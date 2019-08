Eén pilletje mag, maar ook hier staan lange gevangenisstraffen op bezit van zulke hoeveelheden harddrugs

Zorgt ons drugsbeleid ervoor dat jongeren de consequenties in het buitenland onderschatten? Op verschillende drugsfora online wisselen festivalgangers tips uit hoe ze pillen en poeders in de trein of bus kunnen meenemen zonder in de problemen te komen. Maar ze waarschuwen elkaar ook: is het riskeren van lange celstraffen die paar uurtjes lol wel waard?

Nederlanders die naar het Szigetfestival gaan, lijken zich daarmee bewust van het feit dat Hongarije een stuk minder tolerant staat tegenover drugs dan Nederland. De twee Nederlandse twintigers die vorig week werden opgepakt op Sziget richtten zich op de feestvierders die ter plekke aan drugs wilden komen. De verdachten hadden volgens de Hongaarse politie stapels flyers geprint met daarop prijzen van xtc en joints, en hun telefoonnummer voor contact via Whatsapp. Eén xtc-pil kost vijftien euro, wie er tien kocht zou veertig euro korting krijgen.

De verdachten gingen in zekere zin aan hun eigen succes ten onder. Het was zo druk bij de tent van de mannen dat beveiligers er een kijkje gingen nemen. De zoektocht leverde 2700 xtc-pillen en zeker 450 joints op. Dinsdag werd bekend dat daar nog eens zeventien kilo drugs bijkomt, gevonden in de auto van de 21- en 22-jarige Nederlanders.

De Hongaarse politie gaf beelden vrij van de flyers waarmee de twee Nederlandse drugsverdachten reclame maakten voor hun waar op het festival Sziget. Beeld Hongaarse politie

Een pil wordt gedoogd, ongeveer tien is handelen

Drugs en festivals zijn ook in Nederland nauw met elkaar verbonden. Reden voor minister Ferd Grapperhaus van justitie en veiligheid om zich eerder tegenover verschillende media hardop af te vragen of er niet wat minder festivals moeten komen. Dat drugs er zo normaal zijn, geeft volgens de minister een verkeerd signaal af.

Wie hier wordt gepakt met één xtc-pil of 5 gram softdrugs, komt er in principe zonder straf vanaf. In Amsterdam wordt tijdens bepaalde evenementen, zoals het Amsterdam Dance Event, die ‘gedooggrens’ zelfs verhoogd tot vijf pillen per persoon.

Ruim de helft van opgepakte Nederlanders in het buitenland drugsgerelateerd Op 1 januari van dit jaar zaten in totaal 1930 veroordeelde Nederlanders in een buitenlandse gevangenis. 56 procent van hen is gepakt voor drugsgerelateerde zaken. Vooral in landen als Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk zijn Nederlanders gepakt voor drugs. In Hongarije, waar vorige week de twee twintigers op het festival werden opgepakt, ging het begin dit jaar om elf gedetineerde Nederlanders, waarvan zeven voor drugs. Relatief gezien is het aantal Nederlanders dat voor drugsdelicten wordt gepakt in het buitenland afgenomen. In 2011 was drugs nog voor bijna driekwart van alle Nederlanders de reden dat ze elders vastzaten, nu is het ruim de helft.

Wordt iemand betrapt met meer drugs op zak, dan volgt er wel een boete of dagvaarding om voor de rechter te verschijnen. Die beslissing hangt altijd af van de omstandigheden, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Midden-Nederland, waar komend weekend het grote festival Lowlands plaatsvindt. “Soms zien we dat één iemand zich als het ware opoffert om voor zijn vrienden drugs mee naar binnen te smokkelen. Dat is een andere situatie dan dat iemand speciaal naar het festival komt om drug te verhandelen.” Gaat het om handelshoeveelheden - wat voor het OM Midden-Nederland zo'n beetje begint bij tien pillen - dan volgt in principe altijd de gang naar de rechter.

De hoeveelheid drugs die de twee Nederlanders op Sziget volgens de Hongaarse politie bij zich hadden, is andere koek. Naast softdrugs, gaat het om in totaal 6700 xtc-pillen. Ook in Nederland kunnen daar lange gevangenisstraffen op volgen. Nog los van het dealen, staat alleen op het bij je hebben van die hoeveelheden harddrugs volgens de richtlijnen van de rechtbanken twaalf tot zestien maanden cel. Overigens kunnen rechters daar in individuele zaken altijd van afwijken.

