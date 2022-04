Een speurtocht naar de datahonger van de overheid: ze weten meer over mij dan ikzelf

De envelop op mijn deurmat is dikker dan verwacht. Ik heb opgevraagd met welke instanties de gemeente mijn persoonsgegevens deelt en sta nu met een poststuk van tegelformaat in mijn gang. Wat verdwaasd blader ik door de papieren. Een opsomming van 27 pagina’s, allemaal organisaties die mijn gegevens hebben gekregen.

Overheden wisselen voortdurend persoonsgegevens van burgers uit. De Belastingdienst wil weten waar de blauwe brieven naartoe moeten, DUO controleert de gegevens van studenten en het Centraal Justitieel Incassobureau checkt of een verkeersboete wel naar de juiste persoon gaat. Maar waarom neust de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie in de persoonsgegevens van deze ongedoopte ongelovige? En waarom is de gemeente Leiden in mij geïnteresseerd?

Kapot geschrokken

Mijn speurtocht naar de datahonger van de overheid begint twee maanden eerder, met een telefoongesprek met ondernemer Dave Kowsoleea. Via een Amsterdamse advocaat krijg ik de tip eens met hem te bellen, ‘hij heeft iets opmerkelijks ontdekt’. Kowsoleea vertelt dat hij uit nieuwsgierigheid zijn gegevens opvroeg bij de gemeente. Hij schrok zich kapot van het resultaat en heeft sindsdien dagenlang gebeld en gemaild met handenvol instanties op zoek naar verklaringen.

Ik besluit hem te ontmoeten, samen met nog twee mannen die dossiers met gegevensuitwisseling over zichzelf hebben opgevraagd, Piet van de Lende en Petar Stoyanov. Als vrijwilligers van de Amsterdamse Bijstandsbond, die opkomt voor de belangen van bijstandsgerechtigden, zijn ze gewend te neuzen in de handel en wandel van overheden. En toch zijn ook zij verbaasd en verontwaardigd over de inhoud.

Op de ietwat bedompte entresol van de Bijstandsbond delen de mannen koffie, dossiers en verhalen. We spreken elkaar met de voornaam aan.

Woonplaats van een ex-vriendin

Dave laat zien dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn persoonsgegevens heeft opgevraagd. “Raar toch. Ik ben daar nog nooit geweest, nog niet eens om bij de Van der Valk te eten”, zegt Dave. “Maar ik weet wel dat ik daar een ex-vriendin heb wonen.”

Zou zij soms zijn adres en BSN-nummer uit het systeem hebben laten rollen? Dave heeft het nagevraagd bij de gemeente. “Dit was het antwoord”, zegt hij als hij van zijn telefoon het mailtje voorleest. “Thans is niet meer objectief vast te stellen dat uw gegevens zijn geraadpleegd door de gemeente Pijnacker-Nootdorp op de door u genoemde dagen. Zodoende kan ik u ook niet informeren over de reden die daaraan ten grondslag lag.” Informatie over welke ambtenaar rondneust en waarom is er niet meer. Die wordt maar 18 maanden bewaard.

Het is niet de enige instantie in Daves dossier. Een GGD-afdeling voor verwaarloosde, verslaafde, verwarde en zorgmijdende mensen zoekt zijn gegevens op, net als de RDW, de overheidsdienst die auto’s en rijbewijzen registreert.

Misbruik ligt op de loer

Dat zoveel Nederlanders toegang hebben tot onze persoonsgegevens, werkt misbruik in de hand. Dat blijkt uit rechtbankvonnissen. Een werknemer van de Overijsselse rechtbank zoekt in 2018 en 2019 acht keer informatie op over mensen uit haar straat. In Zuid-Holland snuffelt een ambtenaar van een werkorganisatie vier jaar lang door de gegevens van de ex van diens partner. De nieuwsgierige werknemers worden allebei ontslagen. Net als de Amsterdamse ambtenaar die in 2016 gegevens van drie personen verstrekt aan derden ‘ten behoeve van criminele activiteiten’. Twee omgekochte politiefunctionarissen blijken in 2019 zelfs de gemeentelijke informatie van tientallen mensen te hebben doorgespeeld.

