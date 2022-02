Een positief geteste verpleegkundige of dokter aan het bed: als het nodig is, mag het

Een corona-afdeling in het ziekenhuis met positief geteste patiënten in bed en positief geteste medewerkers aan het bed. Zou het ervan komen? De Federatie Medisch Specialisten noemt die optie in elk geval in een nieuwe leidraad. Liever niet, maar als de urgente en acute zorg in gevaar komt en al het andere is geprobeerd, kunnen ziekenhuizen positief geteste zorgmedewerkers inzetten, zo stelt de beroepsvereniging voor artsen nu.

Met de nieuwe richtlijn speelt de federatie in op het personeelstekort dat dreigt als er meer medewerkers omikronbesmettingen oplopen, terwijl er door de omikrongolf ook weer meer patiënten binnenkomen.

Niet met kwetsbare patiënten

Besmette artsen en verpleegkundigen mogen niet met kwetsbare patiënten werken, zoals kanker- of nierpatiënten. Liefst worden ze alleen op een covidafdeling ingezet, en bij voorkeur alleen in samenwerking met andere positief geteste collega’s, in een apart cohort. Het gaat in de eerste plaats om medewerkers zonder symptomen die een boosterprik hebben gehad. Bij hen daalt het aantal virusdeeltjes het snelst, zo is de redenering. Ze moeten altijd een chirurgisch mondneusmasker dragen. Positief geteste medewerkers mogen alleen aan het werk gezet worden als ze het zelf willen.

Eerder maakte de beroepsvereniging van artsen alleen een uitzondering voor medewerkers die nog in afwachting zijn van hun testuitslag. Als zij alleen milde symptomen hebben en onmisbaar zijn, mogen ze toch aan het werk.

Het Zuyderland zette al positief geteste medewerkers in

Maar in de praktijk gingen in de ziekenhuizen ook de afgelopen tijd al positief geteste medewerkers aan het werk. Het Zuyderland in Sittard-Geleen en Heerlen zette in december vijf onmisbare, positief geteste medewerkers in. In november was er een relletje rond een radioloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, die ingepakt aan het werk ging na een positieve test omdat het ziekenhuis anders veel kankeroperaties moest afzeggen. Mogelijk is dat ook in andere ziekenhuizen gebeurd, zonder dat het ruchtbaarheid kreeg.

Gaan ziekenhuizen massaal positief geteste medewerkers aan het werk zetten, nu het ook officieel mag? Dat is niet de bedoeling: het is een laatste redmiddel, stelt zowel de artsenfederatie als de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Volgens de NVZ passen de ziekenhuizen wel alvast hun protocollen aan aan, met de voorspelde druk op de verpleegafdelingen door omikron ‘in het achterhoofd’.

Druk op de ziekenhuizen valt nu relatief mee

Hoewel het ziekteverzuim hoog is, is door het gedaalde aantal coronapatiënten de druk op de ziekenhuizen op dit moment beperkt, in elk geval in vergelijking met die tijdens de pieken van de pandemie.

Een maat daarvoor is de ‘urgente planbare zorg’: de zorg die niet acuut is, maar wel binnen zes weken moet plaatsvinden. Uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit blijkt dat eind januari 10 van de 73 ziekenhuizen de urgente planbare zorg niet konden leveren. Dat aantal lag de afgelopen maanden veel hoger.

Op tijd moment lijkt het dus niet nodig op grote schaal besmette medewerkers in te zetten, maar de ziekenhuizen en medisch specialisten houden er rekening mee dat die situatie de komende weken verandert.

