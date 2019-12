Een uitzwaaimoment voor Sinterklaas blijkt nuttig voor kinderen én ouders

Ieder jaar op 6 december verzamelen ze zich bij het vallen van de avond in de Grote Kerk in Monnickendam: zo’n vijftienhonderd kinderen en hun ouders met lampionnen. In een bed voor in de kerk ligt Sinterklaas in diepe slaap. Zingende kinderen wekken hem en brengen hem een afscheidscadeau. Dan gaan de Monnickendammers onder begeleiding van een drumband naar de haven, waar Sint en zijn Pieten aan boord gaan van de verlichte pakjesboot. Nog even zwaaien met zijn allen en dan kiest de boot het ruime sop op weg naar Spanje.

Ouder Monique Diependaal en haar twee dochters Lara en Fiene zijn jaarlijks van de partij. De kinderen vinden het fijn om de Pieten te vertellen over hun belevenissen op pakjesavond. Diependaal ziet de bijeenkomst als een logische afsluiting van een hectische tijd. “Ze struikelen over hun woorden om Piet alles te vertellen. Daarna ogen ze opgelucht en accepteren ze het vertrek van Sinterklaas.”

Het grote boek dichtdoen

Annie Overman van het Sint Nicolaas Comité in Monnickendam bevestigt dat dit precies de reden is voor het jaarlijkse ritueel. “We laten Sinterklaas binnenvaren, maar op veel plekken verdwijnt hij met stille trom, terwijl het uitzwaaien ook voor ouders een hulpmiddel is het grote boek dicht te doen, om kinderen te vertellen dat Sinterklaas vertrokken is.”

Monnickendam was een van de eerste gemeenten die een feestelijke uittocht van Sinterklaas organiseerden. Inmiddels gaat de traditie z’n negentiende jaar in en trekt ze bijna net zoveel kinderen als de intocht. Ook in veel andere gemeentes wint het uitzwaaimoment aan populariteit. In onder andere Maastricht, Haarlem en Gouda wordt sinds enkele jaren een officiële uittocht georganiseerd.

Onvoorspelbare periode

Voor kinderen met autisme is het van groot belang om met eigen ogen het vertrek van Sinterklaas en zijn gevolg te zien. De afgelopen jaren vroeg de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) hier met succes meer aandacht voor, waardoor het uitzwaaien inmiddels ook in het Jeugdjournaal vaste prik is. Karol Henke van de NVA: “Het is voor ieder kind belangrijk dat het sinterklaasfeest een begin, midden en einde kent. Voor kinderen met autisme geldt dat extra. December is een onvoorspelbare periode met andere kleuren en geuren, en iedereen doet gek. Tot de burgemeester en politieagenten aan toe.”

Pedagoge Ingeborg Dijkstra-Verbeek vindt de sinterklaasuittocht goed om het verhaal rond te maken. “Kinderen met autisme of een aanverwante stoornis zijn vaak visueel ingesteld en kunnen zich moeilijk dingen voorstellen. Soms denken ze dat Sinterklaas er in januari nog is. De naweeën zijn veel minder heftig als ze zien hoe hij op zijn boot de haven uit vaart.”

