanwege de erfenis: volgens het OM zo’n 281.000 euro. Op initiatief van W en zijn partner zou haar testament zijn aangepast enkele weken voor ze stierf, met W.’s partner als begunstigde. W. was niet alleen haar aanstaande schoonzoon, maar ook haar arts in het particuliere verpleeghuis waar ze woonde, Martha Flora in Maastricht.

Oud-medewerkster bracht zaak aan het rollen, maar was er zelf niet bij

De zaak kwam aan het rollen nadat een oud-medewerkster van dat huis naar de gezondheidsinspectie stapte, zo stelt Welvaart: een vrouw die al een half jaar weg was toen Ingrid overleed. Zij baseerde zich op een bron binnen het huis, die volgens Welvaart evenmin wist waarover ze sprak. Van een eerlijk recherche-onderzoek was volgens Welvaart geen sprake. “Men is direct een tunnel ingedoken en daar klaarblijkelijk niet meer uitgekomen.”

W. was al voor het onderzoek controversieel: geliefd bij een klein deel van het personeel van Martha Flora, en gehaat door een grotere groep. Hij maakte ‘rare grapjes’ en groette niet altijd bij binnenkomst, zo citeerde Welvaart getuigen.

W. probeerde haar gedrag te beteugelen met medicatie

Ingrid leed aan dementie, en had volgens de advocaat daarnaast persoonlijkheidsstoornissen, hersenletsel en een ernstige hartkwaal. Aan het eind van haar leven had ze vaker agressieve buien, waarbij ze personeel en medebewoners aanviel.

W. probeerde haar gedrag onder controle te krijgen met medicatie. De doses daarvan waren volgens het OM hoger dan zijn beroepsgroep voorschrijft. Maar die doses zijn wel degelijk gebruikelijk bij patiënten met ernstige gedragsproblemen en dementie, stelt Welvaart.

Tegelijkertijd had Ingrid ook goede momenten, waarin ze vrolijk en actief was, tot haar laatste dagen. Toen weigerde ze eten en drinken. Ze viel veel en klaagde over buikpijn. Voor W. waren dat signalen dat haar sterven nabij was. Vanwege haar pijn en haar agressie bracht hij haar in een soort slaap tot haar overlijden, drie dagen later. Continue palliatieve sedatie: normaal medisch handelen, waaraan ze volgens Welvaart bovendien niet kan zijn overleden.

Deskundigen kwamen met diametraal tegengestelde bevindingen

Welke lezing klopt? Deskundigen die zich bogen over het medische dossier, kwamen met diametraal tegenovergestelde conclusies. Volgens specialist ouderengeneeskunde Robert Helle verslechterde haar situatie mogelijk doordat ze van W. een slechte behandeling kreeg. Het had voor de hand gelegen als W. specialistische hulp had ingeschakeld voor de gedragsproblemen van Ingrid, bijvoorbeeld door haar op te laten nemen in een psychiatrisch ziekenhuis, vindt hij.

Kees Besse, expert palliatieve sedatie, oordeelde juist dat het niet logisch was haar elders te laten behandelen. Volgens hem was Ingrid stervende aan een hartkwaal. “In de richtlijn staat dat je zo iemand thuis moet laten en rustig dood moet laten gaan.”

Een derde arts-expert kreeg na zijn rapport over de zaak een tik op de vingers van de medische tuchtrechter, omdat zijn kritiek aan het adres van W. te kort door de bocht was.

Aan de rechtbank nu de taak om feit en fictie te scheiden. De uitspraak volgt 29 juli.

