Een uur in de bus voor een bakje zelfgeplukte kersen

“Het zijn twee bussen!”, roept Aart Blom, eigenaar van boomgaard d’n Kerkewaerdt in Wadenoijen, naar zijn vrouw Jolanda. “Ik dacht dat er maar één bus zou komen.”

Ruim honderd Chinese toeristen stapten gisterochtend in Amsterdam in de bus om fruit te gaan plukken in de Betuwe. Snel vouwt Blom nog wat kartonnen fruitmandjes met een afbeelding van Flipje, de bekende mascotte van het Betuwse fruit.

Gewapend met een gekleurde hoed, een waaier in de ene hand en het mandje in de andere hand, zwermen de Chinezen uit over de kersenboomgaard. “Uitleggen hoe ze de kersen moeten plukken heeft geen zin”, zucht Blom schouderophalend. “Ze zijn gewoon niet te houden.”

Het zingt rond

Vorig jaar stelde Blom zijn bedrijf voor het eerst open voor bezoekers uit het buitenland. “Het was meteen een succes. Ik maak geen reclame, het zingt rond. Nu komen er het hele kersenseizoen bussen vol toeristen hiernaartoe.”

Vanaf de bovenste trede van hun trapje reiken de Chinezen naar de mooiste kersen bovenin de boom. Paki Leung uit Wormer proeft er alvast een paar, zijn vingers zijn donkerrood van het fruit. “Zo lekker.” Hij woont al 45 jaar in Nederland en kan wel verklaren waarom Chinese toeristen graag een dagtochtje maken naar de Betuwe. “In China en Hong Kong is het veel te warm voor kersen of peren, die groeien daar niet. Terwijl Chinezen het zoete fruit heel lekker vinden.”

Vandaag is het in de Betuwe ook flink zweten onder de witte doeken, die de fruitbomen beschermen tegen vogels en weersinvloeden. Na een uurtje plukken zijn de kartonnen fruitmanden overvol en worden ze gewogen en afgerekend, vijf euro per kilo.

Blom: “Ik heb hier weleens Chinezen gehad die met tien kilo de bus weer instapten. Dat wordt veel kersen eten de komende dagen of met een volle tas het vliegtuig in.”

Fruitrijk moet massa-attractie worden De plannen voor attractiepark Fruitrijk zijn in een vergevorderd stadium. Langs de A15 wil fruit­handelaar en -teler Aart Blom een toeristische trekpleister realiseren, waar alles draait om fruit. Het park moet zo’n 225.000 bezoekers per jaar trekken. Bezoekers kunnen hier fruit ‘beleven’ en plukken, er komen drie restaurants en een winkel met regionale producten, maar ook speelplekken, verschillende attracties, een waterpark en een jamfabriek. Het regionaal bureau voor toerisme Rivierenland en de gemeente Tiel zijn enthousiast. Er werd een haalbaarheidsstudie gedaan en Blom is in gesprek met andere fruittelers in de buurt. Eind dit jaar liggen de uitgewerkte plannen op tafel en over twee jaar wil Blom zijn attractiepark openen.

Een wedstrijd kersenpitspugen

Het zijn niet alleen buitenlandse toeristen die op het fruit afkomen. Ook Nederlandse toeristen en gezinnen met kinderen weten de boomgaard te vinden. Bijvoorbeeld tijdens de Open Kersendagen in juli. “Drie jaar geleden zijn we daarmee begonnen en kwamen er zo’n 1600 bezoekers, vorig jaar waren dat er 6000 en dit jaar verwachten we meer dan 10.000 mensen”, zegt Blom. Bezoekers staan in de rij om met een treintje door de boomgaard te rijden. “Beleven en weten waar je eten vandaan komt, daar zijn mensen blijkbaar naar op zoek.”

De voorzieningen zijn nu nog mager en het aantal bezoekers dat kan worden ontvangen nog gering. De toiletvoorziening bestaat uit twee dixies, er staan wat dieren, schommels en een trampoline en je kunt er een wedstrijd kersenpitspugen houden. En er is een winkeltje met producten van het land.

Maar het is volgens Blom alvast de opmaat naar een heus ‘fruitbelevingspark’, compleet met attracties en horeca. “Er is een markt voor”, gelooft Blom. “En het is daarnaast veel leuker om je fruit op deze manier te verkopen dan via de supermarkten.”

