Een testaanbieder verstrekte valse vaccinatiebewijzen, hoe kan dat?

Het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport heeft aangifte gedaan tegen een particuliere aanbieder wegens fraude. De aanbieder is per direct uit het testprogramma gezet. Inmiddels heeft spoedtest.nl bekendgemaakt dat zij de verdachte partij zijn. Dat betekent dat een dikke honderd testlocaties dicht zijn.

Waar wordt de testaanbieder van verdacht?

De details zijn nog niet bekend, maar via het bedrijf zouden valse vaccinatiebewijzen zijn aangemaakt. Dat is vreemd, want het bedrijf specialiseert zich juist in tests. Knoeien met vaccinatiebewijzen, die het domein van de GGD’en zijn, ligt dan niet voor de hand. Dat is ook het verweer van spoedtest.nl.

Bij VWS gingen de wenkbrauwen ook even omhoog toen ze zagen dat een testbedrijf vaccinatiebewijzen afgeeft, zegt een woordvoerder. “Dat is niet hun kerntaak.” Maar toch lijkt het te zijn gebeurd, en in aanzienlijke aantallen.

Hoe kan dat?

Een mogelijke verklaring die rondgaat is dat artsen die bij het bedrijf zijn betrokken de vaccinatiebewijzen afgeven. Artsen hebben die mogelijkheid omdat ze, naast de GGD’en, ook zelf vaccineren. Daarnaast erkennen ze ook vaccinaties die in derde landen zijn gezet en ook die kunnen worden ingevoerd, zodat ze kunnen worden gebruikt in de coronacheck app. Of zoiets is gebeurd moet blijken. Het Openbaar Ministerie wacht nog op de aangifte en kan nog niets over de zaak zeggen.

Komt dit vaker voor?

Inmiddels ligt er wel een lijstje aangiftes wegens coronafraude. Vorige week werden drie mensen gearresteerd wegens fraudeverdenking op de GGD-locatie op Schiphol. Drie doktersassistenten in Amsterdam zouden ook valse vaccinatiebewijzen hebben gemaakt, voor 500 tot 1000 euro per stuk. In september werd al een GGD-medewerker uit Alphen opgepakt die valse vaccinatieregistraties zou hebben aangemaakt. Afgelopen winter was er bij de GGD een groot datalek. Dat laatste was geen fraude met testbewijzen, maar misbruik van persoonlijke gegevens.

Hoe veilig zijn de systemen dan nog?

Deze vermoedens van vaccinatiefraude staan op zich los van de kwaliteit van coronatests. Die gaan dan ook gewoon door bij andere aanbieders. Een woordvoerder van Stichting Open Nederland, de koepel van testaanbieders, noemt het spijtig dat dit voorkomt, maar zegt dat de aangifte ook laat zien dat het systeem serieus wordt genomen.

VWS laat weten continu te speuren naar (plannen voor) fraude en de systemen daarop aanpast, zolang zulke maatregelen ten minste niet de privacy- en databescherming verzwakken die de systemen nu bieden.

Geeft dit problemen voor de testcapaciteit?

Volgens Stichting Open Nederland kunnen andere bedrijven het wegvallen van spoedtest.nl opvangen. Dat bedrijf had ongeveer 10 procent van de testcapaciteit, terwijl op piekmomenten nu 35 procent van de capaciteit wordt benut. Mensen wiens afspraak bij spoedtest.nl is afgezegd, zouden dus op korte termijn elders terecht moeten kunnen.

Lees ook:

GGD GHOR verdenkt medewerkers van gesjoemel met vaccinatiebewijzen

Een aantal medewerkers van de GGD is op non-actief gesteld vanwege mogelijke fraude met vaccinatiebewijzen in verschillende GGD-regio’s. Hierdoor konden mensen ten onrechte een QR-code ontvangen in hun CoronaCheck-app.