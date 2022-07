Een snelwegblokkade van trekkerloze klimaatdemonstranten is al snel opgebroken

Het duurde misschien net aan twintig minuten voordat de politie besloot in te grijpen. Tientallen demonstranten zitten woensdag, stipt 12.00 uur, op de oprit van de Utrechtsebaan, de snelweg die tussen het ministerie van economische zaken en de tijdelijke Tweede Kamer loopt. Een aantal van hen heeft zich vastgeketend aan een auto, die op de oprit geparkeerd staat. Wat willen zij? “Fossielvrij!”, klinkt het vanaf het asfalt.

Na een golf aan blokkeracties van boeren, op verschillende snelwegen en bij supermarktdistributiecentra, is de spanning bij deze demonstratie voelbaar. De snelweg bezetten is tenslotte een zwaar middel, geeft woordvoerder Chris Julien toe. “De overheid stimuleert de fossiele industrie. Wij vinden dit een noodsituatie.” Ook politie, aanwezige pers en omstanders staan op scherp.

De politiebusjes op de Utrechtsebaan blokkeren deels het zicht op de klimaatactievoerders op de weg, maar nu ze van de politie van de weg af moeten, komen zij duidelijker in beeld. De Haagse burgemeester Van Zanen heeft een noodbevel gegeven omdat een snelwegblokkade levensgevaarlijk zou zijn. De demonstratie op de weg wordt daarom niet gefaciliteerd. Aan de oproep van de politie om te vertrekken, geeft niet iedereen gehoor. “Iedereen die blijft zitten, wordt aangehouden”, klinkt een politievrouw over een megafoon.

Speelgoedtractoren

Sommigen zijn wel opgestaan om te vertrekken richting het Malieveld, pal naast snelweg, waar de politie hen naartoe probeert te drijven. De twee demonstranten op speelgoedtractoren van plastic rijden niet hard genoeg, krijgen ze te horen, en een vrouw met een trommel wordt aangehouden. “Dit is niet geweldloos!” roept een oudere man. Een man van Extinction Rebellion probeert de kalmte te bewaren en vraagt hem zijn stem niet te verheffen.

Sommige agenten proberen met een wapenstok overdwars de actievoerders naar het grasveld te duwen. Eenmaal op het grasveld duwt een agent een vrouw met twee handen en zij valt op de grond. Een handvol agenten vormt een barrière tussen de demonstranten op het Malieveld en de snelweg, waar op dat moment agenten een handcirkelzaag erbij pakken om de ketens van de demonstranten die zich vastmaakten aan een auto door te zagen.

Intimiderend

Die barrière verandert al vlug in een cirkelformatie. Zo staat iedere twee meter een agent, in een rondje om de demonstranten op het gras heen. Iemand van Extinction Rebellion stapt af op een van hen. De cirkel voelt intimiderend, legt hij uit. Om de sfeer om te gooien besluiten de demonstranten tussen de agenten in te gaan staan. In het midden blijft een vrouw over, die muziek maakt. Na een paar minuten verlaten de agenten de cirkel, en sluiten zich aan bij hun collega’s iets verderop.

De snelweg is uiteindelijk leeg gemaakt en de groep op het Malieveld is ook kleiner geworden. De laatste politiebusjes maken twee uur nadat de politie aankondigde arrestaties uit te voeren, aanstalten om zelf ook weg te gaan. Een buslading vol arrestanten rijdt met hen mee. De omstanders die toevallig langsfietsten en bleven kijken, besluiten ook te vertrekken. Een fietser verzucht: “Zijn het niet de boeren, is het wel het tegenovergestelde.”