Toch is de grootste zorg van Dave niet dat zijn gegevens bij een ex of iemand anders terechtkomen. Hij maakt zich vooral druk om de jarenlange systematische uitwisseling met de politie. Hij vertelt dat hij een paar maanden in de gevangenis gezeten heeft. Veroordeeld voor fraude. “Ik heb mijn straf gehad, netjes uitgezeten ook. Ik dacht dat je in dit land daarna weer een schone lei had”, zegt hij. “Blijkbaar niet.”

Hij pakt zijn dossier erbij en wijst op het kopje ‘Politie en Koninklijke Marechaussee (gevoelig)’. Tussen april 2013 en februari 2021 heeft de politie 204 keer de gegevens van Dave opgevraagd bij zijn gemeente. Soms wel zestien keer op een dag. Het grootste deel daarvan nadat Dave zijn straf uit heeft gezeten. “Ik ben daarna nooit meer met Justitie in aanraking gekomen.”

Risicoprofiel

Wat hem het meeste steekt, is wat er is opgevraagd. “Ik heb me nooit gediscrimineerd gevoeld”, vertelt Dave. “Tot het moment dat twee mannen van de FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, red.) op mijn kantoor stonden en eentje zei ‘ja, mensen met jouw afkomst vallen ook in het risicoprofiel voor fraude.’ Ik dacht aan mijn afkomst, Amsterdammer, wat bedoelt deze man. Tot het kwartje viel. Ik ben half Surinaams-Hindoestaans, mijn moeder is daar geboren. Kowsoleea is haar achternaam. Maar ik heb mezelf altijd als blank gezien.” Destijds gebruikte Dave ook zijn de achternaam van zijn, Nederlandse, vader.

Sindsdien is Dave extra oplettend op zaken die met de afkomst van zijn ouders te maken hebben. Hij wijst naar de negentiende kolom in het dossier: ‘Geboorte ouder’. Het is een post die de politie talloze malen opvraagt. “Waarom moeten ze dat weten? Is dat niet eigenlijk een vorm van etnisch profileren?”

Petar Stoyanov van de Bijstandsbond neemt het woord. Ook hij vermoedt dat hij zijn afkomst terugziet in zijn dossier. “Ik ben geboren in Bulgarije”, vertelt de vijftiger met peper- en zoutbaard. “Ik heb in de Verenigde Staten en Engeland gewoond, voor de liefde kwam ik naar Nederland.” In 2013 kreeg Petar een Nederlands paspoort. Vanaf dat jaar begint de Nederlandse politie ook zijn gegevens op te vragen. Eerst een paar keer per jaar, maar inmiddels vrijwel elke maand.

Het doet denken aan de geheime dienst

Anders dan Dave heeft Petar nooit in de gevangenis gezeten. “Ik heb misschien een keer een verkeersboete gehad”, zegt Petar. “En ik ben in 2014 veroordeeld voor het stalken van een ex-vriendin. Dat was onterecht, ik ben in hoger beroep gegaan. Nu loopt er een cassatieprocedure. Bovendien checkte de politie mij daarvoor al, en jaren daarna nog steeds.” Petar is totaal verbaasd over de interesse in hem. “Het doet me denken aan de geheime dienst in Bulgarije toen het daar nog communistisch was.”

Omdat Petar ook onterecht op de geheime fraudelijst van de Belastingdienst stond, wil hij de onderste steen boven krijgen. Hij mailt de politie met de vraag: ‘Waarom ben ik door de politie zo vaak en zo lang gevolgd?’ Ruim drie maanden later heeft Petar nog steeds geen antwoord.

Zelf doe ik ook navraag doe bij de politie. Het antwoord laat twee maanden op zich wachten. “Op dit moment krijgen alle personen (zoals aangevers, getuigen, verdachten, slachtoffers, etc.) die worden ingevoerd in het politieregistratiesysteem BVH een afnemersindicatie in de personenserver”, mailt de woordvoerder.

Contactgegevens actueel houden

Oftewel: de politie vraagt automatisch de gegevens op van iedereen met wie ze in aanraking komt, en slaat die op in een eigen systeem. Een “abonnement op de Basisregistratie Personen” noemt de woordvoerder het. Het doel: contactgegevens actueel houden om mensen te benaderen voor lopende onderzoeken.

De politie zegt dat er in principe niets met de gegevens gedaan wordt “tenzij een collega een gerichte bevraging doet”. Toch ziet ook de politie in dat het “niet nodig is om al deze personen te blijven volgen”. Vooral als het geen verdachten zijn. De politie belooft dit jaar het registratiesysteem aan te passen.

Op de vraag waarom de politie ook gegevens over de ouders van mensen opvraagt komt geen antwoord. Wel laat de woordvoerder weten dat “gegevens van ouders of kinderen pas zichtbaar zijn na een extra handeling.” Bijvoorbeeld: “Bij minderjarige betrokkenen of verdachten zullen de gegevens van wettelijke vertegenwoordigers worden opgevraagd”. Waarom dit ook bij meerderjarigen gebeurt, blijft onduidelijk. Een risico op etnisch profileren ziet de politie niet: “Het gaat om automatische systemen.”

Op gespannen voet staat met de privacyregels

Nadia Benaissa kent de gegevensuitwisseling tussen overheden van binnen en buiten, letterlijk. Zij is beleidsadviseur bij privacy-organisatie Bits of Freedom en was daarvoor functionaris Gegevensbescherming bij een gemeente. Zij legt uit dat de Basisregistratie Personen (BRP) in theorie op gespannen voet staat met de privacyregels in Nederland. “Maar er is een uitzondering gemaakt voor de BRP”, zegt Benaissa. “En dat is ook best logisch, want je wilt dat de overheid correcte informatie gebruikt.” Een verkeersboete moet niet op het verkeerde adres belanden, en hetzelfde geldt voor een brief over een uitkering of studiefinanciering.

Toch verbaast ze zich over de hoeveelheid gegevens die de politie uit het systeem haalt. “Er wordt echt veel informatie over ouders opgevraagd”, zegt Benaissa terwijl ze door de stukken bladert. “Ik vraag me af waarom dat nodig is, het lijkt raar. Dit kan profilering zijn. Ik ben benieuwd wat de grondslag is van het opvragen en verwerken van gegevens van ouders en kinderen.”

De brievenbus in mijn gang kleppert. Daar ligt mijn eigen dossier. Het poststuk van tegelformaat, dikker dan verwacht. Als eerste zoek ik het kopje ‘Politie en Marechaussee’ op. Niets opvallends. Er is alleen wat informatie opgevraagd op de dag dat ik een boete kreeg voor bellen op de fiets. Logisch. Wel opmerkelijk: ook in mijn geval is informatie over mijn ouders opgevraagd.

Een waslijst aan gegevens

Ik blader verder. Het CBS en het RIVM gebruiken mijn persoonsgegevens geregeld voor onderzoek, net als het Meertens Instituut in 2018. Verder kijken het Kadaster en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie mee bij de koop van een huis. Defensie vraagt informatie op in verband met de dienstplicht, de Belastingdienst meldt zich regelmatig, net als het belastingkantoor voor de gemeentelijke belastingen. Mijn zorgverzekeraar krijgt inzicht, en in 2020 het ministerie van Volksgezondheid voor het coronavaccinatieprogramma.

Nog niets geks. Tot mijn oog valt op de regel ‘Gemeente Leiden/Algemene gemeentetaken’. Op een maandag in juni 2020 vraagt een Leidse gemeenteambtenaar een waslijst gegevens over mij op. Naam, geboorteplaats, geslacht, adres, BSN-nummer, verblijfsrecht. Ik knipper even als ik zie wat er nog meer opgevraagd is. Naam ouder, BSN ouder, geboorte ouder en hetzelfde voor mijn niet-bestaande partner en kind.

