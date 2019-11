‘Een vals alarm komt ontzettend zelden voor’

Hoe kon dit vals alarm ontstaan?

“Wat ik nu begrepen heb, was dat een piloot iets aan het uitleggen was aan een stagiair, ik vermoed een piloot in opleiding, hoe het systeem met de transponder werkt. Een transponder is een apparaatje dat technische gegevens, bijvoorbeeld de hoogte waarop je vliegt, doorgeeft aan de verkeersleiding. Daarop kan je ook internationaal afgesproken noodcodes intoetsen. Voor storingen bijvoorbeeld, maar ook voor kapingen. Dat kaping-alarmnummer is 7500. Je moet dit intoetsen en vervolgens ook nog eens bevestigen, zodat typefouten uitgesloten worden. Blijkbaar is daar iets misgegaan, wat precies, is nog niet bekend.”

Is het niet mogelijk voor een piloot zo’n fout direct snel te herstellen, door ergens weer iets in te toetsen, of desnoods met je mobiele telefoon te bellen en te zeggen: sorry, verkeerd gegaan?

“Dat kan je wel inbouwen, maar dat doen we natuurlijk niet. Een kaper namelijk is vaak ook goed geïnformeerd over hoe zo’n alarm werkt. Stel nu die kaper ziet dat de piloot de code heeft verstuurd, dan zegt hij natuurlijk snel: maak het weer ongedaan of zet het weer uit. Hetzelfde geldt voor bellen met de verkeersleiding, dat kan natuurlijk ook door de kaper worden afgedwongen. En dus gaat die trein na dat alarm rijden, worden alle instanties ingeschakeld, is dat niet direct terug te draaien.”

Moet dat alarmsysteem dan niet veranderd, zodat dit niet nog eens kan gebeuren?

“Nee, naar mijn mening is dat helemaal niet nodig. Een vals alarm komt zo ontzettend zelden voor. En het systeem werkte, dat is nu aangetoond. Mijn complimenten aan alle instanties die hierbij betrokken waren, ze hebben uitstekend gereageerd.”

In uw ogen was dit dus een zeer geslaagde oefentest van het alarmsysteem?

“Ja, dat kan je wel zo zeggen, realistischer dan dit krijg je het niet.”

