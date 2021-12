‘Een verbrand bankje door vuurwerk? Weet je wel dat dat de gemeente 600 euro kost?’

De streek Vijfheerenlanden wapperen sinds deze week honderden rode kaartjes aan fietsenstallingen en verkeersborden. Op deze prijskaartjes staat een drietal bedragen: zeshonderd (bankje), driehonderdvijftig (prullenbak) en honderdvijftig euro (verkeersbord). Het is een boodschap aan potentiële vuurwerkvandalen, afkomstig van de gemeente en jeugdwerkers uit de streek: “Dat bankje dat nu met vuurwerk omver is geknald, realiseer je hoeveel dat kost.”

Jaarlijks moet de Utrechtse gemeente tienduizenden euro’s betalen om het straatbeeld na de jaarwisseling weer op te lappen. In 2019 kon de gemeente rond de zestigduizend euro aftikken om de verwoeste bankjes en prullenbakken te vervangen. Ruim de helft daarvan zijn kosten voor nieuwe spullen, maar daar bovenop komen de kosten voor vervoer en de arbeid voor gemeentewerkers die het nieuwe verkeersbord moet plaatsen en de oude mee moet nemen. Daar bovenop wordt ook geld uitgegeven aan preventie: het dichtstoppen van vuilnisbakken of verwijderen van parkeermeters.

Het geld verdampt

Vorige jaarwisseling, de eerste met een landelijk vuurwerkverbod en een lockdown, was dit aanzienlijk minder. Maar toch was de gemeente ook toen bijna veertigduizend euro kwijt aan schadekosten. “In een lockdown vervelen jongeren zich. Maar op deze manier verdampt het geld,” zegt een gemeentewoordvoerder.

Met de prijskaartjes, die dit jaar voor het eerst worden gebruikt, hopen de gemeente en haar jongerenwerkers dat jongeren leren dat geld maar één keer uitgegeven kan worden. De jaarlijkse kostenpost zou de gemeente tenslotte ook uit kunnen geven aan een nieuwe voetbalkooi of een kamp, luidt een boodschap op de achterkant van het prijskaartje. “We hopen natuurlijk dat jongeren elkaar erop gaan aanspreken, of dat ouders dat gaan doen,” zegt jongerenwerker Thijmen Klinkhamer.

Meelopers voorkomen

Deze week gingen hij en zijn collega’s langs alle voetbalveldjes, supermarkt ingangen en hangbankjes in de streek, waar naast Vianen en Leerdam nog dertien andere dorpen en steden onder vallen. Zo hoopt Klinkhamer dat de boodschap bij de juiste doelgroep terecht komt. “Wat wij merken tijdens gesprekken met jongeren op straat dat dat bewustzijn gegroeid is. Zo kunnen we de meelopers voorkomen.”

Want de ‘echte’ vuurwerkvandalen die iets willen opblazen, die trekken zich hier niets van aan, vreest Klinkhamer. Of de prijskaartjes hen juist zouden uitnodigen om meer kapot te maken, daar maakt de jongerenwerker zich eigenlijk geen zorgen om. “Dat denken volwassenen, maar de jongeren zeggen het tegenovergestelde. Voor de zekerheid hebben we wel besloten om geen prijskaartje te hangen aan spullen die al stuk zijn. We willen het niet uitnodigen.”

