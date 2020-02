Een rustig plekje voor de zeehonden? De racers komen toch

Het is vloed. Een groot deel van het strand is verdwenen onder de aanstormende golven die de wind richting Zandvoort jaagt. Meeuwen dansen op de thermiek vlak voor de duinenrij en de zon kijkt even tussen de grote wolkenpartijen door.

Een perfecte dag om hier te zijn, zegt Jaap Sütmuller, die met zijn dertienjarige dochter naar Zandvoort loopt via het nieuwe strandreservaat Noordvoort. De hoge gebouwen van de badplaats zijn zo’n 4 kilometer verderop te zien. “Lekker wandelen en uitwaaien”, zegt hij, terwijl zijn dochter wedstrijdje doet met de golven. “Pas op dat je voeten niet nat worden”, roept hij haar toe.

Sütmuller woont in Veenendaal, maar is hier speciaal naartoe gekomen na de commotie over Noordvoort en de raceteams die begin mei drie dagen lang over het strand van Noordwijk naar Zandvoort vervoerd zullen worden. Hij wil met eigen ogen weleens zien hoe het nieuwe natuurgebied eruit ziet.

Een rustig plekje voor zeehonden

Noordvoort is vorig jaar mei geopend. Het is een stiltegebied van 3 kilometer strand op de grens van Noordwijk en Zandvoort. Jaren van overleg en planning zijn eraan vooraf gegaan. De bedoeling is dat bijzondere vogels zoals de bontbekplevier hier weer ongestoord kunnen foerageren en nestelen, en dat zeehonden een rustig plekje vinden langs de Noordzeekust.

Onlangs diende een lokale ondernemer een aanvraag in voor een ontheffing voor strandvervoer van het personeel van twee of drie Formule-1-teams. Het plan is hen van luxe hotels in Noordwijk over het strand te vervoeren naar het circuit in Zandvoort. Volgens de aanvrager de kortste en veiligste route, en de teams lopen dan niet het risico in een file terecht te komen.

Sütmuller is er geen voorstander van. “Ik ben een liefhebber van de natuur en ook van de Formule 1. Maar om nou per se over het strand te gaan met die teams lijkt me niet zo nodig”, zegt hij. “Er is vast wel een technische oplossing mogelijk, zoals met touringcars of helikopters. Het is prettig als er een stukje strand blijft waar het helemaal stil is.”

‘Ook al gaat het om een paar dagen, genoeg is genoeg’

Ook de Zandvoortse schrijver en dichter Marco Termes, die speciaal voor de opening van Noordvoort een gedicht schreef, is niet enthousiast. “Ik ben er groot voorstander van dat de Formule 1 weer terugkomt naar Zandvoort, maar we hoeven niet onze oren te laten hangen naar wat pr-managers en de reclamekaravaan willen”, zegt hij. “Het is volstrekt onlogisch om een stiltegebied te creëren om je er vervolgens bij de eerste de beste gelegenheid niet aan te houden.”

Ondanks tegenstand van GroenLinks en een petitie met 28.000 handtekeningen ging de gemeente Noordwijk vorige week toch akkoord. Het zal de vergunningaanvraag honoreren. Wel onder de voorwaarden dat er weinig heen en weer gereden wordt en dat er elektrische of hybride auto’s ingezet worden.

Dinsdagavond was de politiek in Zandvoort aan zet. Hier dienden vier partijen een gezamenlijke motie in tegen de ontheffingsaanvraag. “Ook al gaat het om een paar dagen, genoeg is genoeg”, zegt CDA-raadslid Kees ­Mettes. “De natuur gaat daar voor.”

Maar ook in Zandvoort vinden burgemeester en wethouders dat het strandvervoer door het stiltegebied wel door de beugel kan, als er geen goede alternatieven zijn. Wethouder Ellen Verheij (VVD) noemt het een ‘terugvaloptie’.

De motie haalt het uiteindelijk niet. Zeven raadsleden stemmen voor en tien tegen.

GroenLinks in de raad voelt zich overvallen en is niet gerustgesteld. “Het is voor ons onbegrijpelijk in een tijd van stikstofproblemen dat boeren, bouwers en automobilisten beperkingen krijgen opgelegd en dat aan dit miljoenenbal zomaar toegegeven wordt”, zei fractieleider Louis Koppel vorige week.

De verbouwing van het circuit in Zandvoort helpt de natuur juist, zegt de provincie

De provincie Noord-Holland beweert dat met de aanleg van paden en tribunes voor de Formule 1-races op het circuit van Zandvoort, dit kwetsbare duingebied juist wordt gered.