Ik denk even terug aan het verhaal van Dave. Zoals hij niets te maken heeft met Pijnacker-Nootdorp, heb ik geen enkele band met Leiden. Die stad is noch mijn geboorteplaats noch mijn woongemeente. Waarom zijn er dan toch zoveel gegevens van mij opgevraagd, vraag ik de persvoorlichter van de gemeente Leiden.

Typefout

Het antwoord komt een paar weken later binnen. Mijn gegevens zijn opgevraagd door een medewerker van het klantcontactcentrum. Ze wist niet meer waarom ze ze had opgevraagd en in de aantekeningen van die dag staat ook niets over de reden. “Wel kunnen we melden dat de zoekopdracht is gedaan op postcodeniveau. Dat wil zeggen dat er een postcode en huisnummer is ingevoerd”, schrijft de gemeentewoordvoerder. “Waarom dat in dit specifieke geval is gedaan, kunnen we niet aangegeven.”

Het zou ook door een typefout kunnen komen, oppert de woordvoerder. “Als een medewerker dan doorzoekt op de gegevens, ziet hij of zij niet de juiste gegevens en sluit de raadpleging af. Hoewel dit natuurlijk niet de bedoeling is, blijft het mensenwerk en kan dit gebeuren.”

Dit houdt dus in dat gemeenteambtenaren door heel Nederland de gegevens van alle burgers kunnen opzoeken. Niet alleen die van mensen uit hun eigen werkgemeente, maar ook die van iedereen buiten hun gemeente.

Reden voor ontslag

“Ze kunnen het burgerservicenummer van ouders krijgen, dat is zo’n gevoelig nummer, het is de sleutel tot de schatkist van veel meer informatie bij overheden, maar ook bij bijvoorbeeld zorgverzekeringen of ziekenhuizen”, zegt Nadia Benaissa van Bits of Freedom. “Overheden moeten bijhouden waarom en wanneer ze dit soort gegevens opvragen.” Ambtenaren moeten een wettelijke grondslag hebben voor het opzoeken van gegevens. “Als ze die niet hebben en toch in iemands dossier zitten is dat een reden voor ontslag.”

Thuis valt me nog een regeltje op in mijn dossier. Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). Op de website van SILA lees ik: ‘In de Basisregistratie Personen staat achter de naam van iedere burger die is opgenomen in de SILA-administratie een ‘SILA-stip’.’ Van burgers met zo’n stip krijgt de stichting door of diegene verhuist, trouwt of overlijdt.

Kerken hebben blijkbaar ooit het recht verworven om hun kerkleden via de gemeenten te blijven volgen. Maar waarom staat er zo’n Sila-stip achter mijn naam? Ik ben geen kerkganger en ook nooit gedoopt of ingeschreven geweest.

Ben ik katholiek?

Ik klop aan bij de Stichting. In een nette brief laat de directeur weten dat ik geregistreerd stond bij de rooms-katholieke kerk. Ben ik zonder het te weten katholiek? Ik bel het secretariaat van de parochies in Utrecht. Een oudere dame neemt op. Ze zoekt mijn naam op in haar computer. “U bent in juni 2016 afgemeld, staat hier”, zegt ze. Door wie of waarom ik ben afgemeld staat er niet bij. Waardoor ik ooit ben aangemeld evenmin.

“Dus tot die tijd was ik katholiek?”, vraag ik verbluft. De vrouw giechelt. “Ik heb ook nog nooit zoiets meegemaakt. Maar het antwoord is: ja.” Ik realiseer me: de overheid heeft jarenlang meer over mij geweten dan ikzelf.

Lees ook:

Privacywaakhond ziet te grote datahonger bij de overheid

De overheid komt te vaak met een wetsvoorstel waarin de privacy van burgers in het geding is, constateert de Autoriteit Persoonsgegevens in het jaarverslag.