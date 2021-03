Een roekeloze zakenprins met een slecht ontwikkeld ethisch kompas

Volgens de auteurs ‘zoekt de prins grenzen op en doet hij in binnen- en buitenland zaken met partners van wie de reputatie aantoonbaar is besmet’. Voor hun boek Zakenprins hebben ze bekende en minder bekende zakelijke ondernemingen van de prins onderzocht, in Nederland en Servië. Van Bernhards zakeninstinct en goede ideeën geven de auteurs treffende voorbeelden, maar zijn ‘ethische kompas’ is ‘onvoldoende sterk’, menen ze op basis van opgediepte stukken en gesprekken met mensen die hem kennen. Bernhard wilde zelf niet meewerken.

De auteurs verklaren diens ambities uit zijn streven om af te rekenen met het idee dat hij alles dankt aan zijn koninklijke komaf – die hij volgens de auteurs als het uitkomt wel in de strijd werpt. Gevraagd naar de relevantie van een boek over een prins die sinds 2013 geen potentiële troonopvolger meer is, zegt auteur Michiel Couzy: “Hij is nog steeds lid van de koninklijke familie. Zijn handelen kan het koningshuis schade berokkenen en discussies voeden over de rol van het koningshuis. Dat bleek tijdens de publiciteit die in 2017 losbarstte rond Bernhards huizenbezit in Amsterdam.”

‘Pandjesprins’

Couzy en Van Dun schreven zelf voor Het Parool over het vastgoedbedrijf van Bernhard, en over het effect van grote huizenbezitters op de Amsterdamse huizenmarkt. Ook bleek dat Bernhard de verhuurregels schond. Andere media doopten hem ‘pandjesprins’; de PvdA stelde een ‘prins Bernhard-belasting’ voor.

Minder bekend is het zakenavontuur dat het investeringsbedrijf van Bernhard en zijn zakenpartners Menno de Jong en Paul Mol aangingen met het mediabedrijf van Hans Pérukel. Deze kreeg midden jaren negentig de reputatie van Nederlandse ‘grondlegger van internetporno’ door shows van seksclub Casa Rosso online te zetten.

In 2012 kopen Bernhard en zijn kompanen 30 procent van de aandelen van een mediabedrijf van Pérukel, dat vooral draaide om radiozender Wild FM. Kort voor het faillissement van dat bedrijf hevelt Pérukel het meest waardevolle onderdeel over naar een nieuw bedrijf. Daarvan zijn Bernhard en diens partners ook aandeelhouder geworden, volgens het boek. ‘Paulianeus’, strafbaar, beoordeelt de curator het geschuif met bedrijfsonderdelen.

Fiasco

‘Besmette’ zakenpartners van Bernhard vonden de auteurs ook in Servië. In Novi Sad, begin deze eeuw bekend als witwascentrum van drugscriminelen, stapten de prins en zijn partners met hun vastgoedbedrijf in een bouwproject, dat uitdraaide op een fiasco. Volgens de auteurs werden ze slachtoffer van een louche Servische bankdirecteur en projectontwikkelaar met wie ze in zee gingen.

Een vastgoedproject in Belgrado liep voor Bernhard en zijn partner De Jong beter af. Maar ook daar deden ze volgens Couzy en Van Dun zaken met de ‘besmette’ toenmalige burgemeester en stadsplanner.

Eind 2018 treedt Bernhard uit de publiciteit rond het door hem aangeschafte circuit van Zandvoort. Na alle commotie over zijn vastgoed snapt hij dat dat handiger is, maar de commotie zelf begrijpt hij niet, schrijven de auteurs, want ‘hij heeft toch niets anders gedaan dan zoveel andere zakenmannen?’.

Lees ook:

Prins Bernhard werkt zichzelf keer op keer in de schijnwerpers

De schijnwerpers richten zich dezer dagen op een man die niet graag in hun licht staat: Bernhard van Oranje. Wie is de tweede zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven?