Een record: vandaag is de warmste 29 juni ooit

Iets na zessen liep de temperatuur in De Bilt op tot 31,1 graden, precies 0,1 graad hoger dan het vorige record uit 1957. Dat melden MeteoGroup Weernieuws en Weeronline. Het is alweer het zevende warmterecord voor De Bilt dit jaar, waarvan vier in februari vielen en twee eerder deze maand.

In het hele land is het volop tropisch, alleen rondom Vlissingen en nabij de Waddenzee en het IJsselmeer is de 30 graden net niet gehaald. De hoogste temperatuur is tot dusver gemeten in Limburg met zowel in Maastricht en Arcen 33,7 graden.

Met deze temperaturen is het flink warmer dan normaal voor deze tijd van het jaar. Gemiddeld komt de temperatuur uit op 19 tot 23 graden.

Verkoeling

Hoewel het vannacht nog even warm blijft - op veel plekken wordt het niet kouder dan 20 graden - belooft het zondag wat koeler te worden. Langs de kustprovincies waait een westenwind die de temperatuur doet afkoelen naar zo'n 22 tot 25 graden.

In het binnenland wordt het nog wel zomers tot tropisch warm, langs de oostgrens kan het nog 30 graden worden want daar pakken ze nog een vleugje mee van de Duitse hitte.

In heel Limburg en het oosten van Noord-Brabant is sinds vandaag sprake van een hittegolf. Zondag kan het daar opnieuw 25 graden of hoger worden. Maar vanaf maandag wordt het in het hele land weer koeler en komt er weer een eind aan de regionale hittegolf.

Lees ook:

Zonnepanelen vinden dit warme weer helemaal niet zo leuk

De zon schijnt deze week volop in Nederland. Goed weer voor zonnepanelen, zou je denken. Maar het is niet zo simpel als het lijkt.