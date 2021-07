Een sprong op de rug van een agent ‘om haar goede vriend te beschermen’

Toen de 19-jarige Hilversumse haar verklaring aflegde, na een dag in de verhoorcel, was ze ‘moe en brak’. Ze kwam niet goed uit haar woorden. Nu formuleert ze afgewogen en helder over die ochtend in maart dit jaar die haar in de rechtbank van Almere brengt. Ze zag hoe de politie ‘buitensporig veel geweld’ gebruikte bij de aanhouding van een goede vriend. “Hij kreeg een harde vuistslag op zijn slaap, terwijl hij niets deed.”

De agent was met een collega afgekomen op een melding van overlast in Hilversum. Zij zagen twee personen die ruzie hadden: de goede vriend van de Hilversumse en een buurtbewoner. “Het was juist weer rustig toen de politie kwam”, zegt de vrouw. Ze was er zelf tussen gesprongen. Niet veel later sprong ze weer, ditmaal op de rug van een agent. Niet slim, weet ze. “Maar het is niets niks als je ziet dat een goede vriend harde klappen en knietjes krijgt, terwijl hij zich niet verzette tegen zijn aanhouding”, zegt de vrouw.

Ze had een fles wodka op

De politie heeft een andere versie. De goede vriend, een 27-jarige man uit Almere, zou zich juist wel fel hebben verzet tijdens zijn aanhouding. De agenten die dat verklaarden, waren nuchter, zegt de officier van justitie. De jonge Hilversumse had een fles wodka op en slikte destijds medicijnen. Toch is ze heel zeker van wat ze heeft gezien.

Geweld herkent ze maar al te goed. Een ex-vriend brak haar neus en kaak. Haar moeder zette haar het huis uit vanwege die ex, zodat ze op haar 18de een jaar dakloos was. Haar moeder is een ‘lieve vrouw’, zegt ze. Ze kon niet zoveel anders.

Nu heeft de 19-jarige een huis en probeert ze haar leven op orde te krijgen, met hulp van de jeugdreclassering en de GGZ. Of ze spijt heeft? “Nou, dat is een groot woord”, zegt ze. Ze had het wel anders willen aanpakken.

‘Geen lieverdje’, maar ook geen vechtersbaas

De rechter ziet ‘een leuke jonge vrouw’. Tegelijkertijd weet ze dat dit niet de eerste keer is dat de 19-jarige de rechtszaal van binnen ziet. Daarom krijgt ze 16 uur taakstraf of 8 dagen jeugddetentie.

Terwijl de jonge vrouw hoort wat haar straf is, zit de goede vriend in de wachtkamer van de rechtbank. Hij is na zijn vriendin aan de beurt. De 27-jarige man uit Almere is ‘geen lieverdje’, maar ook geen vechtersbaas, zegt hij.

Als hij net zit en aan zijn verhaal begint, staat hij op en doet de rechter voor hoe hij reageerde toen de politie hem bij zijn schouder pakte. Een afwerend gebaar, meer niet. Daarna kreeg hij klappen. “Het waren sterke agenten mevrouw”, zegt de Almerenaar. “Ik had niet eens de kans om me te verzetten tegen mijn aanhouding.”

Misschien had iemand drugs in zijn drankje gedaan

Voordat hij klappen kreeg, had de man de agenten bedreigd. “Ik stuur 300 Polen op je af,” gevolgd door allerlei onsmakelijkheden. Ja, hij had gedronken. En misschien had iemand drugs in zijn drankje gedaan. Als de rechter de letterlijke teksten van de scheldpartij voordraagt, beweegt de witte sportschoen van de verdachte wat sneller heen en weer.

Hij heeft een moeilijke tijd achter de rug, zegt hij. Heeft een kind van vier. Die is hem van de een op de andere dag ontnomen omdat de moeder het kind opeiste. “Ik zie dat uw ogen vochtig worden", zegt de rechter.

Een goed voorbeeld voor zijn kind

Toch is een straf noodzakelijk, maar dan wel een die de 27-jarige niet belemmert in zijn ontwikkeling. Ook hij wil, net als zijn goede vriendin, zijn leven opbouwen, om een voorbeeld te zijn voor zijn kind. Daar kan hij al snel mee beginnen, met dat goede voorbeeld zijn, zegt de rechter. Door zijn taakstraf van 60 uur uit te voeren.