Een primeur langs de zeekant van de Afsluitdijk. ‘Alsof ik op Ameland ben!’

Heen en terug over de Afsluitdijk fietsen. Tineke Slagter en haar man Jan uit het Groningse Hellum wilden het altijd al eens. En dat nieuwe, extra fietspad aan de kant van de Waddenzee, was een mooie gelegenheid om hun e-bikes goed voor op te laden.

“Een beetje een eilandgevoel”, kreeg Tineke toen ze over het geasfalteerde vijf meter brede pad trapte. Ze houden even stil bij werkhaven Breezanddijk. “Ik heb het idee of ik op Ameland ben”, zegt ze, als ze naar de weidse verte tuurt. “Zo fietsend langs de zee en met de geluiden van vogels.”

Het hele weekeinde is het gloednieuwe fiets-wandelpad pal langs de Waddenzee eenmalig geopend. Dat was een wens van onder anderen de Fietsersbond, waaraan Rijkswaterstaat tegemoet wilde komen.

Het oude fietspad, langs de autosnelweg, is al vier jaar dicht. De reden is een ingrijpende versterking van de Afsluitdijk. De waterkering wordt hoger, er komen nieuwe spilsluizen en gemalen en er wordt een ‘vismigratierivier’ aangelegd, waardoor vissen heen en weer kunnen. Pas volgend jaar gaat het fietspad gedeeltelijk permanent open. De werkzaamheden duren vermoedelijk nog enkele jaren.

Een straf windje

Ruim tweeduizend fietsers en ongeveer 250 wandelaars trotseerden zaterdag de regen en straffe wind voor hun tocht over de 32 kilometer lange dijk. Eenzaam kromgebogen over het stuur of in groepjes trapten ze zich van Friesland naar Noord-Holland. Of andersom.

De openstelling dit weekend is een vrij ingewikkelde onderneming, zegt Johan de Boer van Rijkswaterstaat. Een deel van de route loopt over bouwterreinen. Hekken omsluiten daarom bouwputten. Veiligheid gaat boven alles. Hier en daar bedekken rijplaten het zand en de blubber. En die werden gistermorgen door de regen nat. Afstappen werd aangeraden. Maar een aantal wielrenners reed door en ging onderuit.

De route is bewust langs het Wad aangelegd. Als een extra manier om toeristen en recreanten de rust en weidsheid ervan te laten ervaren. “En natuurlijk om hun te laten zien hoe mooi het Wad is”, zegt De Boer. Een gevoel dat fervent langeafstandswandelaar Tim van de Kruijs (36) uit Soest ook heeft. “Dit is toch fantastisch!”, roept hij uit, als hij zich omdraait en over de vrijwel lege ruimte staart. “Zelden heb je zo’n weids uitzicht als hier. Wandelen langs de zeekant is iets heel speciaals.”

Het fietspad ligt aan de 'buitenkant' van de dijk, wat een weids uitzicht geeft. Beeld Sjaak Verboom

Met de wind in de rug beent hij vervolgens richting Zurich. Daar komt het echtpaar Broesveld uit Drimt op de fiets juist vandaan. Met een flinke tegenwind fietsen ze - “zonder ondersteuning” – richting Den Oever. “Pittig ja”, knikt Hennie Broesveld, “maar we hebben de tijd.”

De zeventigers vinden de tocht over de Afsluitdijk een hele belevenis. “Het fijne is dat je nu mooi naast elkaar kunt fietsen, omdat het fietspad lekker breed is.” Speciaal ja, vult haar man Geert aan. Al wil hij wel kwijt dat het toch wel “een kaal, recht stuk” is. “Ik ben een motorrijder en dan heb je toch liever af en toe een bochtje.” Kaat Van Orshoven (66), kleurig wielershirt, fietshelm op, herkent daar wel iets in. “Het is eigenlijk een saaie route, recht-toe-rechtaan. Maar beter dan het andere fietspad, langs al die auto’s.”

Lees ook:

Renovatie Afsluitdijk flink duurder: de tegenvallers van Rijkswaterstaat kunnen haast geen toeval meer zijn

Negentig jaar Afsluitdijk wordt ‘gevierd’ met een overschrijding van het renovatiebudget. Zulke tegenvallers overkomen Rijkswaterstaat nogal vaak, en dat lijkt geen toeval.